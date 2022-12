Inacción y Gobierno

Aún recuerdo la imagen de Rajoy leyendo el Marca, tomando un buen vino y unos centollos como forma de gobernar que nos llevaron al "piolín", a la vergonzosa presencia de unas urnas que se iban a confiscar y al subsiguiente apaleo de una población indefensa... La inacción lleva a que los problemas se enquisten y que la bola de nieve aumente hasta que no cabe otra solución que la represión violenta.

La violencia ha sido siempre la marca de la derecha para controlar la cuestión catalana, un problema de siglos, que no tiene solución definitiva pues en la medida que nos rechazamos nos necesitamos y es así y será siempre.

Cuando un gobierno es elegido por la ciudadanía es para gobernar, y gobernar es tomar decisiones que se creen justas para la resolución de los problemas y dentro del marco legal establecido; a veces ese marco se ensancha o se adelgaza en función de las circunstancias, pero jamás con el recurso a la represión violenta como única alternativa.

Cuando un gobierno es elegido por la ciudadanía es para gobernar, y gobernar es tomar decisiones que se creen justas para la resolución de los problemas y dentro del marco legal establecido

Nuestro gobierno, el de Pedro Sánchez, está gobernando y toma decisiones, discutibles o no, pero las toma; su único juez somos los ciudadanos cada cuatro años, y los demás jueces sobran salvo que se cometan delitos en el abuso del poder delegado por la ciudadanía. Las leyes no están escritas en las tablas de Moisés, y adecuarlas en favor de la paz y el buen rollo con Catalunya es loable; nos beneficia a todos.

Lo dicho: en las próximas elecciones será el momento de juzgar si la hoja de ruta de Pedro Sánchez con Catalunya (indulto-sedición-malversación) ha sido un error o no. Porque no nos engañemos, la siguiente fase puede ser una consulta dentro de los límites establecidos por la Constitución. ¿Por qué no?

Pues no hay tablas como las de Moisés, y si no, que Moisés Feijóo y Moisés Abascal bajen de La Pedriza o del monte de Cuelgamuros y nos digan cómo abordarían ellos la cuestión catalana: seguro que como Rajoy, tomando percebes y un buen albariño mientras se regocijan viendo cómo la Guardia Civil se lía a mamporros con los catalanes...

_________________

Javier Herrera es socio de infoLibre