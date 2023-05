Los libreros catalanes cifran en un 7% el aumento de facturación en Sant Jordi

La Cambra del Llibre, que agrupa los gremios y asociaciones de editores, libreros, distribuidores y comunicación gráfica, ha remarcado el "balance positivo" de Sant Jordi, y el Gremi de Llibreters de Catalunya ha afirmado que la facturación ha aumentado un 7%, una vez introducidos y procesados los datos de ventas de librerías, informa Europa Press.

Se han vendido 1,87 millones de ejemplares, con una facturación total de 24 millones de euros acumulado durante la semana, lo que representa un incremento del 7%, ha informado este miércoles en un comunicado.

Durante Sant Jordi, se han vendido más de 60.000 títulos diferentes, lo que supone un crecimiento respecto a 2022 de un 17%.

Respecto a las ventas en catalán, la literatura infantil y juvenil representó el 41,1%, la ficción el 30,5%, la no ficción el 22,7% y el cómic el 5,7%, mientras que en castellano, la ficción representa el 35,1%, la no ficción el 31,9%, la literatura infantil y juvenil el 17,8% y el cómic el 15,2%.

Un 52,2% de los libros vendidos fueron en catalán y un 47,8% en castellano, y por provincias el catalán supuso el 50,9%, en Barcelona, el 68,2% en Girona, el 57,4% en Lleida y el 54,6% en Tarragona.

Más vendidos

Los libros más vendidos este Sant Jordi han sido en ficción catalán 32 de març, de Xavier Bosch, seguido Les nostres mares, de Gemma Ruiz -en un primer momento el de Ruiz fue clasificado como el más vendido-; y en ficción castellano lo fue El ángel de la ciudad, de Eva García Sáenz de Urturi.

En no ficción catalán lo fue Crims: pecats capitals, de Carles Porta -no el inicial Gran enciclopèdia del Barça, de La Sotana; en no ficción castellano El chico de las musarañas, de Ana Obregón y Aless Lequio; en infantil y juvenil catalán Un regal de por, de Meritxell Martí, y en infantil y juvenil en castellano Arta contra el alien máximo, de Arta Game.