Agotadas en menos de una hora las 30.000 entradas para ver al nuevo Linkin Park en Madrid

Menos de una hora han estado a la venta antes de agotarse las 30.000 entradas del aforo que la banda estaounidense Linkin Park, con su nueva cantante al frente, ofrecerá el 23 de junio en el Auditorio Miguel Ríos de la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid, según recoge EFE.

El éxito en taquilla demuestra la expectación en torno a la banda estadounidense, que no actuaba en la región desde el festival Download de 2017, entonces todavía con Chester Bennington al micrófono, solo un mes antes de que este se suicidara y provocara una gran conmoción en el mundo musical.

Con Mike Shinoda aún al frente como el otro líder, el grupo se tomó un largo tiempo de descanso y reflexión acerca de cómo afrontar el futuro, hasta que en septiembre de 2024 presentaron a Emily Armstrong como su nueva vocalista, así como a Colin Brittain como su nuevo batería.

Junto a ellos el pasado mes de noviembre lanzaron su primer disco en siete años, 'From Zero', que remarcaba esa idea de renacimiento y de nuevo comienzo, que incluye por ejemplo el tem,a 'The Emptiness Machine', recién galardonada en los American Music Awards.

En total, son ocho los discos de estudios publicados por Linkin Park desde el inicial 'Hybrid Theory' (2000), que se convirtió en el de mayor éxito comercial de rock en este siglo y en el mayor debut de una banda desde 'Appetite for Destruction' (1987) de Guns N' Roses'.

Con él consolidaron un sello propio gracias a su revolucionaria y pegadiza mezcolanza de estilos "nu metal", caracterizada por la conjunción de electrónica, rap y metal, que les ha llevado a despachar más de 100 millones de copias en todo el mundo según cifras de su oficina.