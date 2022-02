'El triunfo' del teatro en la reinserción de los presos: "El arte es una herramienta maravillosa"

Aunque esté en el paro con frecuencia, Etienne (Kad Meran) es un entrañable actor que dirige un taller de teatro en un centro penitenciario. Allí reúne a un grupo insólito de presos para representar la famosa obra de Samuel Beckett Esperando a Godot. Este es el punto de partida de El triunfo, película francesa distinguida como mejor comedia en los Premios Europeos del Cine (EFA) que llega este viernes a los cines españoles.

Gracias a su empeño personal, Etienne consigue la autorización para realizar una gira fuera de la cárcel con su pintoresca troupe de actores. Cada cita con el público se convierte en un nuevo éxito, y entre la improvisada compañía y su director se va forjando una relación única. Pero antes de que se dé cuenta, llega el momento de la última representación, que tendrá lugar en París. ¿Será esa función de despedida el mayor éxito del grupo?

"Es la historia de un hombre que va a enseñar teatro a unos presos y obtiene un éxito inesperado", resume a infoLibre Emmanuel Courcol, director de esta luminosa comedia inspirada en una historia real de superación protagonizada por unos reclusos que encuentran un nuevo sentido a su rutina gracias a Samuel Beckett.

"Para ellos es un descubrimiento. La mayoría no ha pisado una sala de teatro en su vida", plantea el cineasta, que agrega: "Van descubriendo un texto y a la vez algo dentro de ellos, que son capaces, que pueden interpretar algo totalmente diferente a su vida. Al practicar teatro se revalorizan ellos mismos a través del arte. Aceptarán ponerse en peligro de otra forma, porque es un peligro subirse a un escenario y van a ser capaces de llevar un proyecto a buen fin en grupo, adaptándose a la situación".

La película se rodó en el Centro Penitenciario de Meaux-Chauconin, donde actualmente hay 17 talleres de práctica artística. "Toda la administración penitenciaria en Francia se ha dado cuenta de los beneficios y de la eficacia de la práctica artística, porque mejora la vida del preso", remarca a infoLibre Irene Muscari, coordinadora cultural de esta prisión cercana a París.

Y añade: "También son conscientes de que esto ayuda a las personas para cuando salen de la cárcel. Con esos 17 talleres generamos mucho movimiento, algo que le viene muy bien a la vida en general de la cárcel, no solo a los que hacen teatro. Porque la cárcel no está hecha para el teatro, que está fuera de la funcionalidad del lugar, pero el reto es que pueda insertarse en la vida cotidiana de la cárcel cada día un poquito mejor".

Para Muscari, el "teatro es capaz de construir puentes" entre la calle y el interior de la prisión. "Tiene que haber una especie de porosidad", recalca, para así facilitar el regreso a la sociedad lo más normal posible: "Nuestro trabajo es que el corte en la vida de los reclusos sea lo más pequeño posible y que siempre haya algo de fuera que entre dentro de los muros, porque eso es bueno para todos. Tanto para los de fuera como para los de dentro".

Durante los ensayos en la cárcel podemos ver precisamente eso personificado en Etienne, el actor que también aprende de esos presos en los que inicialmente apenas confía. "Por supuesto que sí, él aprende mucho de los presos. Yo lo veo cada día con la gente que viene a trabajar a la cárcel. Cómo cambian. Les sorprende porque esperan otra cosa", explica Muscari.

De esta manera, los presos consiguen evadirse y sentir cierto tipo de libertad, con "momentos milagrosos" en los que todos "olvidan que están en una cárcel, tanto los artistas como los presos". "Aunque hay que tener en cuenta que la vida en una cárcel es muy dura. Y cada día los detenidos que vienen al taller vienen con una carga muy pesada y que es muy difícil quitarse de encima. Pero al final son seres humanos que hacen teatro, nada más. Jamás olvidas donde estás, pero a veces ocurren pequeños milagros", relata.

"La reinserción es el efecto último que produce el teatro", tercia Courcol, quien destaca la importancia de que los artistas que acuden a las cárceles lo hagan solo como artistas y no como agentes de la administración, pues de lo contrario la fórmula no funcionaría igual. "Es esencial para los presos saber que frente a ellos tienen a artistas que no les van a juzgar, que no están para nada en el recorrido carcelario", subraya.

A lo largo del proceso, primero en los ensayos y después con las funciones ante el público, los reos descubre que el texto de Beckett les habla directamente a ellos de una forma totalmente personal. Descubren esa libertad que les proporciona la interpretación y sienten el reconocimiento que nunca antes habían tenido en la vida. Y pelean con el contraste que supone para ellos tener que volver a la prisión después de haber recibido ovaciones en los teatros. Hasta que el desenlace final se hace inevitable.

"El arte es una herramienta maravillosa para interrumpir un recorrido trazado, que se puede cortar y desviar gracias a la práctica artística. Ese es el enorme poder del arte", afirma tajante Muscari, tan conocedora de este tipo de dinámicas. Y sin querer dar consejos a nadie, plantea con humildad: "No creo que tengamos que decirle nada a España, que es un país muy culto. Pero sí que a veces es bueno mirar al vecino, fijarse en un ejemplo que te permita reflexionar y ver que quizás puedes hacer algo parecido. Es obvio que esto funciona".

El triunfo es, en última instancia, una película que aporta esperanza al demostrar que todos los seres humanos tenemos algo luminoso en nuestro interior, que puede brillar en cualquier momento y en los contextos más improbables. Y además de mostrar una visión de la cárcel que no se conoce, propone un rato tan divertido como reflexivo, como concluye Courcol: "Creo que se pasa bien viendo la película y que nadie se lo espera por ser sobre la cárcel. No te deja indiferente y cuando sales de la sala has aprendido algo".