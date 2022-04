La música en vivo se vuelca con Ucrania desde Madrid y Granada

La música en vivo tiene una larga tradición solidaria. Desde macroconciertos emblemáticos que han pasado a la historia por congregar a las más grandes estrellas del momento, hasta iniciativas más modestas que igualmente aportan su granito de arena para causas de todo tipo.

La invasión de Ucrania ha motivado una respuesta unánime desde la cultura y la música en directo no se queda al margen. Esa es la llamada que hace el concierto Acción-Reacción, que tendrá lugar el próximo 10 de mayo en el WiZink Center de Madrid a beneficio de Acción contra el hambre y World Central Kitchen (la ONG creada por el chef José Andrés).

Entre los artistas participantes, Miguel Ríos, Dani Martín, Coque Malla, Rulo y la Contrabanda, Morgan, Depedro, Mikel Erentxun, Ariel Rot, Los Secretos, Marlango, Elvira Sastre o Benjamín Prado con Rebeca Jiménez. Estos últimos interpretarán un fragmento de su espectáculo de poesía y música, Agitado y mezclado, tal y como anticipa Rebeca Jiménez a infoLibre.

Y añade: "La música siempre acaba reaccionando ante las circunstancias y juntándonos todos para ayudar en lo que podamos. Cualquier ayuda es siempre buena y yo estoy encantada y feliz de poder participar en ello. Es muy bonito que se haya creado este concierto Acción-Reacción. Está hecho con todo el cariño, como la respuesta de los músicos una vez más para colaborar en este tipo de eventos benéficos y por los demás".

Las entradas para este concierto se pueden comprar en wizinkcenter.es y bcleverapp.com, donde hay también una fila 0 para recibir donativos. "Queremos ayudar en lo que esté en nuestra mano y, sobre todo, que no se olvide que sigue pasando esto. La idea es que tenga mucha visibilidad para que la gente se conciencie de lo que está pasando en Ucrania", plantea a infoLibre Carola Leoz Mundy, de Palermo Producciones.

El mismo punto de partida tiene otro gran concierto que será el 28 de abril en el Palacio de los Deportes de Granada con destacados nombres de la escena musical de la ciudad. Como Miguel Ríos (que repite en ambas ciudades), 091, Lori Meyers, Lagartija Nick, Soléa Morente, La Guardia o Niños Mutantes.

"Me llamaron desde el Ayuntamiento de Granada al poco de empezar la invasión, un poco como interlocutor de los músicos, que es lo que vengo siendo en los últimos años", relata a infoLibre Nani Castañeda, batería de Niños Mutantes y coordinador artístico de este concierto: "Hay un colectivo bastante unido y solidario en Granada, estamos comprometidos por trabajar juntos para mejorar la ciudad y, en este caso, si hay que reunirse para un tema tan vital e injusto como esta guerra sangrienta y loca, ahí estamos todos. Los que no están es porque no han podido".

Todo lo recaudado en este caso se destinará a Cruz Roja Internacional. Además de las entradas para esta cita solidaria en Granada, que ya están a la venta por 18 euros, hay una Fila 0 para que toda la ciudadanía pueda colaborar con esta causa benéfica (Fila 0 Cruz Roja = ES93 2100 2102 2002 0029 3950).

"Los artistas, ya sean de teatro, de música o de cine, somos gente visible, que tenemos seguidores, así que es normal que las instituciones y los movimientos sociales se acerquen a nosotros. Nosotros vamos a aportar nuestro arte todos para que la gente pase una tarde divertida e interesante en lo musical, que sirva también para recaudar esos 40.000 o 50.000 euros que tenemos como objetivo para enviar a través de Cruz Roja Internacional a la frontera y la zona de conflicto", destaca Castañeda.

También destaca Rebeca Jiménez la importancia de que cada cual aporte lo que pueda en la medida de sus posibilidades. En su caso, apuntándose al concierto del WiZink Center: "Todas estas iniciativas son muy necesarias porque todos podemos ayudar de alguna manera. Para mí, se trata de ayudar a la gente inocente que está sufriendo por la invasión de Ucrania y también apoyar la paz. Sería importante que en el mundo hubiera más cultura y más amor en general. Que se siga pensando en guerra y no en vivir en paz... supongo que es una idea un poco utópica mía, porque el mundo es de otra manera, pero es muy importante que la cultura esté siempre presente".

En esta línea, Carola Leoz Mundy añade que la idea esencial es "poder dar mucha voz" a las víctimas de la invasión "a través de la música", al tiempo que señala que destinar los beneficios para comida es una manera muy buena de ayudar "sin politizar de ninguna manera". "La respuesta del público está siendo muy buena. La causa se lo merece. Y no es un concierto al uso. El fin es dar voz y concienciar, así que aparte de toda la parte musical van a pasar otras cosas", reitera.

A estas dos importantes citas solidarias se une también una tercera que convoca al público el 7 de mayo en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid. Se trata de una edición especial de El último aplauso, la gira de recitales que inicialmente nació para apoyar a los músicos especialmente afectados por la pandemia, que se adapta en esta ocasión en favor del pueblo ucraniano y para ayudar a los afectados por la erupción hace unos meses del volcán de La Palma.

Las entradas para esta cita en Rivas están a la venta en Wegow y la web oficial elultimoaplauso.org, donde hay también habilitada una Fila 0 (y se pueden consultar el resto de fechas). El cartel esta integrado, entre otros, por Ramoncín, Los Rebeldes, Javier Ojeda de Danza Invisible, Javier Andreu de La Frontera, Alejo Stivel de Tequila, Raúl o Natalia. La música en vivo se vuelca con Ucrania desde Madrid y Granada.

La gira de conciertos El último aplauso cuenta con la colaboración del Ejército de Tierra y, concretamente, aprovechará el recital del 7 de mayo para invitar a dos autobuses de ucranianos al concierto y hospedarlos en Rivas. Así lo explica a infoLibre Elena López, directora de comunicación de la asociación organizadora, Econatur, quien añade que la intención es que sea todo un poco más festivo "dentro de la catástrofe".