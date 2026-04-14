Participa en el sorteo de entradas dobles para ver la obra de teatro ‘Murmullo’ en la sala Cuarta Pared de Madrid

Invitamos a las socias y los socios de infoLibre a participar en el sorteo de entradas dobles* para ver la obra ‘Murmullo’ el próximo jueves 23 de abril de 2026 en Madrid. Para participar, rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, email con el que te suscribiste). La fecha tope para participar es el 22 de abril de 2026. El pase será a las 20:30 horas en la sala de teatro Cuarta Pared, situada en la calle de Ercilla, 17, 28005 Madrid. Las personas que resulten ganadoras** recibirán la confirmación por email.

'Murmullo' forma parte del Tríptico de la Vida, un proyecto teatral impulsado por la Compañía Cuarta Pared con motivo de su 40 aniversario. Tres directoras; Aldara Molero, Aitana Sar y Raquel Alarcón; abordan desde perspectivas distintas una misma pregunta: cómo se construye la vida y cómo aprendemos a vivirla.

Dentro de este conjunto, ‘Murmullo’, dirigida por Aitana Sar, se centra en la experiencia de la pérdida. La obra sitúa al espectador en la terraza de un bar, donde cuatro amigos se reúnen tras asistir al funeral de un joven cercano. Lo que comienza como una conversación cotidiana va adquiriendo un tono extraño: el tiempo parece dilatarse y la realidad se mezcla con elementos más simbólicos.

A medida que avanza la escena, un relato irrumpe en la conversación y transforma el ambiente. La historia evoluciona desde lo realista hacia un lenguaje más poético y visual, creando una atmósfera que desdibuja los límites entre lo cotidiano y lo imaginado.

La obra reflexiona sobre la muerte, pero sobre todo sobre la forma en que las personas intentan aferrarse a la vida incluso en momentos de duelo. A través de gestos sencillos muestra cómo conviven emociones opuestas y cómo, en ciertos instantes, es posible percibir la complejidad de la existencia en toda su intensidad.

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*Sujetas a la disponibilidad del teatro.

**Los ganadores serán escogidos mediante una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá solicitar el valor del premio en efectivo.