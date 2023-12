Un usuario de X declara la guerra al 'clickbait' y su cuenta se convierte en un fenómeno en las redes

Una cuenta de X (antes Twitter) que ha plantado la guerra contra el clickbait ha pasado en una semana de 6.000 seguidores a 218.000 seguidores. La cuenta se ha viralizado a través de compartir la información que los medios prometen dar en el interior de un artículo si haces clic. Este diario ha hablado con el artífice de esta cuenta, que prefiere permanecer en el anonimato, y subraya que no son los usuarios de esta aplicación los que han decidido potenciarla: "Llevo más de dos años con la cuenta".

La técnica del clickbait tiene como objetivo aumentar el tráfico de visitas en una web a través de titulares gancho que se traducen en mayores audiencias y por tanto en ingresos. El objetivo es que los enlaces apelen a la curiosidad para que el usuario acabe haciendo clic. Matías S. Zavia, ingeniero en telecomunicaciones, ha analizado el fenómeno y denuncia que no se trata de "periodismo indigno porque directamente no es periodismo". Según explica a infoLibre, "es contenido que genera muchas visitas y que con suerte se monetiza con publicidad".

La persona detrás de Ahorrando Clickbait subraya que es "alguien normal, con su trabajo y su familia, pero que por suerte tiene muchos huecos libres por el día y los rellena, entre otras cosas, con Twitter". El origen de esta cuenta se encuentra en su hartazgo al entrar a la portada de un diario muy concreto: "La mitad (o más) de los titulares parecía que escondían una bomba y luego era un dato totalmente intrascendente", afirma. "Me decidí a crear la cuenta para que al menos alguien se ahorrara el tiempo que había perdido yo", explica en conversación con infoLibre.

Destaca que, aunque "el nombre es Ahorrando Clickbaits", le da rabia cualquier "pérdida de tiempo cuando navegas, los robos de contenido a otros usuarios, o tonterías que no dan para noticia..." y reconoce que, a veces, es complicado diferenciar el clickbait porque "es difícil ver dónde acaba una cosa y empieza otra", en referencia al periodismo de verdad.

Meter la servilleta de papel dentro de la taza.



Es la enésima vez que lo publican... https://t.co/wRNjc0rtK3 — Ahorrando Clickbaits (@ahorrandoclick1) 14 de diciembre de 2023

El porqué se ha viralizado esta cuenta y ha crecido en días 200.000 seguidores es algo que "habría que preguntárselo a Twitter", reflexiona su creador. La cuenta la abrió hace dos años, en los que acumuló 6.000 seguidores, pero en cuestión de días ha llegado a 217.000. El tuitero ha perdido ya la cuenta de los mensajes que ha recibido esta semana, aunque ha explicado que "hasta hace dos días intentaba contestar a todo el mundo" y ahora mismo le es imposible. "Según respondo a alguien, me llegan veinte mensajes más", afirma. "Me da rabia porque siempre he sido de contestar a todo lo que me preguntan, me parece de mala educación dejar a alguien como leído y no responderle, pero es que ya no puedo", argumenta.

Ahora recibe hasta currícula

Algunas personas ya han mandado su curriculum a Ahorrando Clickbait para "ficharles" pero su creador revela que no tiene pensado buscar un equipo. "No soy una empresa", deja claro. A los que les mandan su CV les anima a crear cuentas similares para acabar "con la lacra del clickbait" y parar "de humillar más a una profesión tan bonita como era la del periodismo".

Este es el producto por el que suspira la cuenta más importante de X en España, @ahorrandoclick1. pic.twitter.com/KvBonbaO3j — Worten España (@WortenES) 14 de diciembre de 2023

Algunas empresas han querido aprovechar el tirón de la cuenta para promocionar sus productos, como es el caso de Worten. La cadena de electrodomésticos y tecnología ha promocionado un televisor interaccionando con esta cuenta.