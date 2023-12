Soledad entre la multitud

Soledad

Álvaro Galán Castro

Sloper (Palma de Mallorca, 2023)

Álvaro Galán Castro (Málaga, 1979) ha recibido en los últimos años importantes premios como el Ricardo Molina, por Ficciones familiares (Hiperión, 2019), y el Generación del 27, por Plenitud y vacío (Visor, 2021). La escritura de Soledad, que ahora publica la editorial mallorquina Sloper, se sitúa cronológicamente entre los dos títulos citados, aunque el tono está más próximo a Ficciones familiares, con esa mezcla de lenguaje coloquial, imágenes llamativas y léxico escogido. Plenitud y vacío surgió de las circunstancias especiales que se vivieron durante la pandemia.

En muchos poemas de Soledad son fundamentales las referencias literarias, cinematográficas y musicales; así, en Noche y día, el protagonista lee un libro de Vicente Huidobro y, desde la plaza soleada, recuerda los cercanos locales nocturnos de mala reputación, el falso dilema entre el bien y el mal, la noche y el día. Un poeta que estuvo muy relacionado con Huidobro —y que también mantuvo serias polémicas con él— fue Pierre Reverdy, presente en el inicio de In the mood for love, un poema donde aparece un amor del pasado que evoca secuencias cinematográficas y canciones: "Por eso esta película no trata / de cómo hacer borrón y cuenta nueva, / superar los amores imposibles / del pasado y el miedo / al amor del futuro". "En la cola del súper" es una nueva versión del tema de la passante de Baudelaire, de quien se cita igualmente el conocido final de la dedicatoria al lector en Las flores del mal —"hipócrita lector, mi hermano y semejante"— en el siguiente poema, Esplendor entre arrayanes. En este último funciona la actualización irónica del mito clásico tratado por Ovidio; la escena de la diosa Venus espiada por los sátiros se desplaza al grupo de adolescentes que observan a escondidas a una mujer madura en topless: "Los tiempos han cambiado, pero hay cosas / que siguen siendo iguales. / Tampoco casi nadie leía a Ovidio entonces. / Y hay sátiros a espuertas hoy en día / en las playas nudistas de Almayate". A partir de una cita de Jorge Luis Borges se enfoca el desdoblamiento sucesivo del personaje poético hacia el pasado y hacia el futuro (Los otros), para constatar la dificultad de comunicación en ambos casos.

El título Soledad se explica bien en el poema Cien años de soledad y, sobre todo, en uno de los últimos poemas del libro, que recurre al nombre propio abreviado Sole ("Porque el hombre está solo y es perfecta / su monda Soledad, su lironda tristeza"). Sin embargo, en otros momentos se relativiza ese estado y pasan a primer plano las experiencias amorosas, ocasionales e intensas. Es el caso de Io non invecchio, que asocia el mito de la eterna juventud al texto Ma bohème de Arthur Rimbaud, Instantánea de Nadia en un edén secreto, Milagro en Ferragosto ("Se entrega de improviso, / sin más merecimiento que el de estar en el sitio / y el momento adecuados"), Flora, Un domingo cualquiera de noviembre o Doce horas, poemas en los que se evoca un presente (o pasado) con escenas de clara sensualidad: "Te veo, no te miro, los párpados cerrados, / te escucho atravesar el sepia del olvido, / prender con dos quinqués el nitrato de plata / de todos los clichés. / Y estallan en color los pájaros, el agua, / las flores, / los racimos, / tu mirada". En cambio, Un gran amor se remonta a la adolescencia para contar una relación difícil que se consumará años más tarde y acabará en frustración.

Siguen presentes en estos poemas las citas y referencias literarias; aparte del título obvio Cien años de soledad, encontramos alusiones a Stéphane Mallarmé ("La carne sigue triste y no has leído / aún todos los libros") y a Paul Verlaine ("…los líquidos violines del otoño"). En Nigredo, la mención indirecta de la alquimia nos lleva a la quimera de abolir el tiempo y deriva hacia imágenes de signo barroco, una especie de vanitas que oscila entre la ceniza, el silencio y la nada: "En el humo que sube, las pavesas / son pájaros intonsos, son palabras de fuego / que alcanzo a descifrar antes de la ceniza, / dicen nada, de nadie y ya nunca y silencio".

Muy diferentes son los dos poemas que se integran en el apartado final, Epílogo: en la mejor compañía. Al volver de Venecia, septiembre de 2019 y Estampas de Copenhague, octubre de 2021 se inspiran en viajes que el autor realizó junto a su hija Maya; de regreso, padre e hija escogen fotografías que, de forma similar a los poemas, ayudan a fijar el tiempo compartido, a pesar de que los poemas sean calificados como "muy impuros y muy sentimentales, / acaso demasiado almidonados / para el gusto reinante…". Ahora, el relato de los viajes constituye el argumento central de unos poemas cuidadosamente localizados en el espacio y en el tiempo: dos turistas en medio de la multitud que, con el paso del tiempo, pueden convertirse en "fantasmas familiares / fielmente reflejados en su fuga perpetua".

____________________

* Antonio Jiménez Millán es poeta y catedrático.