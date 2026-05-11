El crucero MV Hondius atracará en el puerto de Granadilla por el mal tiempo

El crucero MV Hondius tendrá que atracar en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona "el mínimo tiempo imprescindible" por razones meteorológicas, tal y como ha recomendado Capitanía Marítima, según fuentes del Gobierno.

La embarcación permanecerá atracada el tiempo mínimo imprescindible para garantizar la seguridad de los pasajeros y de los miembros del dispositivo de evacuación. La medida permitirá agilizar la partida del crucero hacia Países Bajos, indican fuentes gubernamentales.

"El fuerte viento y el oleaje hacían más seguro realizar así el desembarque de los pasajeros y el trabajo de los equipos de evacuación. Después de días muy complejos, estamos ya en la última fase del operativo. Seguimos informando", ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, en su cuenta de la red social X.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado este lunes que la operación de amarre se desarrolle con todas las garantías, en el menor tiempo posible y que el crucero pueda partir cuanto antes hacia Países Bajos.

"La prioridad es que la operación se desarrolle con todas las garantías, en el menor tiempo posible y que el crucero pueda partir cuanto antes hacia Países Bajos", ha señalado el presidente canario.

La operación de evacuación del crucero afectado por el brote de hantavirus estaba previsto que terminara a las siete de la tarde (hora canaria) con el desembarco de los últimos ocupantes, que viajarán en dos aviones con destino a Países Bajos.

Según explicaba García en su cuenta de X hace unas horas, en el buque quedan 54 personas, 28 de las cuales tienen previsto embarcar en dos vuelos a Países Bajos, uno de ellos con destino final en Oceanía. Las otras 26 son los tripulantes llevarán el barco hasta el puerto de Róterdam.

Las previsiones meteorológicas ya apuntaban a un empeoramiento del estado de la mar a partir de este lunes.

Sánchez y el director general de la OMS comparecerán este martes en Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, mantendrán este martes una reunión en el Palacio de la Moncloa para analizar la situación provocada por la crisis del hantavirus y comparecerán posteriormente en rueda de prensa.

Sánchez y Tedros se reunirán a las 09:30 horas en la Moncloa una vez que haya llegado a su fin el proceso de desembarco de los pasajeros del crucero neerlandés MH Hondius.

Un proceso que fuentes del Gobierno han señalado que ha seguido al minuto el jefe del Ejecutivo en contacto con los ministros que han estado sobre el terreno en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona.

En ese puerto ha estado presente durante todo el dispositivo el propio director general de la OMS, que pidió expresamente a España que el crucero se dirigiese a sus costas tras tener conocimiento de los casos de hantavirus.

Sánchez y Tedros ya se reunieron en Moncloa el pasado sábado, y tras ese encuentro, el presidente del Gobierno subrayó que ofrecer un puerto seguro al crucero MV Hondius era un deber moral y legal de España.

Tanto la OMS como otros países y diversas instituciones han agradecido la decisión de España y la gestión que se ha llevado a cabo.

Entre esos agradecimientos están los que han trasladado este lunes tanto el presidente del Consejo Europeo, António Costa, como la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Sánchez ha respondido a ambos con sendos mensajes en la red social X subrayando que en tiempos de crisis, Europa debe seguir respondiendo con unidad, coordinación y solidaridad.

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"Trabajar juntos es la única manera de proteger la salud pública y enfrentar los desafíos globales con fuerza y humanidad", ha añadido.

Además, ha destacado la coordinación internacional que ha habido y ha ratificado que España seguirá colaborando estrechamente con la OMS, la Unión Europea y todos los actores implicados para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

Tras su reunión en Moncloa, está previsto que Sánchez y Tedros Adhanom comparezcan este martes a las 10:00 horas en rueda de prensa.