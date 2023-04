Una torpeza política que destruye la lucha del feminismo y la lucha por la igualdad

Por desgracia, lo que temíamos aquellos y aquellas que creemos que con este gobierno se podrían conseguir grandes avances y logros para que los desequilibrios sociales y las brechas fueran cada vez menores entre las clases elitistas privilegiadas y el resto de la ciudadanía, se ha ido a pique por la torpeza política que el equipo de coalición del gobierno ha tenido con la ley del solo sí es sí. Pues su falta de diálogo, tardanza en tomar decisiones y una propuesta conjunta ha derivado en una rotura real del Gobierno y una desilusión total de la ciudadanía que les votó. La falta de decisión, de valentía para tomar una decisión conjunta, ha dividido al feminismo, pilar fundamental en la lucha por la igualdad, y provocará la desmovilización de la ciudadanía que creyó que ya era el momento de enfrentarse a una élite que durante décadas piensa que son ellos los que deben decidir quién gobierna y cómo debe funcionar y cuáles son los derechos de la ciudadanía, mientras que ellos, día a día, aumentan su poder y su enriquecimiento personal a costa del pobrecimiento del ciudadano y del esclavista laboral.

Triste es observar cómo en el partido socialista el ala izquierdista va desapareciendo para darle importancia a la socialdemócrata cada vez más neoliberal y capitalista, debido en gran parte a los favores que debe devolver y a unos dirigentes caducos y cada vez más conservadores con ideas neoliberales. Triste es observar cómo el ala de Unidas Podemos, que lideró el 15-M y con ello la utopía del cambio, ha degenerado en un puñado de dirigentes cargados de egocentrismo. Es cierto que muchas de las mejoras sociales del gobierno actual no hubiesen salido si Unidas Podemos no estuviera en ese gobierno. Es cierto que muchos de los ministros del PSOE podrían ser también ministros del PP por sus decisiones tan conservadoras. Hay que recordar que el PSOE nos metió en la OTAN con la calle gritando NO a la OTAN. Es cierto que muchos de los dirigentes, los llamados nobles del PSOE, podrían ser militantes de cualquier partido de derecha, pero también es cierto que dentro del PSOE hay mucha gente que es de izquierdas, que cree en el socialismo, que son herederos de su fundador Pablo Iglesias y que están desencantados de este PSOE. Y también es cierto que muchos que confiábamos en el cambio a través de Unidas Podemos estamos defraudados por la inocencia, infantilismo y egocentrismo de algunos dirigentes que en vez de sentarse pretenden emplear la ortodoxia argumental. Por lo cual, con la torpeza de unos y otros, la derecha más retrograda va a alcanzar, sin hacer campaña, el poder de una manera importante y los logros de estos años se van a ir a pique y retrocederemos años e incluso un siglo en libertades y derechos. Porque por la torpeza de unos y otros darán el poder a una derecha que no cree en el feminismo y vota contra él y sus derechos, se proclama de una manera falaz e hipócrita defensora de los derechos de las mujeres, cuando las está utilizando y cuando son herederos, el ala del Vox, de personas que atacaban y denigraban a la mujer.

Una gran torpeza política que los medios informativos falaces han ensalzado y azuzan para provocar lo que siempre han querido, romper el Gobierno, destrozar la utopía de los que creímos en el cambio

La torpeza de unos y otros va a dar el poder a una derecha que prevarica y hace de la corrupción su forma de trabajar, una derecha donde su presidente se codeó en su momento con narcotraficantes, cuando una dirigente suya y presidenta de una comunidad cree y menosprecia a aquella ciudadanía que no es como ella y que beneficia a sus amigos. Una derecha que está con las élites económicas y en contra del trabajador. Una derecha que ataca al feminismo y que defiende el genocidio franquista. Eso es lo que nos viene por la torpeza política, sobre todo del PSOE , pues es torpe celebrar el 8M en una manifestación paralela y cantando cuando han votado con esa derecha a la que han propulsado a gobernar. Muy triste es ver que además de torpeza demuestran infantilismo e inmadurez y, lo peor, una división en el mismo PSOE. Y aún peor es que Unidas Podemos por su torpeza ególotra le ha dado argumentos a ese PSOE neoliberal que desde el minuto uno no creyó en Pedro Sánchez y, en su cambio, debido a los favores que deben a las élites económicas que les encumbraron en otras épocas. Una gran torpeza política que los medios informativos falaces han ensalzado y azuzan para provocar lo que siempre han querido, romper el Gobierno, destrozar la utopía de los que creímos en el cambio. Provocar la división y la desmovilización y volver al siglo XX, donde la derecha y esos dirigentes no izquierdistas y que se denominan izquierdas sólo son neoliberales y derechistas.

Ximo Estal es socio de infoLibre.