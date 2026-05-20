Sorteamos entradas dobles para el espectáculo de danza 'Emigradas' en la sala Cuarta Pared

Invitamos a las socias y los socios de infoLibre a participar en el sorteo de entradas dobles* para ver el espectáculo de danza ‘Emigradas’ el próximo sábado 30 de mayo de 2026 en Madrid. Para participar, rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, email con el que te suscribiste). La fecha tope para participar es el 29 de mayo de 2026. El pase será a las 20:30 horas en la sala de teatro Cuarta Pared, situada en la calle de Ercilla, 17, 28005 Madrid. Las personas que resulten ganadoras** recibirán la confirmación por email.

Tras casi treinta años de trayectoria, la compañía Cienfuegos presenta ‘Emigradas’, una propuesta de danza contemporánea que aborda la experiencia del cuerpo migrante y sus procesos de transformación, memoria y búsqueda de identidad. La obra combina movimiento, palabra y gesto para construir un lenguaje escénico profundamente emocional y cercano.

Reflexiona sobre el desarraigo, la herencia emocional y la necesidad de reinventarse frente a los prejuicios y las imposiciones sociales. A través de la danza, muestra cómo migrar implica habitar nuevos territorios físicos y personales, en un constante equilibrio entre permanecer y cambiar.

Emigradas se divide en dos partes: ‘La Loca’, donde tres intérpretes enfrentan juntas los miedos y mandatos heredados que condicionan sus vidas, y ‘La Lunares’, un viaje más íntimo que explora la memoria, la vulnerabilidad y la búsqueda de un espacio propio.

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*Sujetas a la disponibilidad del teatro.

**Los ganadores serán escogidos mediante una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá solicitar el valor del premio en efectivo.