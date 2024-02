Inés Hernand: "RTVE tiene una brecha generacional, mucho edadismo y machismo"

No queda nadie por opinar a estas alturas de la película sobre el trabajo realizado por Inés Hernand (Madrid, 1992) en la alfombra roja del backstage de los Premios Goya del pasado sábado y su ya emblemática frase "eres un icono, presi, te queremos". Un halago que no se llevó solo Pedro Sánchez, sino que fue lanzando la presentadora a todo el que pasara por allí, convirtiéndolo en una coletilla que alcanzó su máxima expresión al ser recibida por el presidente del Gobierno y, horas después, amplificada por él mismo en un tuit: "Inés Hernand, el icono eres tú".

Más allá de esto en particular, el tono coloquial de Hernand provocó incluso el enojo del Consejo de Informativos de Medios Interactivos de RTVE, que difundió un comunicado criticando el "tono adulador" de, sin citarla con nombre y apellidos, una "colaboradora externa" con Pedro Sánchez, algo que "no tiene cabida en la radio televisión pública, que es la de todos". "Por mucho que se quiera dar un tono desenfadado, alternativo y pensado para un público juvenil, creemos que cualquier contenido que lleve la marca de RTVE debe cumplir con los estándares de calidad y neutralidad", añade el texto.

Una controversia extendida en el tiempo como una onda expansiva que nunca termina para una retransmisión en la que también hubo por parte de la cómica eructos o frases como "estoy hasta el coño" o "creo que me he hecho pis". "Estoy tan sorprendida como vosotros, porque llevo haciendo lo mismo 31 años, por lo que me llama la atención que esta vez destaque más que otras", resume a infoLibre la propia Inés Hernand, quien recuerda que en su retransmisión no hubo "nada distinto" a lo que pudiera haber hecho en otras ocasiones previas "en la alfombra roja de los Latin Grammy o de los Goya del año pasado".

"Entiendo que es por una cuestión de forma al dirigirme al presidente del Gobierno... o por otro tipo de cuestiones... pero me sigue llamando la atención que haya bastante diferencia entre mis compañeros varones que llevan cubriendo la alfombra de los Goya desde 2014", apunta, admitiendo a su vez que no entiende nada de lo que está aconteciendo: "Que de siete horas de directo se me destaque un eructo o decir 'me suda el coño' o cosas así me parece un trabajo sesgado también por parte de algunas personas que de forma capciosa quieren evidentemente degradar mi profesionalidad. Personalmente, creo que no lo van a conseguir porque también es que es lo que hay".

Se toma Hernand con humor la respuesta de Pedro Sánchez defendiendo su labor, algo que califica de "inesperado", si bien admite que "al final también sirvió para poder complementar la visión que estaban queriendo sesgar algunos medios y algunos de comunicadores digitales que lo que quieren es minar un poco las carreras" de los demás. "A mí no me parece que entren en conflicto la comunicación digital con la tradicional, pero hay algunas personas que están insistiendo en esto", remarca.

Y prosigue: "Al final, creo que aquí lo que hay desde una perspectiva de género y desde una realidad que tiene ahora mismo RTVE es una brecha generacional comunicativa muy importante, hay mucho edadismo y hay mucho machismo. Algo que está integrado en la sociedad porque a mí se me está intentando evaluar como profesional del periodismo cuando yo estaba realizando un programa de entretenimiento, algo que se ha conseguido a costa de mí o conmigo".

Confiesa en este punto la humorista que le "entristece mucho" cómo se están desarrollando los acontecimientos porque, a su juicio, "todo esto es una guerra de competencias de RTVE, porque al final los que emiten el comunicado tienen que ver con informativos, cuando la competencia de esto correspondía a entretenimiento y en tal caso al digital, a RTVE Play, pero en ningún caso a informativos".

Los espacios o las marcas que quieran contar conmigo y con mi discurso, más que bienvenidas. Y las que no, no pasará nada y habrá que buscar otros medios, espacios y recursos, que sin duda los hay

Hernand critica abiertamente y de manera continuada el genocidio de Israel contra Palestina y ya el pasado septiembre tuvo un encontronazo con RTVE al ser cancelado después de 263 programas Gen PlayZ, espacio enfocado al público joven que dirigía junto a Darío Eme Hache precisamente en RTVE Play ¿El motivo? Que la presentadora se olvidara de la necesaria neutralidad en el ente público y se mostrará abiertamente a favor, en un programa de celebración del Orgullo LGTBI, de la victoria de gobierno progresista antes de las últimas elecciones generales.

Inés Hernand, la lengua insolente de RTVE que irrita a los 'boomer' y fascina a los 'Z' (también a Pedro Sánchez) Ver más

"Entiendo que mi figura en general sea molesta para un sector dentro del ente público porque arrastro a un número de seguidores y porque tengo un posicionamiento político y una línea editorial concreta que también es un espacio que voy a aprovechar para visibilizar cuestiones que me parecen importantes. Y creo que no hay que ser tibio respecto de ciertas cosas porque en ningún caso estoy sugiriendo a la gente que sea una violadora o que sea una asesina en serie", defiende.

En cualquier caso, descarta la humorista que vaya a ponerse límites a sí misma, más que nada porque ella se muestra tal y como es. "Yo llevo con este tipo de limitaciones desde que dejé mi trabajo en 2020. Y bueno, ya en su momento incluso antes de dejar mi anterior trabajo había algunas limitaciones de 'ah pues no vas a volver a trabajar aquí', y luego resulta que se vuelve a trabajar", plantea, para acto seguido agregar: "Yo soy así, la verdad es que muchas veces me hablan como si fuera un personaje, o algo así, y la verdad es que me comunico como es mi personalidad y no me puedo escindir de ella. Con lo cual, los espacios o las marcas que quieran contar conmigo y con mi discurso, más que bienvenidas, y las que no, no pasará nada y habrá que buscar otros medios, espacios y recursos, que sin duda los hay".

Para terminar, responde a las críticas de su presencia en RTVE Play asegurando que "la gente desconoce los cachés" que se cobran con dinero público y, al mismo tiempo, recordando las palabras de Pedro Almodóvar en la gala de los Goya: "Como España es un país empobrecido, que esa es la realidad, en seguida con los impuestos es como 'ay ay, esto podría contar cinco equis más'. Y sí, pero está también el dinero que se genera y nosotros arrastramos salarios, damos nuestra parte al Estado del bienestar y, afortunadamente, en la escala progresiva de los impuestos pagas más cuanto más cobras. En una democracia, lo contrario al debate es una dictadura, y si me ha tocado a mí y esto está siendo objeto de debate para hablar del intrusismo, de la gente joven en los medios, la salida de formas dentro de mi función como cómica y humorista en esta posición y otras cosas, pues es que no puedo decir nada más".