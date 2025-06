Que la juventud haga la mili en los parlamentos

Ha sido leer este título raro y miles de añorantes odiadores se han puesto a gozar imaginando a militares jóvenes sacando a Pedro Sánchez del Congreso para llevarlo a cualquier sitio menos a todos los que quisiera ir el presidente en el ejercicio de su libertad de movimientos.

“Militares jóvenes” que habrían actuado a las órdenes de uno o varios generales de los que llevan más de 500 días despertando antes de lo normal para comprobar que siguen vivos. De lo contrario, todos saben que estarían en el infierno por cobardes, pues no se han atrevido a cumplir la orden aquella de que “el que pueda hacer que haga…”.

Pero estos generales imaginarios, ¿o no?, han borrado de sus memorias que el Aznar que en noviembre de 2023 ordenó “hacer” es el mismo que, con tal de gobernar en 1996, firmó el Pacto del Majestic para suprimir la mili a las órdenes de unos catalanes que, aunque no se habían quitado el agobiante disfraz de no independentistas, sí tenían en el Congreso suficientes diputados. Como los que en 2023 exigieron la amnistía a un Sánchez que tampoco se da prisa. Aznar tardó casi cinco años para lo de la mili.

Todo esto me ha venido a la cabeza porque cuando termino los crucigramas tengo la costumbre de repasar lo que hay escrito en las páginas de papel del mismo periódico. Reconozco que voy despacio, pero acabo de leer la del 27 de mayo de 2024 y veo que al entonces premier británico Rishi Sunak se le ocurrió proponer, menos de un mes y medio antes de las elecciones, una mili obligatoria o voluntaria en su país.

Después llegaron las urnas y los del partido de Sunak lograron el peor resultado en 200 años de historia. En cambio, en el año 2000 y con la mili a punto de desaparecer de la vida de millones de jóvenes tras el pacto del 96, el PP de Aznar consiguió la segunda de las dos únicas mayorías absolutas desde que hacen política con estas siglas. Antes no tenían competencia.

Estoy convencido de que la democracia conseguiría convertir a millones de decepcionados en firmes defensores si se multiplicara el porcentaje de jóvenes implicados en la “toma de decisiones”

Por tanto, teniendo en cuenta que volver a implantar la mili no ayudaría a ganar las elecciones, algo habrá que hacer cuando porcentajes importantes de jóvenes se dejan seducir por políticos autoritarios que, en realidad, lo que quieren es militarizar a toda la sociedad porque el “ordeno y mando” como sistema resulta mucho más cómodo para gobernar.

Para estudiar el panorama salgo a la calle y miro a las personas con las que me cruzo. Aunque muchas solo tengan ojos para el móvil mientras andan, hago una cuenta aproximada de las que podrían tener entre 18 y 30 años de edad.

Como las personas de ese grupo podrían ocupar escaños, pero sin llevar armas, en el Congreso, en los demás parlamentos y en los ayuntamientos, busco en Internet páginas de esas instituciones y aparecen las caras de sus miembros, con la ventaja de que todas me miran de frente y, la inmensa mayoría, sonriendo. Comienzo a hacer la cuenta y por cada vez que aparece alguien joven en la pantalla me había cruzado con casi siete también jóvenes en la calle.

Deduzco entonces que, casi medio siglo después, en los parecidos de las pirámides de edades Adolfo Suárez fracasó en su intento de conseguir que lo que era normal en la calle fuera también lo normal en la política. Sí se consiguió, por fin, en los porcentajes de hombres y mujeres, pero lo de la juventud se resiste.

En marzo de 2024 se celebró la III Cumbre para la Democracia que había convocado Biden, un evento que no es fácil que se repita con Trump. Aunque solo fuera por eso, resultaría muy conveniente que Pedro Sánchez cumpliera con lo de “integrar a la juventud en la toma de decisiones” que proclamó ante todo el mundo durante su intervención en el evento.

Al margen de añorantes de la dictadura franquista como Aguirre, usted sabe que lo de “cumplir la mili en los parlamentos” solo era un juego de palabras.

En cambio, sí estoy convencido de que la democracia conseguiría convertir a millones de decepcionados en firmes defensores si se multiplicara por seis, o incluso menos, el porcentaje de jóvenes implicados en la “toma de decisiones”.

¿Qué tal intentarlo mediante candidaturas que tengan que incluir porcentajes de jóvenes similares a los que existen en el censo electoral?

De lo contrario volverán a usarlos para carne de cañón.

Domingo Sanz es socio de infoLibre.