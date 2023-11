Be Mate cierra una ronda de financiación de más de 11 millones de euros para su expansión

Be Mate, la compañía gestora de edificios de apartamentos para la explotación turística y corporativa, fundada y presidida por Kike Sarasola, consigue levantar una ronda de financiación de 11,5 millones de euros para consolidar su crecimiento en las ciudades en las que ya está presente, reducir la deuda y explorar oportunidades en nuevos mercados emergentes.

La ampliación ha sido liderada por el fondo Barlon Capital III SCR, el cual ha invertido en compañías como Vicio, GoodNews, Recomotor o Flax and Kale y a la que se ha sumado Alex García, inversor mexicano. Además, en esta ronda acompaña a título personal Javier Rubió, uno de los tres principales “angel investors” del ecosistema emprendedor español. Estos últimos depositan su confianza en la compañía por segunda vez en esta nueva ampliación de capital, aumentando su participación. En este sentido, Alex García fue uno de los socios fundadores de la empresa, mientras que Javier Rubió fue uno de los inversores de la primera ronda. La operación marca un hito en el crecimiento y desarrollo de la empresa, que alcanza la madurez absoluta, tomando los nuevos socios la posición de Room Mate Hospitality & Leisure. La operación ha sido asesorada por Eversheds Sutherland, Clifford Chance y RCD.

Kike Sarasola, socio fundador, continua como presidente

Kike Sarasola, quién fundó la empresa en 2014, seguirá al frente de la compañía como presidente y socio, gracias al apoyo de los nuevos inversores que mantienen la confianza en su papel al frente de Be Mate. En palabras de Kike Sarasola, “estoy muy contento con la entrada de Barlon Capital y la confianza que siguen depositando Alex García y Javier Rubió en el proyecto. Be Mate ha demostrado su fuerza y solidez durante la pandemia y ahora estamos consolidándonos con nuevos proyectos”.

Por su parte, Cristian Flórez asumirá las funciones de CEO tras más de tres años como director general, en sustitución de Víctor Fernández Cintrano.

La compañía ha logrado captar este capital para diversos propósitos, entre otros, su apuesta por el fortalecimiento por una expansión en mercados clave y con esta inyección abrirá edificios en varias ciudades, entre las que destacan su segundo edificio en Málaga o su primer edificio de apartamentos en Turín. Actualmente, la compañía cuenta con 18 edificios de apartamentos entre los que destacan sus activos en Barcelona, Medellín y Milán que cuentan con el respaldo de otras grandes e importantes sociedades de inversión inmobiliarias como RSR SOCIMI, HL-RE, vehículo de inversión de Massimo Perotti, presidente de Sanlorenzo Yachts, SIDIEF o Feeliving SAS.

Para Cristian Flórez, “la incorporación de estos prestigiosos inversores valida nuestro modelo de negocio y nos permite aspirar a continuar nuestro gran crecimiento internacional”.

Datos de récord y expansión

Be Mate mantiene las buenas perspectivas para lo que resta de año y continúa con la senda de crecimiento. La compañía alcanzó en 2022 un EBITDA de 150.000 de euros, logrando el break even o punto de equilibrio, y prevé que este 2023 la facturación se eleve a 14 millones de euros, lo que supondría un incremento del 120% respecto a 2019 y con un EBITDA de 1,5 millones de euros. La ocupación media ha superado el 82% y se han vendido más de 100.000 room nights, superando así una importante barrera. Además, Be Mate ha alcanzado de media un 93,3% de reputación online, según ReviewPro, situándose entre las opciones mejor valoradas por los usuarios.

Be Mate está inmerso en un importante plan de expansión que la entrada de nuevo capital permitirá acelerar y busca fortalecer su presencia en el mercado de la gestión de activos inmobiliarios para su explotación turística y corporativa en régimen de corta y media estancia. En estos momentos, la compañía cuenta con alrededor de 600 unidades repartidas en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Milán, Venecia, Roma, Estambul, Ciudad de México y Medellín.

Con los activos actuales y las aperturas confirmadas, la compañía tiene una previsión de facturación de 23 millones y 4 millones de EBITDA con 25 edificios y 1.000 unidades en 2024.

Algunos datos más sobre Be Mate

Be Mate es una empresa dedicada a la gestión de apartamentos turísticos y corporativos a nivel nacional e internacional. En la actualidad, cuenta con 18 edificios de apartamentos en ciudades de España, Italia, México, Colombia y Turquía.

Fundada y presidida por Kike Sarasola, Be Mate ofrece a sus clientes una experiencia única, combinando la libertad y privacidad de un apartamento con la seguridad, calidad y servicios de un hotel.

Presente en Madrid, Barcelona, Málaga, Milán, Roma, Venecia, Estambul, Medellín y Ciudad de México, Be Mate ofrece apartamentos cuidadosamente seleccionados y completamente equipados en el centro de las ciudades, lo que permite a los viajeros tener una experiencia única del lugar que visitan.