Efecto invernadero

Abro la puerta del refrigerador y me encuentro con los ojos de mi esposo, que me miran suplicantes. Lo saco a tirones, y me meto rápidamente al frío acogedor. Ya esperé demasiado mi turno, en medio del calor infernal de este mundo que nos cocina vivos.

Haciendo amigos

Mi madre, triste por verme tan solito, siempre me pide que haga amigos. No sabe lo que cuesta. Se va a llevar una gran sorpresa hoy, cuando llegue con el amigo que hice en el cementerio.

Ni se le notan las costuras.

Premonición

Mi mujer me llama, asustada. Se cayó una foto mía de repente en la casa. Le digo que no pasa nada, que estoy bien. Cuelgo. Me saco la soga del cuello y bajo del banquillo. No soporto darle la razón cuando sale con sus supersticiones baratas.

Mensaje

Dos amigos acordaron que, tras morir, usarían su última energía para dejarle al otro un mensaje describiendo el más allá. Después de cinco días de sepultado el primero, y casi sin esperanza de recibir algo, apareció esto en su celular:

“Aún no estaba muerto”.

___________________________

* Fernando de Gregorio Concha (Curicó, Chile, 1976) es arquitecto, escritor e ilustrador. Ha publicado los libros de microrrelatos: Cuentos condensados (2013), Insectario de dinosaurios (2018) y Espadas de papel (2021). Sus trabajos han visto la luz en numerosas antologías, tanto en Chile como en otros países.