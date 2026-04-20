Con la Iglesia hemos topado, querido Donald...

El 8 de mayo de 2025 fue elegido Papa. Nacido en Chicago el 14-8-1955, su nombre de pila es Robert Francis Prevot. Fue ordenado sacerdote en 1982 y enviado a Perú, en donde estuvo varios años como religioso agustino. Fue nombrado Cardenal en septiembre de 2023 por su antecesor, el Papa Francisco.

Yo, nada más saber que tomaría el nombre de León XIV en su Papado, presentí que, al menos en lo social, sería avanzado, pues me acordé de que su antecesor León XIII y su encíclica rerum novarum no es que fuera “la revolución bolchevique”, pero sentó las bases de la Doctrina Social de la Iglesia Católica.

Está muy bien que León XIV se adhiera al NO A LA GUERRA, pero no debiera olvidar que fue su iglesia la que, en otro tiempo, la justificó; todavía algunos católicos repiten el dicho de si vis pacem, para bellum (si quieres la paz, prepara la guerra). Hay quien se escandaliza de que el Papa, al pronunciar el 'no a la guerra', está metiéndose en política, olvidando que, aunque anacrónico, es Jefe del Estado Vaticano, y hay quienes se extrañan de que Trump diga que el Papa lo es por él. Y es que aún hay quien cree en el Espíritu Santo.

Aunque parezca mentira, si analizamos profundamente el conflicto de Oriente Medio, veremos que hipócritamente para algunos dirigentes tiene un origen bíblico-religioso. La conquista de Palestina y del Líbano por Israel muchos la justifican en la creencia de ser el “pueblo elegido por Yavé”. Muchos confunden la historia real con el “mentiroso” relato bíblico. Quiero insistir en ello; el pueblo llano lo cree de buena fe, pero sus dirigentes, no tanto.

Por otra parte, nos encontramos con otro tipo de religiosidad rayana en la “beatería”. No hay más que ver a Trump disfrazado de Jesús, o la foto del despacho oval en la que el Presidente de los EEUU, rodeado de todos sus “pelotas”, dirige el rezo al altísimo de la que parece ser la máxima figura del evangelismo. Y ¿qué decir del secretario de la guerra, expresentador de televisión y con su talante de portero de discoteca, dirigiendo un Pentágono cuajado de generalotes que, en teoría, comandan el ejército más poderoso del mundo?

Lleva toda la razón León XIV al decir en una homilía en Camerún, en su periplo por África, que el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos, refiriéndose, entre otros, a Trump y a Netanyahu

Lleva toda la razón León XIV al decir en una homilía en Camerún, en su periplo por África, que "el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos", refiriéndose, entre otros, a Trump y a Netanyahu.

Para terminar diré que si los generalotes del Pentágono obedecen a un “chiflado” como Trump es porque están haciendo el negocio del siglo con la industria armamentística...

Y dicho sencillamente lo que quería decir, aquí lo dejo...

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Manuel Vega Marín es socio de infoLibre.