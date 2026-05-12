"Hay que abolir la brecha de género": la industria musical cambiará con las mujeres o no cambiará

Elevada temporalidad, incertidumbre, discriminación, sobrecualificación, menor salario, falta de presencia en altos cargos o en determinados oficios, escasas trayectorias profesionales largas y precariedad en general. Estas son solo algunas de las barreras que las trabajadoras de la industria musical siguen encontrando en su día a día, por lo que exigen una igualdad medible y verificable, paridad obligatoria en programación financiada con fondos públicos (tanto encima como detrás del escenario), formación accesible y reconocimiento de experiencia, conciliación real, control de jornadas y, en definitiva, una industria estructuralmente inclusiva.

Aunque se han producido avances, las preocupaciones y las reivindicaciones siguen siendo muy parecidas a las que una década atrás llevaron a la fundación de la Asociación de Mujeres en la Industria de la Música (MiM), que desde entonces ha desarrollado dos grandes estudios de género en el sector y se ha convertido en un interlocutor necesario tanto a nivel público como privado. "Entonces apenas había ninguna mujer en los oficios donde está el dinero, es decir, los promotores. Todas estaban en comunicación, marketing, operaciones, administración, finanzas... en los servicios, por decirlo de alguna forma, un modelo que repetía el de los sellos discográficos", relata Celia Carrillo, una de las cofundadoras y directora de Music by Spain, que recuerda también cómo hombres que estaban "jerárquicamente por debajo" trataban a las mujeres como "intrusas".

La primera reunión de la futura asociación congregó a unas treinta mujeres en una "especie de exorcismo", rememora Carrillo para infoLibre, en el que todas ellas compartieron por primera vez experiencias laborales que les habían hecho "sentir despreciadas, abusadas o asaltadas sexualmente". Ese día echó a andar un proyecto que ahora cuenta con más de 400 asociadas (y también algunos hombres) y cuyo principal logro ha sido, hasta ahora, "el reconocimiento de que existe una situación de desigualdad que tiene que ser solucionada". "También saber que no estás sola, que hay otras muchas que están como tú y tienen un espíritu generoso y activista para luchar por la igualdad", apostilla Carrillo.

Hay que abolir la segregación por género según qué puestos y qué roles dentro de la industria Lara Alcázar

Pasa de los logros a las reivindicaciones Lara Alcázar, responsable de campañas del sello discográfico Pias Iberoamérica y vocal de la junta de MiM, para quien "lo más básico es, obviamente, abolir la brecha de género que existe dentro de la industria musical en España, que está sobre unos 8.000 euros al año, según los últimos datos que tenemos recogidos". "Esa es la más flagrante de todas, pero también, por supuesto, abolir la segregación por género según qué puestos y qué roles dentro de la industria, así como la brecha tecnológica que hay para todo lo que tiene que ver con la producción musical", destaca a infoLibre.

"Donde más dinero hay es donde menos mujeres hay", tercia en este punto Carrillo, mientras Paula Ráez, abogada, consultora del sector cultural y secretaria de MiM, pone el foco en un asunto capital para la asociación y que afecta tanto a lo que ve la gente sobre el escenario como a lo que ocurre detrás de él: "Está claro que aún queda mucho camino por recorrer, especialmente en aquellos casos en los que hay dinero público de por medio. En el marco privado hay una actividad empresarial que no está sujeta a la Ley de Igualdad de 2007 según el número de trabajadores o la facturación, pero las administraciones y el sector público sí que tienen un mandato legal en el ámbito de los sectores culturales que insta a eliminar todos los obstáculos que impliquen la no consecución de esa igualdad".

Y continúa: "Hay muchísimo dinero público dirigido al impulso del sector musical y de las artes escénicas, pero no se está cumpliendo con esa perspectiva de género que nos gustaría que se llevase a cabo. Vemos programaciones en diferentes experiencias de música en vivo donde el papel de la mujer brilla por su ausencia y eso debería revertirse de alguna manera. Ya ni siquiera estamos hablando de conseguir un 60-40, que es lo que más impulsa la Ley de Igualdad, sino des programaciones artísticas donde la representación de la mujer no llega al 10%. La ley insta a las autoridades públicas, en el ámbito de sus competencias, a velar por hacer efectivo el principio de igualdad entre hombres y mujeres en todo lo que concierne a la creación y producción artística e intelectual, y a la difusión de la misma".

Queda mucho camino por recorrer por la igualdad, especialmente en aquellos casos en los que hay dinero público de por medio Paula Ráez

Por todo lo anterior, MiM trabaja actualmente con la Universidad Complutense en un tercer gran estudio, una "cartografía", para conocer todavía con más detalle "cuál es el papel de la mujer en la industria de la música, tanto encima de los escenarios como detrás", tal y como resume Ráez. El objetivo de este ambicioso informe es investigar y visibilizar el papel de las mujeres profesionales en el ámbito musical en las diferentes comunidades autónomas, recopilando los datos de quién está en cada territorio y cuáles son las necesidades detectadas.

Para ello, relata Ráez a infoLibre, han desarrollado iniciativas como la distribución de un cuestionario entre más de 800 empresas del sector musical, del que han recibido "más de 200 respuestas" de entidades de grabación, edición y explotación musical, del directo y la representación, así como de plataformas de distribución de todas las comunidades autónomas: "Queremos conocer el papel de la mujer en toda la cadena de valor de la industria de la música, su posición de liderazgo y atajar otras cuestiones relacionadas con otros tipos de discriminación, como puede ser la raza o la identidad".

El estudio quiere conocer con datos el papel real de las mujeres en los escenarios y en las plataformas de streaming. Para ello, se han analizado, en colaboración con el Máster de Música en Directo de Live Nation y la Universidad Complutense, centenares de carteles de festivales y el Top 100 de Spotify entre 2015 y 2026. Además, desde una visión más cualitativa, va a abordar también la presencia o ausencia de perspectiva de género en la industria de la música en lo que se refiere a trayectorias y puestos específicos ocupados por las mujeres. "Queremos identificar dónde están realmente aquellos espacios en los que necesitamos incidir más", apostilla Ráez.

Parece que solo hay que conformarse con la mitad y es como, bueno, nos conformaremos con lo justo Lara Alcázar

Todo ello partiendo de la certeza de que el número de mujeres en la industria de la música sigue siendo minoritario en los puestos de mayor salario y responsabilidad. Bien lo sabe Carrillo, ejecutiva de larga carrera, que recuerda cómo empezó a ser consciente de esta brecha de género de manera tardía: "A partir de los 40 años, los puestos directivos son menos. Yo he tenido oportunidades, pero otras para las que pensaba que me iban a llamar, porque a quién iban a llamar si no era a mí, no pasaron. No me llamaron ni para entrevistarme".

En paralelo al crecimiento y el empuje de MiM, la situación ha ido evolucionando y las mujeres trabajan ya con normalidad oficios y puestos en los que hace apenas una década eran clara minoría. "Hay más técnicas de sonido y de producción, sin duda", remarca Carrillo, que sigue sin ver esa presencia "en el liderazgo": "En las plataformas tecnológicas sí hay más liderazgo femenino, pero no en los sellos discográficos. Lo mismo ocurre en el management, no creo que lleguen al 30% las mánagers. Cuando hablamos con los grandes promotores nos dicen que tienen una mujer de directora general, pero los dueños, los que realmente lideran, en su mayoría son hombres. En el liderazgo real, el que mueve la aguja y tiene el dinero, hay muchísimo por hacer".

Pipiolas: "No puede ser que tener fans sirva para usar la admiración como arma de abuso" Ver más

Coincide Alcázar al reconocer que están "sacando la cabecita", pero hay que seguir "ganando terreno y posición para que de verdad haya un mínimo de 50-50". "Porque, además, esto es muy gracioso: parece que solo hay que conformarse con la mitad y es como, bueno, nos conformaremos con lo justo", subraya, y añade: "El último estudio publicado de MiM dice que las mujeres dentro de la industria musical no solo están más formadas, sino que tienen mayores competencias en idiomas y otros requisitos. Igual lo que pasa es que se está dejando sistemáticamente de dar oportunidades a las mujeres en nuestra industria a pesar de eso".

A veces escuchas conversaciones de hombres que dicen cosas como 'esto ya no se puede hacer', pero es que nunca se debió hacer. Las mujeres lo permitimos porque no podíamos hacer otra cosa Celia Carrillo

En esta línea, aprovecha Álvarez para recordar que todo lo que tiene que ver con la "precariedad de las mujeres dentro de la industria" ocurre porque, precisamente, existe "ese sesgo de género y la mayoría de ellas trabajan en todo lo que tiene que ver con comunicación, promoción y demás", con lo que, en muchas ocasiones, dependen de "contratos temporales más precarios, o ser falsa autónoma", lo que deriva en una "informalidad que no permite tener estabilidad". "Cuando aparecen factores como la maternidad, los cuidados o la conciliación en general, se hace más difícil que continúen. Hay una serie de factores que, dependiendo a qué te dediques dentro de la industria, te van a poner por delante cuatro piedras, tres, dos y, para muchas, seis", resalta.

Para terminar, Carrillo admite que la mera existencia de MiM funciona como un parachoques contra el machismo. "A veces escuchas conversaciones de hombres que dicen cosas como 'esto ya no se puede hacer', pero es que nunca se debió hacer, no se podía hacer. Las mujeres lo permitimos porque no podíamos hacer otra cosa, y muchas de las que no lo permitieron ya no están trabajando, porque nadie nos apoyaba", destaca, antes de rematar con un aviso: "No hay que rendirse, ni darlo por hecho. Además, me da miedo la orientación actual, porque escuchas o lees en redes algunas manifestaciones de generaciones más jóvenes que ya no se escuchaban, pero ahora se sienten fuertes. Los de mi generación están concienciados, por convencimiento o por miedo a ser expuestos, pero los más jóvenes se están cuestionando estos asuntos".