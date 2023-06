Orgullo contra prejuicio: 15 lecturas arco iris que la ultraderecha arrojaría a la hoguera

Cada lectura abre una nueva ventana de intensa luz y cielo azul en el cuarto oscuro más profundo. Cada libro es una puerta que se entreabre y no se vuelve a cerrar, un muro que se tambalea, un boquete imposible de tapar. Conocimiento, visibilización, comprensión, empatía, compañía, tolerancia, respeto. Más imprentas a pleno rendimiento frente a quienes solo piensan en quemar libros como forma inútil de detener el imparable progreso. Aceptación, emancipación, reivindicación, normalización, celebración. Satisfacción por todo el camino recorrido y el que queda por recorrer. Dignidad y honra. La única y verdadera libertad está escrita negro sobre blanco: lecturas con orgullo.

La mala costumbre, de Alana Portero (Seix Barral)

Narrada desde una singular y desgarradora voz en primera persona, La mala costumbre recorre la adolescencia de una niña atrapada en un cuerpo que no sabe habitar, que intenta comprenderse a sí misma y al mundo en el que vive, desde su infancia en una familia de clase obrera en el barrio de San Blas, arrasado por la heroína en los años ochenta, hasta las noches clandestinas en el centro de Madrid de los noventa. Como en una versión bastarda del viaje del héroe, yonquis, divas pop y ángeles caídos la acompañan en un viaje vital en el que, al final, serán otras mujeres quienes le ayuden a superar la violencia que encuentra a cada paso. Esta es una novela cruda y feroz, pero también poética y conmovedora, en la que los extremos se tocan para mostrarnos por qué el resentimiento y la rabia contra el sistema son completamente válidos para sobrevivir en una sociedad que no acepta a los que son diferentes.

Grandes maricas de la Historia, de Álvaro J. Sanjuán (Plan B)

Miguel de Cervantes, George Washington, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Hans Christian Andersen, Piotr Ilich Chaikovski, Francisco de Asís y Borbón, Alejandro Magno, Ricardo Corazón de León, Luis XIII de Francia, Antonio de Erauso... Nunca es tarde para sacar del armario a un Gran Marica de la Historia, uno de esos de los que la sociedad se avergonzaba de su condición, pero alababa su profesión. Eso es lo que se propuso Álvaro J. Sanjuán primero con un blog, luego con hilos de Twitter y después, en pandemia, con un exitoso podcast llamado, efectivamente, Grandes maricas de la Historia, que acaba de estrenar su tercera temporada con Gloria Fuertes como protagonista. Ahora llega a las librerías convertido también en un libro que pretende, igual que en los pasos anteriores pero diferente, "ofrecer referentes" del colectivo LGTBI.

Apriétame más fuerte. El año que Mónica Naranjo desató a un millón de chonis, maricas y marujas, de Juan Sanguino (Lengua de trapo)

Un productor musical rechaza a Mónica Naranjo por considerarla música para chonis. Poco después, la artista vende un millón de copias de Palabra de mujer. ¿Qué ha pasado entre esos dos momentos? Juan Sanguino lo explica en este ensayo, cargado de claves para entender la transformación de la industria musical española, que fue a su vez la transformación de un país. Mónica Naranjo dio forma a un público nuevo que ningún ejecutivo de las grandes productoras supo anunciar. En los años noventa, la comunidad gay empezaba a sacudirse el estigma del VIH y se afianzaba como un grupo con poderío económico, capaz de vertebrarse por sus propios canales (como las revistas Shangay o Zero), y con fuerza para encumbrar a un nuevo tipo de artistas. Las divas, de capa caída desde los tiempos de las folclóricas, resurgían de nuevo. Además, este libro cuenta la historia de una dura constatación: que la comunidad LGTBI tuvo que existir como público para ser tratada con dignidad.

Antes del olvido, de Jorge Javier Vázquez (Planeta)

Hay máscaras que se pegan a la piel como si de una capa de maquillaje se tratase, y la de Jorge Javier Vázquez le ha acompañado durante tanto tiempo que en ocasiones parece imposible separar a la persona del personaje. En Antes del olvido se deshace de todas las caretas y se muestra sincero y brutal, como alguien dispuesto a mirarse cara a cara para seguir sorprendiéndose. Un recorrido por la amistad, el miedo, el exceso, la adicción, el amor y la salud: un relato tierno, salpicado de humor y compasión, que nos habla de tomar conciencia de la propia vida y nos enseña que siempre hay espacio para la esperanza. También para afirmaciones tajantes como esta: "No se puede ser marica y de derechas".

¿Os acordáis del 'rojos y maricones'? Claramente tenía que estar en mi libro. He aquí, un poquito de 'Antes del olvido'. https://t.co/P9g0y8mn0b — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 11 de noviembre de 2022

Resistencia bisexual. Mapas para una disidencia habitable (Melusina)

Una mirada potente y sin tapujos sobre la bisexualidad y la bifobia en primera persona. La escritura de Elisa Coll recurre a la investigación y las vísceras para proponernos una aproximación a la vez personal y política a la bisexualidad como identidad en constante disidencia, más allá del deseo y en abierta resistencia a la violencia estructural. La bisexualidad se transforma así en punto de encuentro, en un lugar de celebración, en un espacio habitable.

Tiran al maricón. Los fantasmas queer de la democracia (1970-1988), de Brice Chamouleau (Akal)

Tiran al maricón ofrece una contrahistoria de la España sexual, un relato que se propone desnaturalizar el lazo pretendidamente asumido entre constitucionalismo de 1978, clases medias consumidoras y reconocimiento LGBT+ con el fin de reencontrar, en clave histórica, a los excluidos de la modernidad posfranquista. En los primeros años ochenta los fantasmas queer de la democracia española verán en el orden constitucional una 'barbarie institucionalizada' contra la que emprenderán intensas luchas culturales. De la interpretación que hagamos de su derrota y muerte a manos de la biopolítica transicional pueden surgir 'ruinas emergentes', chispas para encender otros futuros.

Orlando, de Virginia Woolf (Lumen)

Virginia Woolf se atrevió a abordar temas tan tabú para su época como la sexualidad en su sentido más amplio, y retrató los roles de hombres y mujeres en los distintos períodos históricos con una mirada fresca e inimitable. Por su gran carga simbólica, Orlando es una de las grandes obras de la literatura universal y ofrece al lector una nueva visión de la vida, de la muerte y de la literatura más allá de los géneros, más allá de los sexos. Una historia que, por lo que sea, ha sido vetada por Vox en formato de representación teatral en la localidad madrileña de Villanueva del Pardillo.

Historia de la homosexualidad masculina en Occidente, de Francisco Vázquez García (Catarata)

No existe una historia unitaria y, por tanto, universal de la homosexualidad. Esta historia se ha construido desde un enfoque integracionista que sigue los avatares de la homosexualidad insertándolos en los grandes procesos de la historia social y la política, combinando de forma equilibrada el análisis de las prácticas, de las representaciones y de los discursos, entrecruzando fuentes múltiples y alternando las exploraciones geográficas e histórico-etnográficas y la historia de los conceptos (teológico-morales, filosóficos, científicos) y de las imágenes (plásticas, literarias, publicitarias). Esta historia está inserta, por tanto, siguiendo los avatares de los grandes procesos de la historia social y política.

Desfile de leyendas. El último siglo de historia queer a través de Rupaul's Drag, de Tom Fitzgerald y Lorenzo Márquez (Plankton Press)

Como advierten sus autores, este es un libro para leer con una sola mano. Con la otra querrás buscar videos, canciones o más información sobre los formidables personajes que desfilan por sus páginas. Asistimos a los disturbios de Stonewall de la mano de la mítica Marsha P. Johnson, la reina que paseaba por Nueva York con flores en el pelo, y de Stormé DeLarverie, el drag king que patrullaba Greenwich Village en traje de chaqueta. Escuchamos a Crystal LaBeija, fundadora y madre de la formidable Casa de LaBeija, alzar la voz para reivindicar la belleza negra en el certamen de Miss Gay America. Nos colamos en los salones de Harlem donde nació el vogue, el baile que popularizó Madonna, y en los clubs del Londres de los noventa con Leigh Bowery y sus looks imposibles. Todo ello con la música de The Rocky Horror Picture Show de fondo. Es la clase de historia que no te dieron en la escuela.

Flores para Lola, de varios autores (Egales Editorial)

Pionera de una libertad femenina que no solo buscó en ella, sino también en los demás, Lola Flores fue una gran defensora del colectivo LGTBIQ+ en un momento que no era nada fácil serlo y se convirtió en una abanderada involuntaria del feminismo cuando este movimiento era tan solo el germen de lo que ahora es. Con todas sus contradicciones, sin planearlo, sin querer, se convirtió de alguna manera en protectora y guía de colectivos maltratados. "Ella se convirtió en referente por lo que hacía, no por lo que decía", contó a infoLibre el escritor y activista Carlos Barea, coordinador a su vez de Flores para Lola (Egales Editorial), una colección de nueve ensayos en la que diferentes autores y autoras hacen una relectura de la figura de la artista desde una perspectiva disidente y con una mirada queer y feminista sobre La Faraona.

Lo de ayer fue un sueño hecho realidad. Presentar el premio Mado a Lola Flores ante Lolita, que fue quien lo recogió, ha sido una de las satisfacciones profesionales más grandes que he tenido hasta la fecha. Gracias a @MADOrgullo por hacerlo posible. pic.twitter.com/S6kkcTzSbL — Carlos Barea 🦋 (@CarlosBareaF) 27 de junio de 2023

La muerte en Venecia, de Thomas Mann (Debolsillo)

El propio Thomas Mann advierte que esta novela trata sobre «la pasión como desequilibrio y degradación». Gustav Aschenbach, «arroyo de cenizas» en alemán, es un escritor maduro que goza de reconocimiento. Llega a Venecia en busca de inspiración, pero también de llenar sus días con reflexiones estéticas en un entorno idílico. En el hotel coincide con Tadzio, un joven de polaco que se encuentra de vacaciones con su familia. El muchacho se convierte en objeto de deseo y adoración; un amor ideal e imposible basado en la contemplación estética y que llevará a Aschenbach a renunciar a todo, incluso a sí mismo.

Ni enfermos ni pecadores, de Saúl Castro (Sinequanon)

Las 'terapias de conversión' son esas prácticas pseudocientíficas -inútiles pero altamente peligrosas- que se han perpetrado en nuestro país desde distintas instancias, con la intención de engañar sobre la posibilidad de modificar o suprimir la expresión e identidad de género o la orientación sexual de las personas. Este libro desvela la incidencia real de este fenómeno en España y la identidad de los perpetradores de estas terapias, así como sus redes de apoyo transnacional; da voz a las víctimas y denuncia la responsabilidad de las instituciones por su pasividad y negligencia y de los medios de comunicación, centrados en el amarillismo y en la búsqueda de titulares. También examina la situación legal de los afectados, las vías de lucha contra la impunidad y la razón por la que estas terapias no se han investigado hasta ahora.

El último sueño, de Pedro Almodóvar (Reservoir Books)

"Este libro es lo más parecido a una autobiografía fragmentada [...] El lector acabará obteniendo la máxima información de mí como cineasta, como fabulador y el modo en que mi vida hace que una cosa y las otras se mezclen". Así define el propio Pedro Almodóvar este volumen en una introducción que sirve también de puesta en perspectiva: los doce relatos que lo componen abarcan varias épocas, desde finales de la década de los sesenta hasta la actualidad, y en ellos se reflejan algunas de sus obsesiones más íntimas, además de su evolución como artista. Los oscuros años escolares, la influencia de la ficción en la vida, los efectos inesperados del azar, la sofisticación del humor, los inconvenientes de la fama, la fascinación por los libros o la experimentación con los géneros narrativos son algunos de los temas que pueblan un libro con múltiples capas de lectura.

Señoras que se empotraron hace mucho, de Cristina Domenech (Ediciones B)

Mujeres que se rebelaron contra el matrimonio y rompieron las reglas de etiqueta. Rebeldes, genias, decadentes, artistas... Señoras que, pese a todas las dificultades de su tiempo, se atrevieron a expresar su sexualidad y desafiar a su época. Este libro, que contempla desde el siglo XVII hasta el siglo XX, explora la historia pública y privada de estas fascinantes mujeres que amaban a otras –Anne Seymour Damer, Anne Lister o Josephine Baker, entre tantas otras–, para visibilizar y sacar a la luz una realidad que nunca debería haber sido secreta.

Días simétricos, de Bob Pop (Alfaguara)

Lecturas, reflexiones, películas, trabajo, dinero, sexo, enfermedad y muerte. Roberto Enríquez (Madrid, 1971), popularmente conocido por su alter ego Bob Pop, vuelve a abrirse, quizás más que nunca, para compartir una forma única de ver la vida a través de sus propios pensamientos y los de autores de referencia para su día a día como Andy Warhol, Franz Kafka, Paco Umbral, Alejandra Pizarnik, Allen Ginsberg o Werner Herzog. Por citar algunos, vaya, pues la lista es ciertamente variopinta a la par que en absoluto sucinta. Caramba.