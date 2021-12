Las librerías independientes recomiendan 12 libros a los lectores de infoLibre

En estos tiempos majaretas de cultura globalizada a un click de distancia, llega un momento en el que uno ya no sabe qué quiere leer, ver o escuchar en la plataforma de turno. Perder el tiempo decidiendo entre tanta oferta es ya una actividad en sí misma, tan desvirtuada que en absoluto está ya relacionada con la cultura. Es ahí donde reaparece con más fuerza que nunca la figura del prescriptor con el encargo nada baladí de poner orden a semejante desbarajuste. Es aquí donde emerge el librero de toda la vida para girarse, coger de la estantería y poner en tus manos el libro que te va a cambiar la existencia.

"Muchos lectores compran lo que el librero cree que es mejor para ellos. Eso sucede y no de una forma excepcional, sino habitual", recalca a infoLibre Juan Marqués, coordinador de Las Librerías Recomiendan, la plataforma de recomendaciones literarias de los libreros y las libreras independientes, que eligen los libros y escriben las críticas. Un esfuerzo colectivo de las pequeñas librerías de toda España agrupadas en la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL).

Y prosigue: "Yo no soy librero, soy crítico de libros. Antes de empezar a trabajar para los libreros no era consciente de hasta qué punto los lectores se dejan recomendar por los libreros. De hecho, no me lo creía, desconfiaba. No me podía creer que realmente un lector habitual buscara esa recomendación. Pero es un hecho que los lectores se dejan aconsejar. Yo he visto a gente que sin mirar las estanterías va directamente al mostrador a preguntar qué se puede llevar para él, no ya para regalar".

Como ya sabemos que los algoritmos solo se mueven por interés económico, buscamos la fiabilidad del ser humano que está detrás de ese mostrador deseando acertar con nosotros por los motivos correctos. Pura vocación cultural. Por eso, hemos pedido a doce librerías independientes de toda España que recomienden cada una un único libro de libre elección a los lectores de infoLibre. Y este es el resultado que la inteligencia artificial jamás podría haber adivinado.

LIBRO RECOMENDADO: Yo, mentira, de Silvia Hidalgo (Editorial Tránsito)

Con Yo, mentira, hemos visto con nuestros propios ojos el fenómeno "este libro habla exactamente de mí". La protagonista es una mujer normal, entrando en los cuarenta, con un matrimonio consolidado, un hijo pequeño sano y fuerte, un trabajo decente. En algún momento de ese camino tan bien definido se pregunta: ¿y si ya solo puedes ser una sola cosa en tu vida, para siempre, y ahí se acaba todo? Y asistimos al viaje al purgatorio, lento pero irrefrenable, de una mujer que descubre que, en realidad, ninguna pieza de su vida encaja del todo bien. Y ahí, en el punto de esa protagonista sin nombre, inmersa en una crisis de identidad, hemos estado todas. Por eso ha sido el libro del año para nosotras y para muchas de nuestras lectoras.

LIBRO RECOMENDADO: El hombre del cartel, María José Ferrada (Alianza)

La autora presenta una historia llena de ternura, tal vez por la mirada de quien la relata: un niño frágil y sensible que parece comprender mucho más allá que los adultos que lo rodean. Una narración que habla de personajes vulnerables, inadaptados, llenos de ternura que, sin pretenderlo (porque no pueden hacer otra cosa), desafían las normas sociales, y eso les lleva a la exclusión, al rechazo del grupo. Este relato trata de la sinrazón y del miedo al diferente, de la exclusión y de la cobardía.

Os acordáis que nos volvimos locos con Kramp? Pues María José Ferrada tiene libro nuevo El hombre del cartel, 😬. pic.twitter.com/YZOVaE8v07 — Librería Anónima (@LibreriaAnonima) 14 de octubre de 2021

LIBRO RECOMENDADO: Leonard2Vinci, de Stéphane Levallois (Dolmen)

Nuestra librería está especializada en cómic, y escogemos una obra que puede tener interés para un público no solo lector de cómic. En un futuro muy, muy lejano, lo que queda de humanidad está en grave peligro, amenazada por una especie extraterrestre. La solución: clonar al mayor genio creador de todos los tiempos, es decir, Leonardo Da Vinci. Con un buen guion que mezcla una historia de ciencia ficción con la vida del maestro Leonardo, si por algo destaca esta obra es por el apartado gráfico, ya que Stéphane Levallois imita obras y técnicas del pintor para darnos unas páginas prodigiosas dignas del museo del Louvre (literalmente).

LIBRO RECOMENDADO: El vínculo más fuerte, de Kent Haruf (Random House)

En El vínculo más fuerte, Kent Haruf describe la compleja vida de algunos habitantes del pequeño pueblo de Holt (Colorado, Estados Unidos) de una forma sencilla y directa, pero extremadamente profunda. Es imposible que su mano al escribir no nos toque, no nos acaricie o lastime con una gran intensidad. Quizás el secreto de la gran calidad de su trabajo se encuentra en que todo lo que cuenta es verdad y quien lo lee lo sabe. Es un escritor inmenso, un observador certero de la naturaleza humana, un observador empático que sabe contar la realidad de quiénes somos y cómo somos.

LIBRO RECOMENDADO: Ayer, de Agota Kristof (Libros del Asteroide)

Muy difícil escoger solo uno, pero diría que entre los que más me han gustado este año estaría Ayer, de Agota Kristof, publicado hace unos meses por Libros del Asteroide y con la magnífica traducción de Ana Herrera. Una novela breve con los elementos propios de esta impresionante escritora húngara refugiada en Suiza y autora de esa obra maestra que es la trilogía Claus y Lucas. Con su característica escritura seca, dura y sin concesiones, Kristof nos cuenta en este libro la historia de Sándor Lester, exiliado en una ciudad europea y trabajador en una fábrica de relojes (como lo fue la propia autora).

Hoy cumplimos cinco años en la calle Corona. Y vaya años.Y qué Corona.

Tampoco esta vez podemos celebrarlo pero sí queremos dar las gracias a quienes nos han acompañado en este camino y han formado parte de la vida de la librería.

Muchas gracias por todo. Nos debemos un baile ❤️ pic.twitter.com/yYZfFH6I9s — Librería Ramon Llull (@LaLlibreria) 18 de diciembre de 2021

LIBRO RECOMENDADO: El gran invierno, de Henry David Thoreau (Errata Naturae)

"Quiero marcharme pronto y retirarme a vivir junto a la laguna, donde sólo oiré el viento suspirar entre los juncos. Será un logro si consigo dejarme atrás a mí mismo. ¡Pero mis amigos preguntan qué haré cuando llegue allí! ¿No será ocupación suficiente contemplar el avance de las estaciones?" Esto escribía Henry David Thoreau la nochebuena de 1841. Y en la nochebuena de 2020, queremos recomendar la lectura del pensador estadounidense, con el libro El gran invierno, donde la editorial Errata Naturae ha recogido las reflexiones, observaciones y vivencias hibernales de un autor que en NaturaLlibres veneramos.

No deseo vivir como si el tiempo fuera breve. Hay que captar el ritmo de las estaciones, disponer de un tiempo ocioso para asistir a todos los fenómenos de la naturaleza y para contemplar todos los pensamientos que nos vengan a la mente. #HenryDavidThoreau https://t.co/n4y8X29F5y pic.twitter.com/EGDdXQcWwo — NaturaLlibres (@Naturallibres) 22 de diciembre de 2021

LIBRERÍA: ESTUDIO. MIRANDA DE EBRO. www.libreriaestudio.es

LIBRO RECOMENDADO: La parcela, de Alejandro Simón Partal (Caballo de Troya)

Aunque tengo más opciones, La parcela es, de verdad, uno de los mejores libros que he leído este año. Una novela atravesada por el desencanto y la melancolía en la que habita una inmensidad de deseos y su frustrado encuentro con la realidad. Una narración intensa, íntima y sincera, bellísima en la mirada siempre prodigiosamente poética del autor.

LIBRO RECOMENDADO: Escóndete que voy, de Lolita Sechan & Camile Jourdy (Editorial Astronave)

Esta es una deliciosa historia a caballo entre el álbum y el cómic, tanto para primeros lectores como para ser leída a los peques. En realidad son personajes de sus dos autoras que se juntan a jugar (como ellas al crear este álbum) al escondite. Lo más divertido son los personajes que hay alrededor: la yaya tratando de darnos besos, los varamillas discutiendo en la casa del árbol por una partida de cartas. O el mismísimo lobo feroz, al que despertaremos de la siesta. ¡Qué viva la imaginación!

LIBRO RECOMENDADO: Entre los rotos, de Alaíde Ventura Medina (Tránsito)

Entre los rotos, de la escritora mexicana Alaíde Ventura Medina, es una novela de dolorosa belleza. Los "rotos" parecen reconocerse entre sí, como si esas cicatrices que les recorren por dentro fueran invisibles para los demás, pero no entre ellos. Dos hermanos "rotos" protagonizan esta historia que vuelve la mirada al pasado y en la que cada uno ha tratado de salir de ese laberinto personal a su manera: uno encerrándose en el silencio y otra narrando el trauma, el de la violencia en la familia, el maltrato psicológico y los golpes... que aún resuenan en las fotografías que los hermanos han conservado de ese pasado. Los "rotos" no terminan por recomponer el pasado ni su rostro enfrentado al espejo. Esta novela deja una huella imborrable en cada lector.

¡Hemos ganado el Premio Librería Cultural 2021💥! Nuestro agradecimiento a todos los 'parroquianos', a los sucesivos equipos y por supuesto a nuestras familias y amigos que han soportado y sufrido nuestros desvarios e insomios laborales.

Este brindis va por vosotros! 🥳🥂🙌🏻 pic.twitter.com/L3Glfy7VyM — Tipos Infames (@tiposinfames) 10 de diciembre de 2021

LIBRO RECOMENDADO: Creer en las fieras, de Nastassja Martin (Errata Naturae)

Recomendamos este libro porque se trata de un diario enriquecedor, un fragmento de la vida de la antropóloga y autora del libro, el cual comienza cuando sufre el ataque de un oso en la estepa siberiana. A partir de este hecho crucial y truculento, Nastassja nos introduce en una forma de vida desconocida, la de los pueblos nativos de la región de Kamchatka, sujeta a los ritos y ritmos propios del siglo XIX. Su mirada, limpia y pura, desarma por completo nuestra visión occidental del mundo, apresurada e individualista.

LIBRO RECOMENDADO: Desmorir, de Anne Boyer (Sexto Piso)

Desmorir no es un libro de mindfulness. No es un libro de lloros o anécdotas facilonas. Es un puñetazo en la cara del lector. El Premio Pulitzer de No Ficción 2020 aborda el cáncer en general y el de mama en particular, desde la perspectiva de lo que la sociedad capitalista espera que sea el comportamiento de la enferma (o del enfermo). Plantea dilemas morales, como si es criticable la renuncia a la quimioterapia o si los efectos secundarios pueden con demasiada frecuencia superar a sus efectos beneficiosos, esclarece el papel jugado por la industria farmacéutica y rompe moldes de una manera que te hará temblar.

LIBRERÍA: LA MONTAÑA MÁGICA. CARTAGENA. https://mdemagica.com

LIBRO RECOMENDADO: Los extraños, de Jon Bilbao (Impedimenta)

Una escena cotidiana en un pueblo cotidiano de una pareja que todos reconocemos como propia. En verdad, nada singular parece que suceda durante varios tramos de la novela. Pero no es así. ¿Merece la pena la espera o el esfuerzo cuando pueden aparecer unas personas o unos accidentes ajenos que te roben tu pasado? ¿Es la convivencia posible cuando uno desea emprender un camino? Grandes preguntas de siempre plasmadas con toda su magnitud en menos de 130 páginas. Yo no le pido más a una novela. Le pido exactamente lo que Bilbao ofrece.