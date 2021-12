Los libreros madrileños crean el Premio Almudena Grandes para mantener viva su memoria

El Gremio de las Librerías de Madrid ha creado el Premio Almudena Grandes para "mantener viva la memoria y el legado" de la escritora madrileña, recientemente fallecida. Este galardón distinguirá a partir de 2022 la primera novela de una autora o autor novel, a los que ella siempre apoyó en vida.

"Queremos dedicar un premio especial a Almudena, que además siempre se portó muy bien con los autores y autoras noveles", explica a infoLibre el secretario del Gremio de Librerías y Feria del Libro de Madrid, Pablo Bonet, quien recalca: "Es muy importante destacar esta labor de Almudena, pues una de sus muchas cualidades era la cercanía y la generosidad, tanto con los libreros como con los autores o cualquiera que se le acercara".

"Yo personalmente he visto cómo la gente se acercaba a ella y siempre tuvo un momento para escuchar a cualquier persona, idea o tema. Su generosidad fue siempre alucinante y se lo queremos devolver así, pensando en las nuevas hornadas de escritores y escritoras a las que siempre cuidó tanto. Queremos reconocer la labor que hizo por nosotros y por los noveles", añade.

De esta manera, al Premio Libro del Año de las librerías de Madrid se suma ahora una nueva categoría coincidiendo con el desabastecimiento de ejemplares de las obras de la escritora madrileña en los establecimientos, tal y como apunta Bonet: "Ha sido una autora tan importante que emociona ver la respuesta de tanta gente en estos días. Además, podemos descubrir su legado a mucha gente nueva gracias a esta respuesta tan fuerte".

Este deseo generalizado de leer a Almudena Grandes tras su muerte va a propiciar una reedición inminente de toda su obra, tal y como adelanta Bonet. "Que no se preocupen los lectores, que van a tener material para leer", señala con conocimiento de causa, pues ha hablado directamente con la editorial Tusquets. Por eso, además, avanza que las reediciones estarán disponibles en las librerías en apenas unos días, a partir de mediados de diciembre.

Rememora en este punto Bonet que la relación de Almudena con las librerías "viene de muy largo" y fue "muy intensa". "Siempre estuvo con las librerías de Madrid, iba a cualquiera que se lo pidiera y en la Feria del Libro firmaba en muchas de ellas", recuerda. Y remata: "Por eso queremos mantener vivo ese legado tan importante para las librerías, por su obra y por su personalidad".

No hay nadie que haya contado así el siglo XX

El Premio Almudena Grandes no tendrá dotación económica, pero se materializará con una escultura de Pep Carrió. Se incluirá como una nueva categoría dentro del Premio Libro del Año del Gremio de Librerías de Madrid, que este año fueron entregados a principios de este mes de diciembre. "Es un homenaje simbólico que será muy importante para una escritora o un escritor novel", señala Bonet, para luego terminar: "Esperamos contribuir a su memoria y a que siga presente en nuestros corazones. No somos todavía conscientes de lo que ha hecho y sigue haciendo por la historia de Madrid y de España. No hay nadie que haya contado así el siglo XX".

La creación de este nuevo galardón es un reconocimiento más que sumar a la lista de los últimos días tras su fallecimiento. Por ejemplo, fue distinguida con la medalla de oro en Bellas Artes a título póstumo, y este mismo lunes la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, recordaba a la escritora al final de su discurso del acto de conmemoración a la Constitución Española leyendo una cita de la autora: "Esos domingos de invierno en los que el cielo más bello del mundo elige amanecer en Madrid".

Un Madrid que, gobernado institucionalmente por la derecha, no ha estado a la altura de los acontecimientos. Así, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se limitó a enviar sus condolencias en un frío telegrama. Mientras tanto, el Ayuntamiento de la ciudad se negaba a nombrarla hija predilecta y a poner su nombre a una biblioteca con los votos de PP, Vox y Ciudadanos, aunque al menos sí que dará nombre a una calle y tendrá un homenaje público.

Almudena Grandes falleció el pasado 27 de noviembre a los 61 años. Su entierro congregó en la mañana del 29 de noviembre a dos millares de personas que la despidieron alzando sus libros en un clima de absoluto respeto y admiración. Además de la reedición de toda su obra, la escritora dejó prácticamente terminada una última novela que verá la luz de manera póstuma a lo largo de 2022.