No entiendo nada

Como persona normal intento explicarme hechos que pueden afectar a mi manera de pensar o de vivir, y a la fuerza caigo en el debate que lleva consigo la política. Surge esta reflexión tras las elecciones andaluzas. Vuelve a ganar el PP, sube Vox, baja el PSOE y, como dato relevante, emerge con fuerza el nacionalismo andaluz de izquierdas. La misma foto de Extremadura y Aragón. Está claro que existe un gran electorado conservador, yo diría ultraconservador, que mantiene firme su voto.

¿Cómo se explica? Una de dos: o los hechos de desmantelamiento de lo público por parte del PP –enseñanza y sanidad– son mentira o, por el contrario, al votante no le importa tener que pagar a un médico o un colegio privado para la educación de sus hijos. Las posibles razones podrían ser que la sanidad pública es mala, los médicos son deficientes profesionales y que la educación estatal tiene pésimos profesores que no enseñan. Pero sabemos que la realidad es otra.

Es posible que muchos no sepan que ambas prestaciones tan importantes de lo público están en manos de los gobiernos autonómicos

La sanidad pública española es quizás uno de los mejores logros en los últimos 70 años y envidia de muchos países mas adelantados, pero, sin duda, hay que corregir grandes problemas que la agobian. En cuanto a la enseñanza, aunque todavía sigue con déficits, su profesorado, tras aprobar un concurso oposición, tiene tantas o más garantías que cualquiera de la enseñanza privada. Claro que existen deficiencias notorias lideradas por las malditas listas de espera en la salud –que no se deben tolerar– y por la escasez de verdaderos maestros desprestigiados socialmente y muy mal pagados. Surge otro pero: ¿de quién es la culpa?

Es posible que muchos no sepan que ambas prestaciones tan importantes de lo público están en manos de los gobiernos autonómicos. También es posible que muchos desconozcan que el PP y Vox reducen los impuestos a los más ricos y que esto va en detrimento tanto de los niveles de salud como de la enseñanza. Es otra posible explicación del porqué muchos de sus votantes han olvidado la nefasta gestión del cribado de cáncer de mama, gestión que prioriza la fiesta, la de toros incluso –aunque hay más en esta Andalucía alegre–, a la de contratar más profesionales tanto en la enseñanza como en la sanidad. Otra explicación podría ser que el votante actúe mas como hooligan que como ciudadano, sin reflexionar el poder que tiene para cambiar tendencias y maneras de gobernar.

Pero también puede haber otra explicación: la culpa es de Sánchez, que vuelve a equivocarse y manda a los leones a sus ministros en vez de pisar la calle, recorrer los campos y resolver el problema del vecino. Por eso suben los partidos que priorizan la tierra que pisan.

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Eduardo Vázquez Martul es socio de infoLibre.