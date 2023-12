Eficiencia energética: un camino hacia un futuro sostenible

“Evitar una hipoteca energética a la vez que se favorece la igualdad social, es posible”, asegura Moris Rodríguez. El ingeniero de la firma Moris Arroes, confirma que en la actualidad disminuir costes y a la vez favorecer la sustentabilidad sin perder confort son objetivos alcanzables y anima a los consumidores a invertir en nuevas tecnologías para generar el cambio.

En un contexto de crecientes desafíos económicos, la eficiencia energética emerge como un factor crucial. Mientras el coste de vida va en aumento, tener un hogar eficiente no solo implica consumir menos energía y favorecer al ambiente de inmediato, sino que también representa la fórmula para que miles de ciudadanos españoles ahorren grandes cantidades de dinero a largo plazo.

“A la eficiencia energética hay que verla siempre como una inversión y no como un gasto”, asegura Aser Moris Rodríguez, ingeniero industrial a cargo del departamento de ingeniería de la empresa Moris Arroes. Para Moris Rodríguez, las actualizaciones tecnológicas en los hogares conllevan en un comienzo “pagar algo más que una instalación convencional”, pero al final, el resultado permite “dejar de pagar todo el resto de la vida útil de la vivienda”.

Con casi 60 años en el sector, la compañía radicada en Asturias es una de las principales instaladoras de tecnologías que buscan favorecer la transformación energética en viviendas de España a través del uso de redes de energías renovables. Se trata de una firma enfocada en contribuir al futuro energético por medio de “soluciones limpias, sostenibles y eficientes”.

Factores imprescindibles para la realización de reformas

Como el principal desafío en la transformación hacia la eficiencia energética radica en el coste inicial, los análisis de amortización, la asistencia empresarial y acceso a ayudas fiscales se convierten en ejes centrales para obtener un ahorro significativo a largo plazo. Esto aplica no sólo para las construcciones nuevas sino también para las mejoras de edificaciones antiguas.

En ese sentido, Moris Rodríguez resalta que en la actualidad construir edificios o viviendas unifamiliares nuevas teniendo en cuenta la eficiencia energética, es relativamente fácil y se transforma en un recurso útil para mejorar el precio de venta de los inmuebles. “Muchas promociones de viviendas saben que se venden mucho mejor cuando hay una calificación energética A o B, que cuando vas a vender una de categoría más baja”, explica.

Por otro lado, cuando se trata de construcciones previas a la década del ‘90 que cuentan con funcionamiento a base de hidrocarburos como el gas butano o propano, se deben analizar más rigurosamente las mejoras ya que requieren mayor expertise, pero que las mismas no resultan imposibles. “Estas viviendas siguen estando lejos de lo que es la eficiencia energética, pero es ahí donde tenemos que hacer fuerza todos los agentes involucrados para poder dar soluciones a fin de facilitar a la gente la transición de una F a una A”, opina.

Para esos casos, el experto menciona que es importante tener en cuenta por un lado las deducciones fiscales que se pueden desgravar en el IRPF por la realización de obras de mejora de la eficiencia energética de las viviendas que suponen devoluciones de hasta 7.500€, como la deducción por obras para la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración, la deducción por obras para la mejora en el consumo de energía primaria no renovable y la deducción por obras de rehabilitación energética, y por otro lado, los fondos como los de Next Generation para mejorar el aislamiento, tanto en viviendas privadas como en comunidades de vecinos: “En los Next Generation, podemos obtener ayudas para energía fotovoltaica y aerotermia y como norma, significan unos 2.500 o 3.000€”. “Con estas herramientas, poco a poco evitar una hipoteca energética a la vez que se favorece la igualdad social, es posible”, asegura Moris Rodríguez.

Soluciones energéticas para viviendas

La revolución hacia una matriz energética más limpia y sostenible se materializa en las tecnologías de vanguardia que pueden adaptarse a viviendas unifamiliares o edificios. “Para viviendas unifamiliares, la combinación de tecnologías como bombas de calor, energía fotovoltaica y recuperadores de calor destacan por su eficacia”, describe Moris Rodríguez y agrega que, en el caso de bloques de viviendas, la combinación inteligente de tecnologías maximiza la eficiencia: “las renovaciones de fachadas y ventanas son cruciales”.

“Al final esto es una combinación de confort y coste: no podemos gastar una brutalidad para tener calor y no deberíamos consumir una barbaridad para estar bien en casa. En ese equilibrio estaría la parte”, dice. En el mismo sentido, asegura que “aunque en bloques grandes de viviendas es difícil gestionar individualmente sistemas de calefacción para una bajada sustancial en facturas, desde la modificación de cerramientos y aislamientos sí se puede lograr”.

Así, entre las mejores formas de ahorro energético está la aerotermia, que destaca como la principal opción para calefacción, refrigeración y generación de agua caliente por aprovechar la energía térmica del aire exterior incluso en condiciones de baja temperatura; la geotermia, que aprovecha el calor almacenado en la Tierra para ofrecer soluciones de calefacción y refrigeración sostenibles (lo hace capturando el calor del suelo y liberándolo en la vivienda durante el invierno, y realizando el proceso opuesto al absorber el calor del edificio y transferirlo al suelo durante el verano) y la energía fotovoltaica, que mucho más conocida y aplicada que las anteriores (la conversión de luz solar en electricidad mediante paneles solares que pueden instalarse fácilmente en cualquier construcción y ofrecen una fuente de energía renovable y amigable con el ambiente).

Lo esencial: la concientización social y empresarial

La crisis climática también impacta en la forma en la que los españoles consumen energía. Los cambios en las temperaturas, los veranos más largos y calientes, los inviernos más fríos y cortos, y los cambios que impactan en lo climatológico hacen que la población sea consciente del problema ambiental y de la necesidad de tener energía limpia, sostenible y barata. “Lo positivo es que cada vez se le da más importancia. Hace cinco o diez años la gente compraba casas simplemente por la estética, pero ahora ya se preocupan bastante de lo que va a gastar y de evitar una hipoteca energética para toda la vida”, confirma Moris Rodríguez.

En el mismo sentido, asegura que el consumo de los usuarios tiene “un papel fundamental en el cambio climático en términos de eficiencia energética”. Según un experto en energía, "cuando contratan una distribuidora, una comercializadora de luz, pueden elegir en base al porcentaje de generación de energías renovables y aunque al final, la diferencia de precio posiblemente no sea muy grande unas de otras, sí su impacto".

Moris Rodríguez también destaca que "hay grandes empresas que sólo tienen una gran capacidad de marketing y publicidad, mientras que otras que garantizan que el 100% de su energía sea renovable”. “La elección a conciencia es una de las primeras cosas que puede hacer un usuario para beneficiar al planeta, porque a nivel de las compañías también se irá moviendo hacia esa sensibilidad. Esto significa que, si la gente prioriza que la energía sea de origen renovable, al final todas las empresas irán cambiando su mix energético e irán quitando lo que más contamina", determina.

Según el especialista, en Moris Arroes garantizan la calidad de las instalaciones realizadas de suelo radiante, geotermia y fontanería, mientras que tienen también en cuenta las necesidades y preferencias del usuario. “Al final la clave de todo esto es que tenemos muchas tecnologías disponibles, que podemos ir jugando con ellas y combinándolas en función del proyecto, de forma que podamos encontrar un equilibrio entre la inversión y lo que es la amortización”, confirma. “Si conseguimos viviendas más eficientes, que es de una forma o de otra, lo que tenemos que buscar es tener gente que viva mejor en sus casas, porque al final el confort es el apartado más importante”, finaliza.

Rehabilitación del complejo Torre Efisa

Un claro ejemplo de rehabilitación con objetivos de eficiencia energética es la rehabilitación energética integral del complejo Torre Efisa, compuesto por cuatro edificios, en A Coruña, en el antiguo solar en que se levantó la primera fábrica de Estrella Galicia, realizada por Iberdrola.

La actuación, reconocida en los Premios Galicia de Energía 2022, beneficiará a 181 hogares y a 72 locales, e incluye la renovación y aislamiento completo de todas las fachadas y cubiertas de los edificios, y la instalación de autoconsumo y aerotermia.

La compañía ha diseñado una solución a medida de rehabilitación 360 para conseguir el mayor confort, ahorro y eficiencia. Consciente de que la mejor energía para los clientes y para el planeta es la que no se consume, el plan trazado por Iberdrola permite aunar distintas fuentes de energía para lograr una instalación más eficiente.

Así, atendiendo a sus redes de climatización, electricidad y agua caliente sanitaria, se ha logrado la modernización de la instalación de la edificación que data de la década de los 70 y la reducción de su gasto energético.

En concreto, la rehabilitación de la fachada, la instalación de paneles solares de autoconsumo de 125 kW como fuente renovable adicional de producción eléctrica y de 200 kW de aerotermia, conjuntamente, reducen la energía necesaria para la calefacción y el agua caliente en más de un 75%, lo que a su vez elimina un 60% el consumo de combustibles fósiles y reduce las emisiones de CO2 en más de un 90% anualmente, y permiten un ahorro medio, comparado con los datos de 2022, de hasta el 50%.

