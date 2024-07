La vida ondulante

Nadar contra corriente

Mar Artero

Editorial Soldelsol (Almería, 2024)

Decía Montaigne que "la vida es ondulante". En este libro nos encontramos con cuarenta relatos que ondulan por la vida, con un hilo conductor en donde entre la ficción y la realidad suceden historias. Hay mujeres, paisajes, pájaros… que van y vienen, entran y salen con los vaivenes y embates inevitables. Mar Artero en este volumen nos muestra la vida repleta de historias con olas, de encuentros y desencuentros, de llegadas y despedidas, de idas y venidas, de subidas y bajadas, de mareas altas y bajas. Pero en donde hay horizonte y profundidad. Y de fondo un mar inmenso, un océano metafórico y significativo. Lo protagonizan mujeres en situaciones difíciles pero que nadan contra corriente, tal como hacemos en la vida.

Mar Artero Núñez es filóloga, profesora, traductora y persona vinculada a las lenguas y a la educación. Es su primer libro publicado pero sabemos que ha escrito siempre, comienza siendo colaboradora en la revista Andarax, Artes y Letras, publicada en Almería (1978-1983), y de sus diversas colaboraciones en Antologías, con relatos y cuentos.

Cuatro citas abren el libro que llevaran al lector a la misma orilla del mar mirando al horizonte. Ya desde el primer relato, Una niña es una casa a medio hacer, vislumbramos a través de este camino de narraciones una luz que nos dirige a El faro, que es como titula este relato simbólico que cierra el libro, que surge de la visita a un faro de la costa da Morte, el faro de cabo Vilán. Así como el relato Paisaje con herida, lo escribió mientras cruzaba la Patagonia. Nos dice que hay relatos que son como ir en coche por carreteras secundarias y polvorientas viendo y sintiendo el paisaje, como en Una niña es una casa a medio hacer, El desierto sonoro y Amar sin mancharse. El cuento El viento tiene la culpa se sitúa en el pueblo de Las Salinas de Cabo de Gata. Es un libro-viaje y, como dice la poeta Anne Carson: "La única regla del viaje es: no vuelvas como te fuiste. Vuelve diferente". En otro, La lectora que no podía apagar su sed, la protagonista dice que lee a los imprescindibles, sobre el amor a los libros. El titulado Claroscuro está inspirado en el fotógrafo japonés Seiichi Furuya, que conoce a una estudiante de arte dramático en una exposición, en donde comienza a fotografiarla y ya no pudo parar. El relato El arte de besar está basado en el cuadro Los Amantes, de Magritte. Otro, el que se titula Los okupas, nos lleva al cuento de Cortázar Casa tomada. En el cuento Un abismo donde cabe un mar, vemos el tema de las relaciones. Hay una cierta atmosfera común con tintes de novela negra en La conquista del oeste, La segunda piel, o Una calle donde perderse. La importancia del cine la vemos en Historia de un final, La detective Rita, Una mujer sin identidad, o Turno de noche.

Son cuentos sugerentes, intensos, a veces, tensos, con narradores omniscientes que nos introducen en estos trayectos que son, unas veces, viajes de interior y, otras, de exterior. Concurren muchas voces, muchos paisajes, historias que te dan que pensar, relatos que acarician y arañan y que no nos dejan impasibles. Las voces, las atmósferas diferentes, la atemporalidad, los paisajes sugieren islas en mitad del océano habitadas por mujeres. Niñas, hermanas, hijas, jóvenes, amigas, vecinas, madres y abuelas. Mujeres que viven su vida como saben, como pueden, que luchan, sueñan, se equivocan, aprenden de sus errores y nadan como peces que aguantan el oleaje y las tormentas. Las mujeres protagonistas son de todas las edades y abordan temas existenciales. Son relatos de las cosas que nos pasan y que no nos pasan, o que no sabes que pasan, o que no queremos saber que nos pasan. Los temas nos llevan a reflexionar: sobre el amor, el desamor, la decepción, la culpa, el remordimiento, el miedo, la venganza, la lealtad, la amistad, los celos, la desmemoria, la salud mental y la soledad. Asoman las tensiones familiares, conflictos entre madres e hijas, encuentros entre desconocidos, deseos soterrados, parejas que se unen y separan, niñas que crecen sintiéndose solas, niñas que se resisten a obedecer, niñas que se toman su venganza y niñas que añoran a sus abuelas; chicas que crecen rebeldes, rabiosas y chicas atormentadas; amigas y vecinas que se ayudan, se apoyan en situaciones de riesgo. Las protagonistas muestren a sus anchas quienes son, cómo piensan, actúan, hablan, ríen, sufren y lloran.

Las fotografías que intercalan los relatos del libro son de Chema Artero y Sandra Ruiz, se abrazan magistralmente a los relatos. Son imágenes sugerentes, significativas, que enriquecen los textos. Es importante mencionar también la edición cuidada de la Editorial Soldelsol, de Almería.

Es un libro fértil porque nos lleva a otros libros. Todo está medido y meditado en donde los textos, las fotografías, las citas están hilvanadas con estos personajes que transmiten a través de sus reflexiones y vivencias; Mar Artero ha querido que vivan y sobrevivan entre estos archipiélagos que conforman un conjunto de relatos desérticos, oceánicos, salados, dulces y agridulces pero valientes y sanadores.

* Carmen Canet es crítica literaria y aforista. Su último libro 'Cipselas' (Polibea, 2023).