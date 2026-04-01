Sorteamos entradas dobles para acudir al preestreno de 'La habitación de Mariana' en Barcelona y Madrid

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para ir al preestreno de ‘La habitación de Mariana’ en Madrid y Barcelona. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail con el que te suscribiste). Las personas ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail. Estas son las ciudades, fechas y horas disponibles:

Madrid : Miércoles 15 de abril, a las 20:00h en el cine MK2 del Instituto Français de Madrid (Calle Marqués de la Ensenada 12 - 28004 Madrid).

: Miércoles 15 de abril, a las 20:00h en el cine MK2 del Instituto Français de Madrid (Calle Marqués de la Ensenada 12 - 28004 Madrid). Barcelona: Miércoles 15 de abril a las 19:00h en el cine del Instituto Français de Barcelona (Carrer de Moià, 8, Sarrià-Sant Gervasi, 08006 Barcelona).

En la Ucrania ocupada de 1942, Hugo, un niño de 12 años, es ocultado por su madre para evitar su deportación. Queda bajo el cuidado de Mariana, que lo esconde en su habitación dentro de un burdel. Desde allí, el niño observa el mundo exterior a través de sonidos y fragmentos de lo que ocurre a su alrededor, mientras entre ambos se construye una relación profunda que les marcará para siempre.

‘La habitación de Mariana’ adapta al cine la novela ‘Flores de sombra’ de Aharon Appelfeld, una obra profundamente marcada por las experiencias del autor durante su infancia como superviviente del Holocausto en la actual Ucrania. El director Emmanuel Finkiel, reconocido por su trayectoria y galardonado en el Festival de Cannes y los César, imprime a la película su sello personal, aportando una mirada íntima y autoral al relato.

La protagonista es Mélanie Thierry, que vuelve a colaborar con Finkiel tras varios proyectos anteriores. El trabajo de Thierry, que le ha valido una nueva nominación a los César, ha sido especialmente exigente: dedicó más de dos años a preparar el papel, incluyendo el aprendizaje del ucraniano, en el que se rodó la película. Su interpretación ha sido ampliamente elogiada por su intensidad y carga emocional.

Finkiel explica que la historia conecta con su propia memoria familiar. Para él, Mariana simboliza figuras clave de su infancia, mientras que el personaje de Hugo le remite a la experiencia de su padre tras la guerra. La relación entre ambos personajes refleja una idea central: la capacidad de aferrarse a la vida incluso en las circunstancias más extremas.

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*Sujetas a disponibilidad del cine.

**Los ganadores serán escogidos a través de una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá requerir el valor del premio en efectivo.