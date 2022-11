Muchos medios de comunicación se han afanado en decirnos que el pinchazo de Trump en las elecciones legislativas abre no pocos desasosiegos en la derecha europea y española. Algunos líderes y dirigentes del PP y Vox, que en pasadas fechas se habían abrazado descaradamente y sin honestidad al trumpismo barato, andan ahora desorientados e inquietos.

Pero ¿qué pinchazo? Vamos a ver si no nos comen el coco.

El presidente Joe Biden es el gran derrotado, pues tendrá que gobernar ´apretadamente´ con un Congreso de mayoría republicana más de dos años. A Biden se le ha visto últimamente bajo de forma, algo mayor ya –80 años– (y también algo gagá) para enfrentarse a los retos republicanos y a las turbulencias mundiales de la crisis económica, del cambio climático, de la guerra de Ucrania ...

Por otro lado, la vicepresidenta norteamericana, Kamala Harris, está desaparecida del mapa político de USA, o le han "obligado" a que se aparte de la primera línea. Sí es verdad que algunos congresistas y senadores que contaban con el respaldo explícito de Donald Trump, han sido derrotados por los demócratas. Pero en el Congreso han ganado los republicanos. En el Senado, con gran tensión, los demócratas han conseguido in extremis el escaño 50 en Nevada. Y por tanto el control de la Cámara, puesto que la vicepresidenta, Kamala Harris (si aparece), dispone de un voto de calidad en caso de empate en la Cámara Alta. Georgia todavía está esperando el resultado del Senado y celebrará una segunda vuelta el 6 de diciembre, después de que ninguno de los candidatos obtuviera una mayoría absoluta. Pero todo esto es lo que tenían ya desde 2018. Nancy Pelosi, demasiado tiene con su elevada edad para la política de primera línea (82 años) y con soportar las amenazas físicas de algunos de los republicanos más radicales.

El trumpismo no deja de ser una multinacional económica con estructura y tentáculos políticos para beneficio de cuatro privilegiados. Y eso, a la derecha y ultraderecha española, les viene de perlas

Además, seguramente va a ser defenestrada de la presidencia de la Cámara baja (Congreso) de Representantes de Estados Unidos en estas últimas elecciones. Los republicanos dominan el Congreso. Los demócratas, en la actualidad en minoría parlamentaria, no tienen ningún líder destacado que pueda arrastrar al Partido Demócrata a ganar las elecciones presidenciales del 2024. Y ya sabemos cuál es el futuro de Biden para las presidenciales. Por cierto, en Madrid, (especialmente en la Comunidad y Ayuntamiento), el PP y Vox “han seguido con sumo interés, y tomando apuntes, el proceso electoral estadounidense”. Vox, ya sabíamos que es la sucursal de Trump en España, ha sido puntualmente informada de lo que estaba ocurriendo a través de sus muchos contactos y enlaces en Washington. Que los tienen y dictan las instrucciones a seguir. Los orígenes de Vox están en un rascacielos de Nueva York propiedad del magnate del tupé rubio y fue Steve Bannon, asesor del expresidente norteamericano últimamente condenado a 4 meses de prisión por desacato al Congreso, quien dio un impulso definitivo al proyecto ultra español y a otros que en Europa ejercen ya tareas de gobierno".

El trumpismo no deja de ser una multinacional económica con estructura y tentáculos políticos para beneficio de cuatro privilegiados”. Y eso, a la derecha y ultraderecha española, les viene de perlas. La mayoría de los ´media´ internacionales afirman que el presidente estadounidense, Joe Biden —que dicen sale reforzado por las urnas (¿?), pero tendrá una segunda mitad de mandato más complicada—, ha calificado las elecciones como “un buen día para la democracia”. Pues no lo entiendo. Creo que ha sido un gran fracaso de los demócratas (en especial de Biden), que no ha podido frenar a Trump y a los suyos. Estos –se llamen como se llamen– son republicanos y conservadores que van a arrasar con todas las conquistas demócratas en USA.

El derecho al aborto fue uno de los temas prioritarios en las elecciones pasadas. Ya el Tribunal Supremo había dictado la sentencia de la prohibición del aborto en junio del 2022. Ahora los defensores del aborto han ganado los referendos al respecto que se celebraban en Kentucky, Míchigan, California y Vermont en la jornada electoral. Pero en otros Estados han perdido: Missouri, Wisconsin, Utah, Kentucky, Luisiana, Dakota del Sur, Oklahoma, Arkansas y Alabama y alguno más… En las últimas horas, los republicanos (trumpistas o no) están un poco "acojonados", y deprimidos por el avance tan rápido del voto demócrata por correo.

Y ya empiezan a correr el bulo de sospechas de fraude electoral y pucherazo de los demócratas. A qué viene tanto ´buenismo´ informativo de hacernos creer que Biden ha salido reforzado. Y ya sabemos que en EEUU el Congreso manda más que el presidente. Los congresistas republicanos con mayoría podrán frenar las leyes que quieran: las reformas progresistas y las medidas económicas que formule Biden. La inflación y la presión social volverán a desacreditarle de cara a las elecciones presidenciales del 2024. El que ha pinchado ha sido él, Joe Biden, y su modelo liberal –más bien neoliberal– del Partido Demócrata, sin contar con la Izquierda norteamericana (la más moderada y la más izquierdista). Por favor, no nos vengan con milongas algunos (muchos) medios de comunicación.

Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre