Medios que, a buen precio, callan o gritan

Esta noticia me parece escandalosa y cruel. Me quedé hundido al conocerla hace más de un mes mediante elDiario.es, un digital que, como infoLibre, procura informar con decencia. Yo he preferido esperar a comentarla por ver si algunas de las teles y los grandes medios aportaban algún detalle más, pero han hecho mutis total. La mayoría mediática calla o grita, según le indican o exigen. Veamos.

En Madrid se va a cerrar el colegio Purísima Concepción, que hace 322 años (1701) fue creado por la Hermandad del Refugio para dar enseñanza a menores sin recursos. Solo permaneció cerrado dos veces: durante la Guerra de la Independencia (1808-14) y la Guerra civil (1936-39). En la actualidad reciben allí enseñanza 250 niños y niñas migrantes, en su mayoría de Filipinas y Latinoamérica, cursando Infantil, Primaria y Secundaria impartidas por 29 docentes muy entregados a su labor, que incluye además un aula TEA para alumnos con trastornos del espectro autista.

Unos medios, una prensa cínica, mercenaria y demagógica producirá un pueblo cínico, mercenario y demagógico Joseph Pulitzer

Este colegio es la segunda propiedad de la que los Hermanos de la Santa, Pontificia y Real Hermandad del Refugio y Piedad (su nombre de origen) han decidido desprenderse, pues en 2022 el ayuntamiento madrileño del alcalde Almeida autorizó la apertura de un hotel en la que antes fue una residencia de ancianos hasta 2016.

Hay que subrayar que ambas operaciones coinciden cuando preside la Hermandad el conde de Bornos, marido de Esperanza Aguirre, la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Otros miembros muy destacados son el cardenal-arzobispo de Madrid y, ¡asómbrense!, los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía son Hermanos de Honor. Para vomitar.

El día 3 de febrero, muchos padres, madres, alumnos y profesores hicieron una manifestación clamando contra el cierre del colegio, pero los medios mercenarios ni la mencionaron. Miembros del AMPA colegial deducen que no han sido informados hasta que la Hermandad/Asociación ha conseguido los permisos necesarios para la cesión del edificio del colegio con el fin de alquilarlo, venderlo o cederlo a la universidad privada, lo que equivale, según dicen, a "una especulación en toda regla" en la que tienen involucrados a la presidenta Ayuso y al alcalde Almeida.

Le comento a un amigo mi indignación y le pregunto cómo es posible que, ante tan enorme escándalo, todo Madrid siga en sus temas, las grandes cabeceras mediáticas guarden silencio y toda España se encoja de hombros. Cómo es posible que personalidades tan cargadas de honores patrióticos le den la espalda a los más pobres. Cómo es posible que los "ejemplares" reyes eméritos, que tanta fortuna millonaria disfrutan o derrochan y que son Hermanos de Honor de la Asociación, permitan esta afrenta sin prestar ayuda alguna al humilde colegio.

Mi amigo me responde: España es así; no se alarma por las corruptelas que se deslizan entre las altas esferas del poder (judicatura, monarquía, partidos políticos, etc) y los grandes medios lo silencian casi todo porque actúan como mercenarios al servicio de quien paga.

Ay, ay, ay.

