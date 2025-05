Cuando la salud era un gesto de rebelión femenina

El libro durmiente comenzó su andadura como club de lectura en junio de 2003. Su nombre hace referencia a la necesidad de rescatar los valores y principios que duermen en el seno de los libros. El libro durmiente se define como una entidad creada sin fin de lucro. Nuestra acción adquiere la condición de voluntariado cultural. Desde el año 2012, correspondiendo con el período lectivo, impartimos los talleres de escritura creativa en dos niveles: básico y avanzado. Finalmente, la invitación a los autores para presentar sus obras o impartir clases magistrales sobre las técnicas de escritura ha dado lugar a la creación de un foro literario donde confluyen los lectores, libros y escritores, compartiendo ideas e inquietudes en pro de la cultura.

El círculo de mujeres de la doctora Tan - Lisa See

Salamandra (2024)

Para que la impotencia no te domine durante la lectura, hay que tener presente que estamos en la China del siglo XV. Lisa See ficciona la cárcel en vida que padecen las mujeres, incluidas las de alto linaje. También confirma dos cosas: que la lealtad femenina puede estar por encima de los muros a los que se enfrenta y que, a veces, con razones de peso y mucho esfuerzo, se pueden aplicar fórmulas para sortear la esclavitud. La medicina, en este caso, es una de las vías.

Es difícil no sentir asfixia en la jaula de oro que habita Tan Yunxian, un personaje real de la dinastía Ming. Su madre ha muerto y el padre está ausente. Se cría con los abuelos, ambos médicos. Por supuesto será la abuela quien la instruirá en la materia y sólo, en lo relacionado con la salud femenina, porque es imposible que una mujer sea el médico de un hombre.

Las mujeres de clase alta no traspasan los límites del hogar. Sólo cruzan la puerta para unirse en matrimonio al esposo y procrear, la función básica del género. Aunque Tan sabe que debe cumplir con su destino, entre normas, costumbres ancestrales e impedimentos varios, disfruta la niñez junto a Meiling, una joven de clase inferior que aprende el oficio de comadrona.

Las circunstancias pondrán a prueba su lealtad, desde que Tan Yuxian se despide de la infancia para contraer matrimonio, encerrada con las mujeres y concubinas con las que tendrá que lidiar, si su vientre no lograra concebir el ansiado varón. La vida acomodada es un oasis ficticio que encubre un auténtico encierro.

Ejerce la medicina sólo con mujeres de su entorno –de ahí el título de la novela–; con ellas va salvando su espíritu e inquietudes hasta que la suegra se convierte en su carcelera personal. Corta las alas de sus único asideros: su amiga Meiling y curar a sus pacientes.

Convivir con la rebelión silenciosa y a hurtadillas de Tan ha sido un sufrimiento y un placer. Sufrimiento, porque soy mujer, un placer como lectora. Lisa See te conecta con la lucha personal de la protagonista: resoplas de ira, sientes la angustia en situaciones extremas y las ganas de gritar cuando Tan no puede hacerlo. No es consciente de ello, pero a su manera es una heroína.

La acertada narrativa de See me metió de lleno en su espiral de desesperación. No hay aspavientos ni salidas de tono y se eluden discusiones que estás deseando que se produzcan, porque así lo marcan leyes no escritas. La escritura de la novela guarda la contención que exige el contexto. Fundir ambos aspectos es uno de los mayores valores de la novela.

Te invito a mi funeral ficticio Ver más

El círculo de la mujeres de la doctora Tan es una historia que conmueve, solivianta y, sin embargo, seduce, sobre todo, por el conocimiento que aporta en un tiempo y lugar muy alejados de Occidente. Se nota el trabajo de documentación de la autora en la construcción de la protagonista y la sociedad en la que tendrá que desenvolverse.

En lo que concierne a la medicina, es un relato didáctico que da cuenta de las diferencias que existen con nuestra forma de entenderla: con fórmulas y concepciones distintas, basadas en ingredientes naturales y, como paraguas que determina casi todo, la naturaleza. Mucho más si nos ceñimos a los males y remedios para las mujeres. Ese círculo… Me atrae este universo; la curiosidad es un imán que asocio al aprendizaje y la comprensión de lo desconocido. Incluso si no comulgo con lo que me están contando.

Esta escritora ha vuelto a fascinarme. Quedé deslumbrada con La isla de las mujeres del mar, una historia aún más dura si cabe que esta, pero igualmente muy interesante. Habrá nuevos capítulos de Lisa See en El libro durmiente.