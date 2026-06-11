La inmobiliaria de lujo BHHS Spain corta relaciones con el supuesto testaferro del último gran capo de la mafia

Berkshire Hathaway HomeServices Spain (BHHS Spain), una de las inmobiliarias más importantes de España en el sector de las viviendas de alta gama, ha rescindido de manera inmediata "las relaciones comerciales con la compañía en la que el señor Luca Tamburello era socio comercial". Lo ha hecho tras la operación policial desarrollada de forma conjunta por autoridades italianas y españolas que descubrió la estructura de blanqueo de capitales asociada a Matteo Mesina Denaro, el último gran capo de la mafia que falleció en 2023.

"BHHS Spain no tenía ningún conocimiento de las actividades del señor Tamburello que están siendo investigadas", explicaron fuentes de la inmobiliaria a Narcodiario, en respuesta a las informaciones policiales y periodísticas que trascendieron la última semana.

"La cultura empresarial de la compañía siempre ha sido, y continuará siendo, de tolerancia cero frente a cualquier actividad de naturaleza ilícita", añadieron desde la compañía, especializada en viviendas de lujo en distintos puntos de España y con una fuerte implantación en la Costa del Sol y en toda la costa mediterránea.

La investigación ha puesto ahora el foco en Giacomo Tamburello, narcotraficante siciliano de Campobello di Mazara, señalado como una pieza clave en el presunto entramado destinado a camuflar la fortuna de Matteo Messina Denaro. Varios colaboradores de la justicia de la Cosa Nostra han declarado en distintas ocasiones que Tamburello pagaba el 10% de cada alijo de droga que gestionaba a Messina Denaro, como muestra de subordinación. Era, según esas declaraciones, una de sus personas de máxima confianza.

Las sociedades que Giacomo Tamburello controlaría en España a través de su hijo y de su exmujer, Maria Antonina Bruno, estarían vinculadas a inmobiliarias de lujo en la Costa del Sol, gestionadas por su hijo Luca. Este último, ahora situado en el centro de la investigación, había logrado consolidarse como un respetado hombre de negocios en Málaga.

El presunto testaferro destaca por sus habilidades en el mundo de la banca. Según su LinkedIn, trabajó en Morgan Stanley en Londres antes de fundar una inmobiliaria en Marbella en 2009. Esa empresa le habría servido posteriormente para ser la imagen visible en Málaga de la poderosa inmobiliaria de Warren Buffet, Berkshire Hathaway HomeServices, la misma que ha roto cualquier relación con él tras conocer que, según la Guardia di Finanza y la Policía Nacional, estaba lavando los enormes beneficios de la Cosa Nostra.