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ELECCIONES AUTONÓMICAS 2027

Ione Belarra será la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid

  • La secretaria general de la formación morada ha anunciado su disposición a presentarse a las elecciones en 2027: "No me resigno a Ayuso o Almeida"
La líder de Podemos, Ione Belarra, en el acto 'Primavera de lucha, primavera de esperanza' en Madrid.
La líder de Podemos, Ione Belarra, en el acto 'Primavera de lucha, primavera de esperanza' en Madrid. EFE/ Zipi Aragón

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este sábado que será la próxima candidata de este partido en las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

"No me resigno a Ayuso o Almeida", ha expresado Belarra en las jornadas Primavera de Esperanza organizadas por su partido.

"Con toda la humildad y toda la determinación, dispuesta a pelear por el futuro de mis hijos y mis hijas, he decidido encabezar una candidatura para la Comunidad de Madrid", ha anunciado entre gritos de "¡Sí se puede!". 

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