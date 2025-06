'Quinografía', retrato íntimo al padre de Mafalda: "No soportaba el peso de haber creado un clásico"

Estar con Mafalda es estar en el lado correcto de la Historia. Tan contestataria, tan preocupada por la humanidad, la paz mundial y los desfavorecidos, con ese formidable espíritu crítico a pesar de ser tan solo una niña argentina cualquiera. Fan de los Beatles, por supuesto; enemiga acérrima de la sopa, solo faltaba. Un icono absoluto del siglo XX, con un discurso progresista que sigue plenamente en este XXI en el que vamos camino de repetir errores parecidos, esperemos que no los mismos, ni tampoco peores.

Un personaje tan abrumador que tiene vida propia más allá de su creador, el emblemático historietistas y humorista gráfico argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón,​ conocido por todos como Quino (Mendoza, 1932, Mendoza, 2020). Porque, no lo olvidemos, Mafalda solo ocupó nueve años (de 1964 a 1973) de la trayectoria creativa de Quino, que se extendió durante muchos más lustros tanto antes como sobre todo después. Pero tal es el calado popular, tal es el certero diagnóstico de la condición humana hecho por la niña y sus amigos, que es imposible ponerle fecha de caducidad. Porque no la tiene.

De Mafalda se habla mucho, pero no solo, en Quinografía, película documental que llega este 19 de junio a los cines con la última entrevista con el historietista, hasta ahora inédita. A partir de ahí, los directores, Mariano Donoso y Federico Cordone, visitan ciudades como Milán, París o Madrid, donde vivió el artista durante su exilio desde Buenos Aires, para charlar con profesionales y amigos vinculados con Quino y su universo creativo. Un repaso a su vida, en definitiva, desde la intimidad familiar hasta convertirse en un referente internacional, tal y como remarcan los testimonios de Joan Manuel Serrat, Jorge Valdano, Milena Busquets o Álex Grijelmo, entre otros.

Y aunque la vida de Quino fuera mucho más que Mafalda, es inevitable que se adueñe de la conversación pues, tal y como plantea Donoso a infoLibre, ella "es un milagro". "A nivel editorial, ni que decirte, se edita y se agota, da igual el idioma. Ese es un milagro que ni con Cervantes se dio", remarca divertido, antes de recordar que, al mismo tiempo, Quino la define como una "esclavitud". "En una carta privada dice 'tengo que salir de esta esclavitud porque no la soporto más'. No es que no soportara a su personaje, eso es obvio, pero no soportaba quizás el peso tremendo de haber construido en esos años un clásico del arte del mundo", destaca.

Y todavía continua el codirector de Quinografía: "Es como 'ya hice el David, no lo voy a hacer más, ya pinté la Capilla Sixtina, no la voy a hacer otra vez, ya pinté el Saturno de Goya'. Está a esa altura. O una sinfonía de Mozart o de Beethoven. Las comparo con esas obras porque son clásicos. Él después hizo toda una vida de páginas de humor fantásticas, donde pudo poner otras cosas, pero Mafalda era un Coliseo, era una cosa que ya no se podía evitar. Y eso que a él le afectaba tanto, hace que también funcione generación tras generación, cultura tras cultura, porque es una máquina perfecta que está muy bien fabricada. Una de las cosas que tiene, que no es menor, pero que también es un poco intangible, es que es una obra de la talla de las grandes obras de arte. Es un misterio, pero tiene una fuerza y una potencia tan grandes, y se puede ver desde tantos lados, que abrumó al mismo Quino y el día 'esto es una tortura porque ya es más fuerte que cualquier ser humano'".

Pero es que el autor, según Donoso, supo leer "el siglo XX, el comunismo, las dictaduras, las guerras o la relación con el poder" con un humor ácido e incluso cínico que conecta de manera directa. "Las desigualdades, el hambre, la pobreza... todas esas cosas de las cuales habla también en Mafalda y en sus páginas de humor, están hoy, es como que incluso dimos la vuelta y volvimos al mismo lugar", plantea el cineasta, para acto seguido agregar: "El pobre Quino diría '¿pero me están me están jodiendo, en serio, otra vez todo esto?' Y bueno, en eso tal vez no cambiamos nosotros como seres humanos, deberíamos cambiar un poco y mejorar".

Explica Donoso, asimismo, que una de las claves del éxito imperecedero de Mafalda está en la "tensión" entre los lugares cotidianos como "la escuela y el barrio", donde hay "esperanza" y los personajes, a pesar de ser tan diferentes, conviven en su amistad, y el mundo "pesimista" exterior que entra por la radio o la televisión, "donde hay mucho miedo y está la amenaza de la bomba atómica". "Ese barrio está en Buenos Aires, pero también en Mendoza o Madrid, y no tiene para Quino una dimensión política menor. En el barrio están a salvo, son amigos, se aceptan, viven aventuras juntos y no se les ocurre separarse, pelearse o generar grietas por ideas", apunta, insistiendo en que la paz se ve trastocada por ese otro mundo exterior de los adultos, con esas pintadas en las calles, noticias terribles donde "todo es diferencia y hay guerra y muerte".

"Ese barrio es lo que debe ser la resistencia. Esos pequeños chicos están resistiendo en esa diferencia y la van a mantener", prosigue, insistiendo en que "la clave está en ese pequeño barrio de infancia, que es nación, que no es la patria de las guerras, de los próceres, sino de esos niños". "Quino nos hablaba en su obra de muchos miedos, porque desde niño desarrolló como huérfano una personalidad muy necesitada y era muy sensible, veía ese mundo desgarrado, y la manera de sobrellevar ese mundo era tener eso, su barrio y sus amistades", explica, al tiempo que añade que en su obra hay también "una angustia tremenda a la muerte, a la soledad, el encierro, a la enfermedad". "Todas sensaciones esenciales, humanas e inevitables", apostilla.

Más allá de la omnipresencia de su personaje cumbre, Quinografía ofrece una "muy cercana y humana a la intimidad" del célebre autor, tal y como remarca Guillermo Lavada, sobrino de Quino y en quien está basado el personaje de Guille, el hermanito de Mafalda. "Hay distintos momentos de su vida en el documental que lo muestran de una manera en que el público en general no lo conoció", señala a infoLibre, porque él era "muy introvertido y poco amigo de las entrevistas", pero en esta última entrevista toce "temas personales de sus orígenes, su niñez, la guerra civil que tanto le marcó", o la crianza en el seno de una familia andaluza exiliada en Argentina "que le transmitió todos sus valores culturales".

"Él era alguien dedicado al 200% a la observación y a volcar desde ahí una mirada crítica a una sociedad que no ha cambiado demasiado", subraya Lavada, en cuya opinión lo que hace que haya calado de semejante manera en tanta gente "sin distinción de tendencias políticas es esa mirada crítica desde su propio ser", pues es alguien que "se reconoce en cada una de las facetas positivas y negativas del ser humano". "Felipe quizás es el más que más representa su personalidad, completamente introvertida, muy torturada desde el colegio, que le resultó muy traumático. Pero él tiene incluso algo de Susanita", apunta.

Michel de Montaigne ya describió las miserias humanas hace cinco siglos pero sigue estando de actualidad, como Quino Guillermo Lavada

En cualquier caso, insiste, "no hay que olvidar que Mafalda fueron solamente nueve años de su producción y que antes y después hay 70 años de trabajo tan importante como ese, pero menos conocido por el público, ya que fue eclipsado". Sea como fuere, eso sí, destaca su mensaje y su crítica sigue "tan actual como en vida", comparándole incluso con Michel de Montaigne, quien describiera "las miserias humanas hace cinco siglos pero también sigue de actualidad". "Ahí lo tenemos, por ejemplo, en su preocupación por las guerras, tan vigente con Israel y Palestina o Ucrania y Rusia, conflictos a los que el mundo no parece prestarle demasiada importancia, salvo que toque los intereses económicos", concluye.