Participa en el sorteo de entradas dobles para acudir al preestreno de 'La tarta del presidente' en Barcelona

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para ir al preestreno de ‘La tarta del presidente’ el jueves 29 de enero de 2026 en Barcelona. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail con el que te suscribiste). La fecha tope para participar es el 28 de enero de 2026. El pase será a las 19:30 horas en los cines Renoir Floridablanca, en Carrer de Floridablanca, 135, 08011 Barcelona. Las personas que resulten ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

Esta película, ambientada en el Irak de los años 90, narra la historia de Lamia, una niña de nueve años que debe preparar una tarta para el presidente Sadam Huseín en el día de su cumpleaños. Acompañada por su amigo Saeed y con su gallo Hindi a cuestas, recorre Bagdad en busca de los ingredientes, viviendo una serie de peripecias que alterarán por completo su vida cotidiana.

‘La tarta del presidente’ es la ópera prima del cineasta Hasan Hadi y primera película iraquí en entrar en la lista de los Oscar como Mejor Película Internacional. La película se estrenó mundialmente en el Festival de Cannes, donde recibió el Premio del Público. Además, fue galardonada con la Cámara de Oro a la Mejor Ópera Prima de todo el festival y reconocida con el Premio AFCAE de los exhibidores franceses a la Mejor Película.

Su estreno en España tuvo lugar en la sección Perlak del Festival de San Sebastián con una puntuación del público de 8,62, superando la de otros títulos recientes con excelente acogida.

Hasan Hadi aporta una mirada íntima y profundamente humana a una región muchas veces retratada desde una óptica externa. Consolida su voz como una de las más prometedoras del nuevo cine árabe.

Si todavía no eres socia o socio de infoLibre, puedes apoyar un periodismo libre, sin miedo e independiente. Además, disfrutarás de ventajas exclusivas, navegar sin publicidad, promociones, descuentos y... ¡mucho más!

Si quieres disfrutar y apoyar iniciativas culturales, ¡participa ya!

*Sujetas a disponibilidad del cine

**Los ganadores serán escogidos a través de una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá requerir el valor del premio en efectivo