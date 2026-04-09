Agujereando el presente

El áspero dolor de la esperanza - Alberto García-Teresa

Lastura Ediciones. 2025.

Cuando pienso en Alberto García-Teresa (Madrid, 1980), siempre me vienen a la memoria dos versos de Antonio Machado: "y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina, / soy, en el buen sentido de la palabra, bueno". Y es que, efectivamente, Alberto es un ser humano bueno, generoso, trabajador, inteligente y comprometido con su tiempo, su ideología y los otros seres humanos a los que apoya, analiza sus versos, prologa, etc. Siempre lo puedes ver acompañado de su perro y una sonrisa que interroga.

Con Gabriel Celaya, podría decir que la suya es "poesía para el pobre, poesía necesaria / como el pan de cada día, / como el aire que exigimos trece veces por minuto, / para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica".

Porque es cierto, vivimos a golpes, y se necesita un tipo de poesía que nos haga reaccionar, comprender que no podemos agachar la testuz y asumir la derrota. García-Teresa, como afirma la editorial que ha publicado su poemario El áspero dolor de la esperanza (Lastura, 2025), se enmarca en esa “poesía en tiempos de colapso ecológico y social. Poemas que asumen la angustiosa conciencia del desastre al que nos abismamos, pero que también nombran ese impulso que, a pesar de todo, continúa lanzándonos hacia adelante: esa esperanza sin autoengaño que enhebra presente y posibilidades de vida digna para todo lo sintiente”.

Alberto García-Teresa es doctor en Filología Hispánica con Poesía de la conciencia crítica (1987-2011). A partir de ese trabajo, ha elaborado una veintena de antologías y libros de estudio sobre poesía crítica contemporánea, como Para no ceder a la hipnosis. Crítica y revelación en la poesía de Jorge Riechmann (UNED, 2014; Lastura, 2024); Pálpito de primavera, floración de resistencia: la poesía de María Ángeles Maeso (Lastura, 2023); Disidentes. Antología de poetas críticos españoles (1990-2014); Insumisas. Poesía crítica contemporánea de mujeres; o Última poesía crítica. Jóvenes poetas en tiempos de colapso (con D. Trashumante; Lastura, 2023). Ha publicado ocho poemarios, como Hay que comerse el mundo a dentelladas; A pesar del muro, la hiedra; Cuando dejamos atrás lo posible;

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El áspero dolor de la esperanza es justamente eso, lo que se anuncia en el título: dolor y esperanza, pero también belleza y compromiso. DADNOS LOS NOMBRES // de las presas / de las desaparecidas / de las torturadas / de las colgadas de las alambradas (…) y su poesía habla también, y, sobre todo, de lo colectivo de la resistencia. COMO RAÍCES ESTRELLADAS // se levanta este bosque de resistencias. / Como una red de venas, hongos y paciencia / esa malla de complicidades y solidaridad / se enfrenta al tornado y a la / verticalidad del precipicio (…) y la belleza, siempre la belleza ecológica: SOLO UN LUGAR // en donde pueda escucharse a los pájaros / debería considerarse habitable. Y siempre lo común, lo que construimos en grupo, la colectividad. COMUNIDAD // Una persona que recolecta monedas / para la caja de resistencia durante la huelga. // La que hace turno de limpieza / en el centro social okupado. // Esa que atranca la con su cuerpo la puerta / la mañana de tu desahucio. (…) y volver a los detalles, a las minúsculas bellezas de los ínfimo. RELOCALIZAR // En cuidar lo pequeño / puede que esté / la grandeza del mundo. Y un final, para mí único (lamento hacer espóiler) (…) avanzamos / con la esperanza / agujereando el presente.

En resumen, es un libro que hay que leer, aunque a veces duela, aunque por momentos quieres escapar de ese dolor. Y, sin embargo, la belleza y la esperanza, está ahí. Te recomiendo que entres en este magnífico libro. Sé de lo que hablo.

*Nieves Álvarez es profesora, escritora, poeta, investigadora y artista plástica. Pero, sobre todo, ávida lectora.