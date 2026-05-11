Ayuso, una biografía no autorizada

Acabo de terminar un libro con mayúsculas: Ayuso. Zancadillas, intrigas y venganzas en la corte de Madrid, escrito por David Fernández y publicado por Libros del K.O.

He disfrutado leyéndolo porque me ha dado una perspectiva más amplia sobre Isabel Díaz Ayuso, especialmente sobre unos orígenes que desconocía. Y no salgo de mi asombro ante la capacidad que tienen ciertos personajes para alcanzar altas cuotas de poder, incluso cuando muchas de las personas que los rodean consideran que no poseen los méritos necesarios para ocupar esos puestos.

El libro recorre paso a paso la historia reciente del PP madrileño, desde los tiempos de Esperanza Aguirre, bajo cuyo mandato se desarrolló todo un entramado de corrupción del que, según ella, fue la única que no se enteró. Después llega Cristina Cifuentes, con su capacidad de resistencia ante las evidencias sobre su falso título de máster y los ataques del fuego amigo.

Tampoco sale bien parado José Luis Martínez-Almeida: un político listo, cínico y, según se desprende del retrato del libro, por encima de la media intelectual del PP madrileño. No es poco decir; tampoco es necesariamente un elogio.

Resulta especialmente llamativo el matonismo atribuido a la mano derecha de Ayuso. Aunque quizá habría que matizar lo de “mano derecha”, porque Ayuso es manca: la izquierda, en su vocabulario político, no parece una opción apropiada. Me refiero, claro, al famoso MAR, acrónimo que quizá Miguel Ángel Rodríguez no merezca tanto como otro: MATÓN.

'Ayuso. Zancadillas, intrigas y venganzas en la corte de Madrid' debería ser un libro de cabecera para quien quiera profundizar en el personaje político de Ayuso: una dirigente mediocre que ha alcanzado un poder enorme y cuyas políticas de privatización ponen en riesgo la calidad de vida de los madrileños

El libro detalla episodios que, aunque en su mayoría ya fueron portada de algunos diarios, aparecen aquí enriquecidos con declaraciones de personas que han tenido —o todavía tienen— poder dentro del partido. Entre ellos, la caída de Pablo Casado tras intentar aclarar un presunto caso de corrupción que afectaba al hermano de Ayuso y a su entorno.

También encontramos cómo el PP toreó a Ciudadanos, cómo se lo fue comiendo con ayuda del aparato mediático y cómo se desarrolló el enfrentamiento entre Ayuso e Ignacio Aguado, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid. El libro aborda, además, la gestión vergonzosa y dolorosa de las residencias de mayores durante la COVID-19 y los llamados “protocolos de la vergüenza”, uno de los episodios más oscuros de aquella etapa.

También se trata la manipulación del correo enviado por el abogado de la pareja de Ayuso al fiscal encargado del caso de presunto fraude fiscal. Según se relata, MAR filtró ese correo dándole la vuelta al sentido de los hechos, presentando como iniciativa de la Fiscalía lo que habría partido de la defensa.

Este debería ser un libro de cabecera para quien quiera profundizar en el personaje político de Ayuso: una dirigente mediocre que ha alcanzado un poder enorme y cuyas políticas de privatización ponen en riesgo la calidad de vida de los madrileños. También para quien quiera entender la gestión del PP en Madrid y su forma de desmontar, pieza a pieza, el estado del bienestar, favoreciendo lo privado frente a lo público.

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Carlos Brage es socio de infoLibre.