Sé que para la extrema derecha no parezco de Bilbao. Lo digo por mi piel. Por ser negro. Por ser hijo de inmigrante. Una mezcla que no debería necesitar justificación, pero que a menudo parece exigirla. Estos días escuchando de Vox “inmigrantes de segunda generación” algo se me revuelve por dentro. Porque esa etiqueta va cargada de desconfianza, de sospecha, de exclusión.

Como si hablar de ello fuera un tecnicismo inofensivo, y una forma más de negar el derecho a pertenecer. Como si nacer aquí no bastara. Como si crecer aquí, estudiar aquí, trabajar aquí o amar esta tierra no fuera suficiente para que uno sea considerado parte del “nosotros”.

Esa etiqueta va cargada de desconfianza, de sospecha, de exclusión

Yo amo esta tierra y precisamente porque la amo quiero cambiar lo que duele. Porque amar es comprometerse con su mejora. Amar es atreverse a imaginar un “nosotros” mas amplio, más generoso, más justo.

Y por más etiquetas que nos quieran imponer, por más discursos que nos señalen, seguiremos amando esta tierra. Porque esta tierra también es nuestra.

* Thaylor Lubanzadio Aldama. Nacido en Bilbao, de padre angoleño y madre vasca. Futbolista en activo, activista por la diversidad y la inclusión en el fútbol español y colaborador de LALIGAVS.