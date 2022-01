'Detrás de la máscara', primera novela de Silvia Pérez

La autora conquense Silvia Pérez ha llevado al café-teatro Abonavida, en pleno centro de Madrid, la presentación de las dos primeras partes de su primera novela, Detrás de la máscara, una trilogía que aborda la historia de la deshumanidad contada de un modo diferente, desgranando cómo la raza humana tocó fondo emparedada por su narcisismo en una historia escrita en el pasado y leída en el presente para no cometer los mismos errores en el futuro, según reza la sinopsis.

En el acto de presentación, la autora, que firma como XPM, ha descrito que este libro no se enfoca solo en dolor y tragedia, sino que son vivencias "en un entorno difícil; como en una vida normal, hay todo tipo de sentimientos en las historias", por lo que espera que los relatos de esta saga de libros hagan al lector "reír, estremecerse, poner la piel de gallina y, de vez en cuando, subir un poquito la temperatura".

Autodenominada como "lectora empedernida y casi obsesiva", ha subrayado que le gusta vivir cada historia, evadirse, "y un buen libro se te queda marcado cuando terminas de leer antes de dormir y te lo llevas al plano onírico, o cuando te infunde la necesidad de volver a abrirlo para saber cómo continúa”. Tras haber lanzado ya al mercado los dos primeros volúmenes de Detrás de la máscara, la tercera parte va a ser la definitiva, porque a XPM le gustan las cosas que empiezan y terminan, no las cosas infinitas: "Creo que cuando algo tiene un fin, y te quedas satisfecho con ese fin, es como algo que comes y que te gusta y que no necesitas ni más ni menos, que es perfecto", afirmó la autora durante la presentación.

Personajes sin perfil definido

Para crear los personajes, XPM no les pone un perfil definido, sino que les deja que nazcan, fluyan y se desarrollen como una persona normal. Quiere que el lector vea cómo nacen y cómo se desarrollan y que cada persona se identifique con uno o varios de ellos. Por eso, ella siempre describe "las sensaciones que alguna vez todos hemos vivido" en sus obras.

Del mismo modo, los escenarios de la obra también se encuentran abiertos y no hay una descripción concreta de en qué sitio se desarrolla la historia, "lo que da vía libre al lector para poder situar la trama donde mejor le venga en el sentido de que cada lector puede elegir el escenario que más le recuerde con la situación que se describe".

Con vistas al futuro, la autora va a seguir escribiendo y ya tiene entre sus pensamientos otra novela, de género negro, que será la biografía de una psicópata, un texto casi finiquitado en ruta por las editoriales como preludio a su publicación.