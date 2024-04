Geografía humana

Usted está aquí. Aforismos desubicados.

Rafael Ruiz Pleguezuelos.

Apeadero de Aforistas (Sevilla, 2023)

En Usted está aquí. Aforismos desubicados, Rafael Ruiz Pleguezuelos nos entrega su segunda incursión en este género breve que cada vez se consolida más. En sus frases nos sitúa y nos acerca a las cosas que nos rodean y nos importan.

La búsqueda de la identidad es el eje de este libro. Por eso escribe: "acompáñame en la búsqueda y me habrás encontrado"; "defiendes tu identidad. Esa que cambia todo el tiempo"; "si me encuentras perdido, devuélveme a la literatura"; "cómo me gusta buscar donde no puedo encontrar."; o "con una brújula en la mano, todos somos vagabundos."

Rafael Ruiz Pleguezuelos (Granada, 1974) es doctor en Filología Inglesa y licenciado en Filología Hispánica y Teoría de la Literatura. También es profesor y escritor de novela, teatro y aforismo y columnista habitual y reseñista en distintas publicaciones. Desde 2018 es Académico de la Academia de las Artes Escénicas de España. En 2020 aparece la novela La piel del lagarto, Premio Tiflos de novela 2020. En 2023 gana el Premio Jaén de Novela con La flor egoísta. Actualmente El Jardín herido, es la novela finalista que opta al XXX Premio Andalucía de la Crítica 2024. De libros de aforismos tiene Talía desencadenada (2021), y la que presentamos, ambas en la editorial Apeadero de Aforistas. En 2019 publica la obra teatral Saturno en Agosto. Sus obras teatrales han sido estrenadas en Madrid, Barcelona o Granada, y girado por numerosos puntos del país. Escribe Textos breves teatrales (2016), finalista del I Premio Internacional de Guiones Cinematográficos, (2010). Escribe novela corta, relatos. Fue ganador del Premio García Lorca de Teatro (2009).

Es recurrente en los aforismos de este libro el uso de la palabra geografía, así como el campo semántico que despliega este término. De ahí las palabras que recorren sus frases: universo, espacio, existencia, tierra, esfera, planeta, continente, horizonte, mapas, topografía, cordilleras, llanura, habitantes, fronteras, sima, isla, ríos, mares, cielo, estrellas, sol, norte, sur, este, oeste, globo terráqueo… Toda es sta terminología nos conforma todo un atlas de geografía humana, que Ruiz Pleguezuelos a través, principalmente, de la prosopopeya o personificación junto a otros recursos, abrazan vida y geografía. Hace que nos vigile un faro como una brújula cómplice, a modo de un cuaderno de bitácora. Así escribe: "La Tierra fue creada para extraer poesía de ella, no petróleo"; "Me gusta la palabra continente. No así su contenido"; o "Ya tenemos geografía para hombres y mujeres, del presente y pasado, física y política. Con lo que no contamos aún es con una que nos permita querernos".

La poesía, la lectura y los libros también son un denominador común que recorren las dos secciones en las que estructura el libro: I Ninguna-Parte y II En-Todas-Partes. Así estos ejemplos: "Lo realmente bello de la tarde es que se hunde en la noche"; "Veo en cada horizonte una frontera del deseo."; "Los mares son ese poema extendido sobre la tierra"; "No poseo más certeza que la de tu ausencia"; "Los ríos no van al mar. Van a los libros de los escolares".

Y seguimos Ver más

Rafael Ruiz Pleguezuelos nos describe y es solidario en este mundo en donde nos sentimos, a veces, desubicados. Nos dice que: "La palabra ubicuidad es un insulto. Debes decidir dónde merece la pena estar."; o "Apaga tu yo para encender el nosotros.". Así: la duda, el tiempo, el amor, la naturaleza, la literatura, la vida y la muerte se ubican entre sus frases. Es un libro de preguntas, de reflexiones en donde unas veces avisa y explicita, en otras sugiere cuestiones que nos hacemos, en las que no queremos escarbar, pero que las sabemos. Hace que caigamos en la cuenta de que son temas que todos vivimos, que no son cuestiones individuales. Por eso este título cómplice: Usted está aquí, con un subtítulo-guía: Aforismos desubicados.

_________________________

* Carmen Canet es crítica literaria y aforista. Su último libro es 'Cipselas' (Polibea, 2022).