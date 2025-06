Olvidemos a Trump

Que Trump quiera imponer sus presupuestos en el mundo occidental no es razonable, cuando en su día rechazó la OTAN, ignora a la ONU y a la OMS y no soporta a Europa. No es un personaje que inspire respeto porque él no respeta a nada ni a nadie. Además, está condenado por delitos sexuales con lo que se demuestra de sobra su calidad humana y respeto al prójimo. Para mí es un ser despreciable, aunque es opinión personal por mi obsesión antifascista, tema que él demuestra cada día.

Trump es simplemente guerra. Con China se puede hablar de negocio con cierto respeto

Por eso, creo que España debe unirse de forma definitiva a China. Es la potencia mundial real, no le interesa la guerra, solo el comercio y no desprecia a todo lo que se mueve. Quizá esto que digo sea imposible por la sumisión de la derecha al líder norteamericano (porque para ellos el mundo no cambia jamás), pero Sánchez es listo y sabe lo que hay que hacer. Así que aquí, el que sepa hacer que haga.... porque la guerra de Trump es simplemente guerra y economía de armamento. Con China se puede hablar de negocio con cierto respeto, tenemos el mejor ministro de Economía quizá de la democracia y ambos saben dialogar y negociar. Hagamos el puente aéreo con China porque lo digital ya acortó las distancias a cero desde hace tiempo y empecemos otra historia. Y los aranceles de castigo se pueden ir sustituyendo y crear una empresa de carga aérea con B747 como algunas empresas españolas tienen ya desde hace muchos años. Digamos un Arriba España, pero no aquella del aguilucho, que sea la nueva que rompa con tanta sumisión a demasiadas cosas. Para mis nietos quisiera un futuro en calma, con acuerdos y ese capitalismo comunista que inventó China, pero sin Hitler y sin Stalin. Hoy, aquello no tiene sentido porque lo importante es el negocio del dinero, pero con lógica, y sin querer abandonar al 70% de la sociedad a su suerte, aunque Trump lo reclama y en España algunos también.

César Moya Villasante es socio de infoLibre.