"Un enorme cuentista con una creatividad ilimitada": Luis Mateo Díez recupera para España el Cervantes

Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) es el Premio Cervantes 2023, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte y dotado con 125.000 euros. Un galardón que recae, así, en "uno de los grandes estilistas de la lengua española, uno de los escritores que mejor escribe en español en estos momentos", tal y como remarca a infoLibre Joan Tarrida, director y editor de Galaxia Gutenberg, editorial en la que ha publicado algunas de sus más recientes obras. "Es un enorme cuentista con una creatividad ilimitada, que ha construido un universo que se conecta entre sí", resume también a infoLibre Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara, otra casa editora a través de la cual el autor leonés ha compartido recurrentemente con el mundo no pocos títulos desde los años ochenta del siglo pasado.

Concretamente, el jurado premia a Luis Mateo Díez por “ser uno de los grandes narradores de la lengua castellana, heredero del espíritu cervantino, escritor frente a toda adversidad, creador de mundos y territorios imaginarios”. “Con una prosa, una sagacidad y un estilo que lo hacen singular en la consideración literaria del más alto vuelo, Luis Mateo Díez sorprende y ofrece continuos y nuevos desafíos con los que traspasa el ámbito de la fantasía y adquiere realidad en los lectores, que se apropian de su universo creativo. En sus creaciones sobresalen la pericia y el dominio indiscutible del lenguaje, que el autor acredita en una escritura en la que mezcla con maestría lo culto y lo popular. Un estilo propio, exigente, de gran originalidad, donde prevalece el humor expresionista, paródico o esperpéntico como el mejor resorte para relativizar lo que sucede, y que conlleva una perspectiva lúcida y ambigua que permite comprobar la complejidad de la condición humana”, reconoce el jurado.

Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023: "En el momento en el que este señor ministro, que no sé quién es perdónenme, me ha llamado dije 'pues qué bien, me ha dado usted el día'"



Coincide Reyes con estas apreciaciones, pues subraya que el nuevo Premio Cervantes "tiene una obra monumental tanto en novela como en cuento", al tiempo que considera acertado que el jurado haya destacado su "enorme creatividad" desarrollada en una "literatura también muy pegada a la oralidad y al humor". "Luis Mateo dijo una vez que le interesaba no la lengua que dice, sino la lengua que cuenta, y yo creo que ese elogio enorme sobre el arte de contar resume magníficamente su literatura, que habita un universo pero al mismo tiempo siempre se enfrenta a nuevos y continuos desafíos", plantea la directora editorial de Alfaguara, aún apostillando: "Siempre se pone frente a una manera de contar, que es la suya y al mismo tiempo es renovada".

Es Luis Mateo Díez un escritor que ha tocado muchos géneros, pero Reyes no duda al afirmar que es "uno de los grandes maestros contemporáneos del cuento" junto a José María Merino. "Él es un exponente de primer orden con una obra riquísima y monumental, conectada entre sí, con personajes, topografías... ya solo su obra cuentística merecería sin duda este premio", indica, recordando que Alfaguara editó hace año y medio una antología de esos cuentos titulada Celama (un recuento): "Diría que por supuesto La fuente de la edad (1986) sería su obra máxima en narrativa, pero esta antología de cuentos es una buena manera de conocerle, pues se lee casi como una novela". "Luis Mateo es un gran visitador de las emociones, de la melancolía, de la exuberancia, de la cotidianeidad, del secreto... todos esos elementos que componen el universo de las vidas privadas de los personajes de Celama están magníficamente contados en esta antología", añade.

Tarrida, por su parte, añade que Luis Mateo Díez, miembro desde 2001 de la Real Academia Española (RAE), siempre ha tenido "preocupación por el idioma, pero no solo por el idioma en si mismo, sino como construcción narrativa". "Sus novelas son muy distintas unas de otras, siempre investiga la forma novelística", explica, recordando además que a lo largo de su extensa trayectoria creativa el leonés ha recibido dos veces el Premio Nacional de Narrativa –en 1987 por La fuente de la edad y en el año 2000 por La ruina del cielo–, otras dos veces el Premio de la Crítica -por estas dos mismas obras-, el Premio Francisco Umbral, el Premio Café Gijón y en 2020 el Premio Nacional de las Letras Españolas. "Este Premio Cervantes viene casi a culminar una carrera de escritor muy reconocida, no se puede pedir más", apostilla el director editorial de Galaxia Gutenberg.

Ambos editores, profundos conocedores de la obra de Luis Mateo Díez, coinciden en remarcar su entrega vital a la escritura. "Luis escribe sin parar, es un autor muy prolífico que escribe constantemente cada día. No cuenta mucho, se guarda bastante, pero lo que sí dice es 'pronto te va a llegar una novela', cosa que evidentemente a un editor le hace muy feliz", revela divertido Tarrida, mientras Reyes habla de un autor "impresionante que publica un libro al año", lo cual demuestra lo "ilimitado de su imaginación" narrativa: "Él dice que tiene no sé cuantas novelas ya escritas y guardadas para publicar en algún momento, porque es sin duda un escritor que vive en la literatura".

"Es como si me hubiera tocado la Lotería Nacional"

En un encuentro apresurado con la prensa en la RAE a los pocos minutos de recibir la noticia, el escritor ha asegurado que la recepción de este galardón es "mejor" que si le hubiera "tocado la Lotería Nacional", dedicando el reconocimiento literario a sus "lectores cómplices". "Este premio no es mío, sería muy complaciente y pagado de mí mismo decir eso. El destino de todo lo que escribo y el reto por el que lo hago está en mis lectores. Y también se lo dedico a mis editores, porque lo que me gusta en esta vida es que me quieran y he vivido con ese cariño y generosidad", ha explicado en rueda de prensa posterior a la concesión del premio.

Díez, emocionado una hora después de la concesión, ha asegurado que hoy en día es "mucho mejor escritor" de lo que ha sido "nunca". Y ha explicado, según recoge Europa Press, el secreto para una trayectoria literaria que se acerca a sus 80 años a la publicación de casi una cuarentena de libros: "Soy un hombre que le ha vendido el alma al diablo". "La creación de ficciones, la vida imaginaria, esa realidad paralela, para mí es más importante que lo real. Ha sido un camino de destino y perdición y vivo mucho más lo que escribo que lo que vivo", ha remarcado un autor que considera que sus "mejores novelas" aún no han sido publicadas.

"Estoy complacido, encantado de la vida", ha apuntado, para posteriormente relatar con humor cómo ha sido el momento en que el ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, le ha comunicado la concesión del galardón: "El momento en que este señor ministro, que no sé ni quién es, me ha llamado para decirme que me han dado el premio... pues he dicho de pronto 'qué bien, me ha dado usted el día y voy a dormir más tranquilo'". "No tengo mucha consciencia de dónde estoy. Es un momento especial, este premio redunda en mi tranquilidad, me consuela y tiene su dosis de sorpresa y reconocimiento de algo que uno viene haciendo durante tanto tiempo. Cuando me han llamado, estaba un poco ido, la verdad. ando un poco pirado, esto de ser octogenario...", ha concluido bromeando.

El Premio Cervantes vuelve a España

El Premio Cervantes vuelve a caer este 2023 del lado español al distinguir la obra de Luis Mateo Díez, quien sucede así al escritor venezolano Rafael Cadenas (2022) y la autora uruguaya Cristina Peri Rossi (2021). Los anteriores ganadores españoles fueron Francisco Brines (2020) y Joan Margarit (2019), tomando el relevo a su vez de otros dos latinoamericanos, la uruguaya Ida Vitale (2018) y el nicaragüense Sergio Ramírez (2017).

El palmarés de los últimos años se completa con los nombres de Eduardo Mendoza (2016), Fernando del Paso (2015), Juan Goytisolo (2014), Elena Poniatowska (2013), José Manuel Caballero Bonald (2012) y Nicanor Parra (2011), entre otros. En 1976, Jorge Guillén recibió el primero de estos galardones y, desde entonces, se han sucedido otros 42 premiados: 20 españoles y otros 22 hispanoamericanos. Únicamente en 1979 hubo dos ganadores, al concederse ex aequo a Gerardo Diego y Jorge Luis Borges.

Luis Mateo Díez es uno de los escritores más prolíficos del panorama literario español. Además de sus dos libros poéticos, cuenta con una obra narrativa, autobiográfica y ensayista que han sido objeto de importantes premios narrativos. Entre sus obras más destacadas se encuentran Las estaciones provinciales (1982), La fuente de la edad (1986), los cuentos reunidos en Brasas de agosto, Las horas completas (1990), El expediente del náufrago (1992), El espíritu del páramo (1996), la autobiográfica Días del desván (1997), el ensayo El porvenir de la ficción (1999), los relatos Las lecciones de las cosas (Premio Miguel Delibes 2004) o los más de ochenta cuentos reunidos en Vicisitudes (2018). Sus últimas novelas son Los ancianos siderales (2020) y Mis delitos como animal de compañía (2022).

El jurado ha estado presidido por Santiago Muñoz Machado, representante de la Real Academia Española. El jurado ha estado formado además por los siguientes vocales: Luisa Campuzano Sentí, por la Academia Cubana de la Lengua; Antonio Lorente Medina, por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE); Laurette Godinas, por la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL); Javier Rioyo Jambrina, por el Instituto Cervantes; Raquel Lanseros Sánchez, por el Ministerio de Cultura y Deporte; María Jesús Chao Álvarez de Sierra, por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); Juan Carlos Camaño, por la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP); Madeline Sutherland-Meier, por la Asociación Internacional de Hispanistas; Cristina Peri Rossi, escritora galardonada en la edición de 2021; y Rafael José Cadenas González, escritor galardonado en la edición de 2022.