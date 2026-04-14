Compañeros del maquinista de Angrois quieren su indulto y abren un debate entre las víctimas

El Sindicato Español de Maquinistas (Semaf) quiere el indulto de su compañero, condenado por el accidente de la curva de Angrois en 2013, en el que murieron 79 personas y 144 resultaron heridas. Condenado a dos años y medio de prisión como único responsable del accidente tras la anulación por parte de la Audiencia Provincial de A Coruña de una sentencia similar impuesta a un oficial de Adif en enero, el maquinista de Alvia evitaría la cárcel con un indulto parcial de medio año, el mismo que recibieron dos maquinistas en 2009 por un accidente ocurrido en Navarra en 1997, en el que fallecieron 18 personas. Un indulto parcial que genera debate entre las víctimas, con algunos a favor, otros en contra y otros indiferentes.

En julio de 2024, la primera sentencia dictada por un Juzgado Penal de Santiago sobre el accidente de Angrois condenó al maquinista, Francisco José Garzón, a dos años y medio de prisión del mismo grado, y a Adif como responsable de 79 homicidios por negligencia profesional grave: el primero por perder el control y no frenar a tiempo antes de la curva, y el segundo por no haber implementado medidas de seguridad que hubieran evitado o mitigado ese error humano previsible. Sin embargo, el pasado mes de enero, la Audiencia Provincial de A Coruña rectificó dicha sentencia y absolvió a Adif, dejando al maquinista como único condenado.

Tras la sentencia, el secretario general de Semaf, Diego Martín, declaró en una entrevista con Praza.gal que ya están trabajando para obtener el apoyo necesario para un "indulto parcial" para su compañero, una medida de gracia discrecional concedida por el Consejo de Ministros. "Trabajaremos para que nuestro compañero no sufra las consecuencias de la sentencia", afirmó el dirigente sindical, quien ratificó la opinión generalizada dentro de su grupo de que "el accidente de Angrois le podría haber ocurrido a cualquiera". Una opinión compartida por otros profesionales del sector ajenos a Semaf que también se muestran a favor del indulto para el conductor, que cumplirá 65 años en pocas semanas y que ha pedido disculpas a las víctimas en varias ocasiones, tanto en público como en privado.

El abogado del conductor es el mismo que el de Semaf y, al ser consultado sobre el indulto, indicó que está estudiando esa posibilidad, así como un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Antecedentes

Sin antecedentes penales, la persona condenada no iría a prisión con una pena de solo dos años, por lo que un indulto parcial de tan solo medio año sería suficiente para evitar la cárcel. Dicho indulto, de medio año, fue concedido en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a dos maquinistas que también habían sido condenados a dos años y medio de prisión por 18 homicidios por negligencia grave en un accidente ocurrido en 1997 en Navarra.

Los dos maquinistas implicados en el accidente de Uharte Arakil habían sido condenados por entrar en la estación a velocidad excesiva, según ellos, debido a una señal errónea que se lo permitió, un hecho que los tribunales no consideraron probado. En 2009, el Gobierno les concedió un indulto de medio año a cada uno "con la condición de que no cometieran otro delito intencional en un plazo de cuatro años".

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Ante la posibilidad de un indulto parcial para el maquinista de Angrois, el presidente de la Plataforma de Víctimas, Jesús Domínguez, ya había declarado días después del fallo del Tribunal de A Coruña que esta valoración debería corresponder a una asamblea de víctimas y no a él como presidente. A título personal, Domínguez afirmó que para él "no tiene sentido que el maquinista vaya a prisión", pero recalcó que la Plataforma analizaría el asunto en una futura reunión.

Dicha reunión ya tuvo lugar y el resultado del debate fue que la Plataforma, como tal, no tiene una postura sobre el indulto, sino que se trata de una cuestión personal para cada persona o familia afectada. Según lo que Praza.gal pudo averiguar a través de diversas fuentes presentes en la reunión, se manifestaron posturas a favor, en contra e indiferentes respecto al indulto. Se pueden encontrar valoraciones igualmente dispares entre las víctimas que no asistieron a la reunión de la Plataforma, de modo que cada persona o familia afectada consultada ofrece un argumento diferente a favor, en contra o indiferente al indulto.

En el accidente de Angrois, la justicia acabó reconociendo como víctimas a 79 personas fallecidas, 144 heridas y alrededor de 300 familiares con derecho a una indemnización individualizada.