Más de 200 funciones en la ambiciosa nueva temporada del Teatro Real, con Philip Glass, John Adams o Blanca Li

El Teatro Real ha presentado este viernes la temporada 2022-2023, con ocho nuevas coproducciones de la institución cultural y nueve nuevos títulos en su catálogo lírico, entre los que destacan nombres de compositores como los de Philip Glass o John Adams, así como la participación de la coreógrafa Blanca Li, según informa Europa Press.

En rueda de prensa el presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón, ha explicado que lo que marca la nueva temporada "es, sin duda, una doble celebración, de la normalidad sanitaria y psicológica". "La pandemia tenía una doble vertiente: una más dañina que afectaba al organismo, pero también otra vertiente que era la que afectaba a nuestra mente, al miedo", ha declarado.

La temporada cuenta con seis óperas barrocas, cuatro del siglo XIX, siete del siglo XX y una del siglo XXI. "Tenemos, en definitiva, nueve óperas que, por primera vez, se representan en el Teatro Real; tres que se representan por primera vez en España; y tres que se representan por primera vez en Madrid, es decir, que constituyen un estreno absoluto", ha señalado.

En su intervención, el director general del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer, ha firmado que esta será la temporada de "la normalidad", la cual contará con un presupuesto global desde septiembre de 2022 hasta julio de 2023 de 19.942.000 euros.

Una mirada a la modernidad

En total, la temporada 2022/23 del Teatro Real se compone de un total de 238 representaciones, que se distribuyen en 113 funciones de ópera; 75 del Real Junior; 15 funciones de danza; dos galas conmemorativas; cuatro conciertos de Voces del Real; tres conciertos líricos extraordinarios; seis conciertos del ciclo 'Los domingos de cámara'; y unas 40 funciones de flamenco.

Debido a las obras de renovación del suelo de la caja escénica, la inauguración oficial será el 24 de octubre, con la reposición de Aída, de Giuseppe Verdi, concebida y renovada por Hugo de Ana, bajo la dirección musical de Nicola Luisotti.

Por su parte, el director artístico del Real, Joan Matabosch, ha remarcado la "ambición" del proyecto artístico", con casi la mitad de la programación enfocada a la modernidad -entre los siglos XX y XXI hay siete de las 17 óperas-.

Bajo el signo de Orfeo

La temporada 2022-2023 del Teatro Real comienza bajo el signo de Orfeo con Orphée, de Philip Glass, que se estrenará en España el próximo 21 de septiembre en los Teatros del Canal, y transitará por toda la temporada, con la presentación de L'Orfeo, de Claudio Monteverdi y Orfeo ed Euridice, de Christoph Willibald Gluck.

También habrá otras propuestas destacadas como Nixon in China, de John Adams; Anti-formalist Rayok, de Dmitri Shostakóvich; Arabella, de Richard Strauss; la versión escénica de La nariz, de Dmitri Shostakóvich; Diàlegs de Tirant i Carmesina, de Joan Magrané; La sonnambula, de Vincenzo Bellini; Dido and Aeneas, de Henry Purcell; e Il turco in Italia, de Gioachino Rossini.

En relación con la recuperación del patrimonio lírico español, el Teatro Real presentará dos obras barrocas del siglo XVIII, estrenadas durante el reinado de Felipe V: la ópera Aquiles en Esciros, de Francesco Corselli y la zarzuela Coronis, de Sebastián Durón, entonces Maestro de la Real Capilla de Madrid.

En la dirección de escena, el Teatro Real ha destacado la presencia de cuatro mujeres: Mariame Clément (Aquiles en Esciros), Bárbara Lluch (La sonnambula), Sasha Waltz (L'Orfeo) y Blanca Li (Dido y Eneas), las dos últimas también coreógrafas. Por su parte, vuelven al Real Christof Loy (Arabella), Laurent Pelly (Il turco in Italia), Bob Wilson (Turandot), Barrie Kosky (La nariz), John Fulljames (Nixon in China), Justin Way (Tristán e Isolda), Rafael Villalobos (Orphée) y Hugo de Ana (Aída), mientras que debutan Marc Rosich (Diàlegs de Tirant i Carmesina) y Johannes Stepanek (Anti-formalist Rayok), además de las citadas Mariame Clément, Bárbara Lluch y Blanca Li.

En lo que se refiere a la dirección musical, tienen una presencia más relevante Ivor Bolton (Aquiles en Esciros y Nixon in China) y Nicola Luisotti (Aida y Turandot). También vuelven Semyon Bychkov (Tristán e Isolda), Maurizio Benini (La sonnambula), Daniel Oren (Aida), David Afkam (Arabella), Mark Wigglesworth (La nariz), Diego García Rodríguez (Aida), Jordi Francés (Orphée) y Francesc Prat (Diàlegs de Tirant i Carmesina) y, con orquestas invitadas, Pablo Heras-Casado (El retablo de Maese Pedro), William Christie (Dido y Eneas), René Jacobs (Orfeo ed Euridice), Vicent Dumestre (Coronis) y Francesco Corti (Tolomeo, rey de Egipto). Debutan Giacomo Sagripanti (Il turco in Italia) y Leonardo García Alarcón (L'Orfeo).