Banco Santander lanza 6.000 becas para aprender idiomas: inglés, francés, alemán y chino

Dominar otros idiomas marca la diferencia en currículum vitae y supone una ventaja competitiva a la hora de optar por un empleo. Y es que el mercado laboral actual valora cada vez más la capacidad de adaptación a un entorno globalizado y cambiante. Sin duda, el inglés -hablado por más de 1.400 millones de personas en el mundo- es la lengua estrella por excelencia.

Según la consultora Randstad, el 80% de los puestos de trabajo dirigidos a puestos medios y directivos exigen como requisito indispensable el conocimiento de un segundo idioma, generalmente el inglés. Sin embargo, no es el único a tener en el radar. La Unión Europea considera el multilingüismo como un elemento importante de la competitividad europea, por lo que uno de los objetivos de su política lingüística es que los ciudadanos dominen, además de su lengua materna, otros dos idiomas.

Con el objetivo de ayudar a impulsar las carreras profesionales de los jóvenes, Banco Santander ha lanzado 6.000 becas para cerrar el año con buen pie y que el aprendizaje de un nuevo idioma no sea un buen propósito para el nuevo curso. La mayor parte de estas plazas, 5.000, están dirigidas a aprender inglés a través de las Becas Santander | Online English Courses 2023 – British Council 3rd Call, abiertas hasta el próximo 13 de diciembre, a las que pueden acceder mayores de 18 años residentes en todos los países en los que está presente el banco (por supuesto, entre ellos, España). No es necesaria titulación universitaria ni ser cliente del Santander.

Los cursos tienen una duración de 16 semanas e incluyen 12 clases online tutorizadas. Hay cinco niveles: desde principiante (A1) a avanzado (C1). Incluyen formación para comunicar bien en una variedad de entornos profesionales, pedir trabajo y prepararse para una entrevista, desarrollar la gramática y vocabulario de cara al entorno laboral-profesional, y relacionarse con otros profesionales de distintos campos y países.

La entidad abre todos los años varias ediciones de estas becas, que han tenido una gran acogida. Cristina Izquierdo, estudiante de Máster de Acceso a la abogacía que participó en una convocatoria anterior, destaca las habilidades lingüísticas que ha adquirido con esta oportunidad: “Al tener clases de conversación con profesores nativos y alumnos de diversos países, he logrado mayor soltura en la expresión verbal. Además, el curso está diseñado para que aprendas, fundamentalmente, un inglés orientado al trabajo. Es decir, es sumamente práctico”.

También Sergio Usín, biólogo, tuvo la oportunidad de mejorar sus competencias en inglés para desempeñarse mejor en su ámbito y comunicarse con laboratorios de la comunidad científica internacional. “Ahora no me costaría sentirme integrado trabajando en otro país. El nivel de inglés que he adquirido me permitiría sentirme cómodo al comunicar mis ideas, sentimientos o emociones”, señala.

El banco también ofrece las Becas Santander | Learn Chinese, French or German, a las que se puede acceder hasta el 20 de diciembre. Este programa consta de 1.000 becas para aprender chino, francés o alemán con uno de los de cursos de idiomas más completos del mercado. Está diseñado e impartido por 8 Belts, una compañía que ha creado un mapeo completo del idioma a través de su Índice de Rentabilidad por Palabra (IRP). Un equipo multidisciplinar de matemáticos, lingüistas e ingenieros han asignado un ranking matemático a cada palabra en función de su frecuencia y capacidad de combinación con otras. Gracias a esta jerarquización, la metodología de 8Belts se enfoca en enseñar aquellas palabras y expresiones más relevantes y útiles en el idioma de habla real.

El curso es 100% online, con una duración de 12 semanas, y está disponible en español, inglés, portugués y alemán como idioma de origen. Cada participante podrá disfrutar de 10 conversaciones individuales de 30 minutos cada una (5 horas de conversación en total con profesor nativo), y tendrá 5 horas semanales de clases grupales por niveles tipo webinar, con acceso limitado hasta 50 personas por clase. Además, cuenta con una serie de contenidos adicionales, como newsletter con vídeos y lecturas semanales. El curso comienza el próximo 14 de febrero y finaliza el 15 de mayo.

El grupo que preside Ana Botín tiene una apuesta pionera y consolidada por la educación, la empleabilidad y el emprendimiento, que desarrolla desde hace más de 27 años a través de Santander Universidades. Desde entonces, ha destinado más de 2.200 millones de euros y ha apoyado a más de un millón de estudiantes, profesionales y proyectos emprendedores a través de acuerdos con más de 1.300 universidades. La entidad ya ha anunciado que en los próximos tres años -hasta 2026- destinará otros 400 millones a este fin.

Gracias a esta labor, Santander ha sido reconocido como una de las empresas que más están contribuyendo a cambiar el mundo a mejor, según la lista ‘Change the World’ 2023 de la revista Fortune, que cada año destaca a 50 compañías que ayudan a resolver algunos de los retos más importantes de la sociedad. Es el primer banco en el ranking, y la propia publicación desataca la importancia del programa de universidades que desarrolla, una de las mayores iniciativas educativas del mundo promovida por el sector privado.