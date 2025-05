¿Los miembros del Poder Judicial tienen derecho de hacer huelga?

No seré quien les niegue el derecho fundamental a la huelga para defender su interés de clase, regulado en el artículo 28 de la Constitución española, a los trabajadores y trabajadoras. Los jueces no se sienten ni se ven integrados en la clase trabajadora, y menos como servidores o servidoras públicos, en su mayoría. Su derecho a la huelga esta en el limbo, como expresó un buen servidor público, el magistrado Joaquín Bosch. Se ven –y lo demuestran en la defensa de su estatus de superioridad– por encima del proletariado, en ese nivel elitista de clase que se imponen estos hombres y mujeres de derechas y muy de derechas a quienes les cuesta observar la independencia de la justicia cuando no gobierna el Partido Popular y quien pueda hacer, que haga.

Los jueces, fiscales y magistrados deben saber que como fuente del derecho está la costumbre, de obligado cumplimiento, y en España no había costumbre de convocar e ir a la huelga por los jueces, magistrados y fiscales. En aquellos años a las órdenes de su dictador preferente, ni una queja, y vaya que hubo motivos a miles y miles para que sus señorías manifestaran que en su nombre, no.

Quienes decían que hacer huelga es desacreditarse, bien que corren para ser los primeros en apuntase contra el presidente del Gobierno. Juezas, jueces, magistrados, magistradas y fiscales deben dejar claro que no es una huelga política contra Pedro Sánchez obedeciendo las órdenes de la jefatura del Partido Popular.

El ministerio de Justicia debe descontar de la nómina el ejercicio de la huelga y establecer servicios mínimos a los huelguistas de la élite judicial. Igual que hicieron con el resto de empleados públicos cuando ejercíamos nuestro derecho a la huelga y nos lo descontaron J.M. Aznar, F. González y M. Rajoy.

Miembros del Poder Judicial no deben incumplir la ley, así lo prometieron o juraron ante la Constitución española en su toma de posesión. El Estado democrático de derecho existe y hacer política subjetiva e ideológica es ir contra la ley. El reglamento interno disciplinario debe actuar, y espero que así sea y que tenga consecuencias el incumplimiento de su promesa o juramento de cumplir con la Carta Magna española.

Traigo estas palabras que he copiado: "Los jueces somos un poder del Estado y del mismo modo que el poder Ejecutivo debería dimitir para hacer huelga, los jueces no podemos abjurar de nuestra función, que emana del pueblo", afirma Martín Pallín. El debate está servido. Debatan y, mientras tanto, aprovechen la reforma que les propone el Gobierno de España e incluyan las modificaciones pertinentes para mejorar la justicia y no para agrandar los privilegios de la casta judicial.

Jueces del PP vuelven al ataque contra la propuesta de reforma y para dañar al Gobierno de España convocando huelga en defensa de ideología política de la élite judicial y de sus privilegios. Se niegan a la modernidad y democratización para mantener el caciquismo y corporativismo que heredaron del régimen dictatorial del dedo en las oposiciones a la carrera judicial y en las elecciones internas para optar a plazas superiores. Democratizar las oposiciones para que sean libres, iguales, democráticas y transparentes –sí, transparentes– limpiaría su mala imagen.

Les solicito que pidan perdón, en nombre de sus compañeros que permitieron y eligieron apoyar a Francisco Franco, dictador fascista y a cuyas órdenes murieron asesinados inocentes españolas y españoles con sentencia sin ley, penas de muerte sin objetividad judicial y otros sin culpa fueron llevados a las cárceles entre 1939 a 1977. La democracia se lo agradecerá y la historia lo elevará a el acto por excelencia del olvido, la reparación y la justicia.

_________________________________

Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre