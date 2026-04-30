Desgraciadamente, digan lo que digan y hagan lo que hagan los políticos, la historia es la que es y solo la falacia, el querer ganar votos o el querer mantener un poder absoluto, que no se tiene, hace que para ganar adeptos se desvirtúe la historia. Esto viene a cuento con las absurdas, falaces e irracionales palabras de algunos dirigentes del PP y Vox sobre la Conquista de América y su "fantasía" absurda de comparar este hecho con la del Imperio romano.

Triste es ver cómo estos dirigentes políticos falsean la historia para conseguir beneficios absurdos y se apoyan para ello en irracionales argumentos cargados de mentiras e incluso sacados de aquella "Primera Enciclopedia Escolar" que el dictador Franco nos impuso durante su dictadura a muchos de nosotros, para ensalzar la mentira y la España ultra-nacional-católica.

Porque intentar ensalzar el descubrimiento e imperialismo español en América, cuando fue, como indican muchos historiadores, una conquista cruel y con un gran genocidio y donde se produjeron violaciones, amputaciones y esclavismo es cruel, irracional y carente de sensatez.

La Conquista de América es para muchos historiadores de gran reconocimiento un hecho muy triste y negro para la verdadera historia de España

Intentar compararlo con el Imperio romano todavía es más absurdo, puesto que este imperio hizo grandes construcciones y grandes avances, mientras la conquista de América lo que más trajo fue el expolio de riqueza que se les quitó y que fue a las arcas de los de siempre: los poderosos y nobles en aquella Edad Media negra.

Miren, señores del PP y Vox, la Conquista de América es para muchos historiadores de gran reconocimiento un hecho muy triste y negro para la verdadera historia de España, ensalzar esta es volver a la época franquista donde todo era engaño y exaltación de los principios nacionalcatólicos.

A lo mejor es lo que ustedes pretenden... Si es así, triste es para la democracia y para el respeto a la verdadera historia.

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Ximo Estal es socio de infoLibre.