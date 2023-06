A propósito de Irene Montero

La verdad es que sí. El número de sancionados no para de crecer y crecer. Es para preocuparse. Imagino que algo habrá mal hecho en esa ley.

Son millares y millares las personas que han visto ampliada su sanción con la nueva ley (ver aquí). Son violaciones, penetraciones constantes, de las que no somos conscientes y que este gobierno PSOE- UP ha mantenido.

Desde hace un tiempo, nos están quitando la libertad. Dicen que si el consentimiento en el centro y tal y cual. Habría que preguntarse consentimiento para qué. Recuerdo cuando éramos más iguales, cuando nuestra palabra podía valer más o menos igual.

Fueron muchas y no nos dimos cuenta, algunas de una manera estrambótica. Luego llegó Alberto (ver aquí, en min. 2). Después, Isa (ver min.5). También Joanna y Guillermo, sus compañeros/as. Y así, una interminable lista de violaciones de derechos flagrantes propios de un Estado represivo que atacaba a sus ciudadanos/as por condiciones muy concretas.

La ley funciona mal. No garantiza derechos. Y es ideológica porque depende, en ausencia de pruebas determinantes, de la palabra de una persona, a la que se le da toda credibilidad por el oficio que desempeña: policía.

La ley funciona mal. Es ideológica. Miren este caso reciente: Un detenido y doce heridos en el intento de asalto a la delegación de la Junta de Castilla y León en Salamanca. Una detención y once policías heridos… ¿Serían policías contratados de los Simpsons? Uy, cuidado con las ironías, que la ley también funciona tan mal que un día sancionó a una mujer con 800 euros por fotografiar un coche de policía local en una plaza reservada para discapacitados y publicarla con el siguiente mensaje: “Aparcas donde te sale de los cojones y encima no te multan…” (ver aquí).

Yo creo que sí es importante el consentimiento para que no se produzcan violaciones

Hay que decir No es No y no consentir ni dar credibilidad a aquellos medios de creación de opinión pública generalistas con intereses privados que crean marcos de ideas contrarias a los intereses públicos.

Estos medios han tenido siete años para hablar de la ley mordaza, aprobada en 2015, y crear un estado de opinión social favorable a la derogación de la ley. Han callado. Y luego se dicen independientes…

Y hay que decir Sí es Sí y solamente consentir aquellas informaciones verdaderas y rigurosas dentro de un marco democrático de Estado de Derecho y libertad de expresión y de opinión.

Cortarte el pelo, hacer la compra, tomar un café… no es gratis. La información no es gratis y, si piensas que sí, es cierto que puede ser que no te cobren dinero…Te estarán robando tu libertad y devolviéndote de cambio el miedo y eso es un precio mucho más caro que pagar unos cuantos euros al mes.

Si no quieres que la extrema derecha se asiente, financia un medio de comunicación acorde con tus ideas. Hay muchos.

Ahh… a propósito de Irene Montero, para quien tenga la mente abierta y quiera saber de un modo global qué nos perdimos con su ley: ley del solo sí es sí, un cambio de paradigma (pikaramagazine.com)

Paco Ochoa es socio de infoLibre.