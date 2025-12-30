Sorteamos entradas dobles para ver la obra 'Numancia’, de Miguel de Cervantes en Teatros del Canal de Madrid

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para ver la obra ‘Numancia’ el próximo miércoles 14 de enero de 2026 en Madrid. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail con el que te suscribiste). La fecha tope para participar es el 13 de enero de 2026. El pase será a las 19:30 horas en la Sala Verde de los Teatros del Canal, calle Cea Bermúdez, 1, 28003, Madrid. Las personas ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

José Luis Alonso de Santos dirige la adaptación de la obra de Miguel de Cervantes sobre la resistencia de un pueblo ante el invasor romano, protagonizado por un elenco de veinte intérpretes, encabezado por Arturo Querejeta y Pepa Pedroche, considerados como los actores más importantes del teatro clásico español.

Esta obra del autor de ‘El Quijote de la Mancha’ es un grito contra la falta de libertad. La ciudad de Numancia se encuentra sitiada por los romanos. Sus habitantes llevan quince años en lucha resistiendo. Enviado para truncar esa resistencia, el general Escipión aisla la ciudad, de manera que no pueda llegar ni ayuda ni alimentos. Los numantinos intentan romper el cerco inútilmente. La leyenda cuenta cómo la decisión de un muchacho valiente marcó el destino de Numancia, impidiendo que Escipión recibiera la corona de triunfador. Luchar juntos es algo muy importante en esta obra. Esto quiere decir que ya en el siglo XVI se puso de manifiesto la importancia de la unión.

Para el dramaturgo y director de 'Numancia', esta creación es un grito contra la resignación y la humillación, contra las tiranías que obligan a una vida de sufrimiento sin honor ni dignidad.

Además de Pepa Pedroche y Arturo Querejeta, el elenco lo componen Javier Lara, Jacobo Dicenta, Pepa Pedroche, Karmele Aranburu, Manuel Navarro, Carlos Lorenzo, Jesús Calvo, David Soto Giganto, Ania Hernández, Andrés Picazo, José Fernández, Carmen Del Valle, Esther Del Cura, Carlos Manrique, Pepe Sevilla, Alberto Conde, Guillermo Calero y Esther Berzal.

Si todavía no eres socia o socio de infoLibre, puedes apoyar un periodismo libre, sin miedo e independiente. Además, disfrutarás de ventajas exclusivas, navegar sin publicidad, promociones, descuentos y... ¡mucho más!

Si quieres disfrutar y apoyar iniciativas culturales, ¡participa ya!

*Sujetas a disponibilidad del teatro

**Los ganadores serán escogidos a través de una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá requerir el valor del premio en efectivo.