CLABE conectará IA e innovación con el periodismo en español en su XX Congreso de Editores

Este lunes 23 de marzo, el Club Abierto de Editores (CLABE) ha presentado el XX Congreso de Editores en la Casa de los Periodistas de Logroño, un evento que tendrá lugar los días 16 y 17 de abril en la misma Comunidad Autónoma. El acontecimiento, consolidado como una de las principales citas profesionales del sector de los medios de comunicación en España, se celebrará en espacios emblemáticos de La Rioja, como el Centro de la Cultura del Rioja, en Logroño, y el Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla.

La presentación ha contado con Arsenio Escolar, presidente de CLABE; Laura Urbieta, secretaria general de La Rioja Digital; y Chus del Río, editor de NueveCuatroUno y vocal de la junta directiva de CLABE. El Club Abierto de Editores, la patronal más importante del sector de medios de comunicación, ha titulado su vigésima edición del congreso: "La inteligencia del idioma. IA, innovación y medios en la era del español digital". Los ponentes han destacado el valor estratégico del español en una nueva etapa de transformación del ecosistema mediático impulsada por la inteligencia artificial (IA).

Escolar, durante su intervención, ha subrayado que “el español no es solo una lengua, sino un activo estratégico en la nueva economía digital”, y ha reivindicado que los medios “son garantes de credibilidad, cercanía y cultura en un entorno cada vez más automatizado”.

El congreso analizará el impacto que la inteligencia artificial está teniendo en la cadena de valor de prensa, revista y publicaciones periódicas. Además, se desarrollará con un formato que combinará ponencias, mesas de debate, talleres paralelos y espacios de networking profesional, en los que participarán destacados profesionales del ámbito tecnológico, editorial y académico que conforman CLABE. CLABE cuenta con más de 220 grupos editoriales asociados y más de 1.500 cabeceras de ámbito internacional, nacional, local e hiperlocal, entre ellas infoLibre; digitales y en papel; agencias de noticias, diarios, revistas culturales, especializadas, profesionales y B2B; boletines y otros formatos innovadores.

Entre los ponentes también se cuentan representantes de las plataformas digitales y de organizaciones relacionadas con la creación de contenidos en español, del periodismo y de la comunicación, en general.

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La rueda de prensa de este lunes ha desvelado una nueva iniciativa del Club Abierto, el lanzamiento del Reto de Innovación en Redacciones La Rioja Digital – CLABE. Este proyecto busca impulsar soluciones basadas en inteligencia artificial aplicadas al periodismo. El reto, dirigido a medios asociados a CLABE, busca iniciativas para la automatización editorial, la generación de contenidos, la monetización o la verificación informativa. Laura Urbieta, secretaria general de La Rioja Digital, ha incidido en que este reto "es una herramienta concreta para acelerar la transformación digital de los medios". El proyecto ganador contará con mentoría especializada de Google y desarrollo tecnológico a cargo de CIDATUM.

A través de diferentes mesas y ponencias, en el congreso se debatirá sobre los riesgos y oportunidades que representa la IA para los editores y para los profesionales de la información y de la comunicación. Además, se tratará la amenaza que ya supone el uso de los contenidos informativos para entrenar los modelos fundacionales de inteligencia artificial sin que se respeten los derechos de propiedad intelectual, así como la inexistencia de un marco de relaciones estable y equitativo entre las plataformas digitales y los propietarios de los contenidos que sirven para desarrollar las IA.

Las inscripciones ya están abiertas en la web .