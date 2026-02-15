Tony Grox y LucyCalys con 'T Amaré' ganan el primer Benidorm Fest que no da acceso a Eurovisión

La quinta edición de Benidorm Fest, la primera desvinculada de Eurovisión por las tensiones en torno al genocidio en Gaza, ha dado este sábado la victoria a la candidatura de Tony Grox y LucyCalys con la canción T Amaré, según recoge EFE.

Lo ha hecho con 166 puntos tras imponerse en la final celebrada en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm (Alicante) a las propuestas de Asha, que ha quedado en segunda posición, y Rosalinda Galán, que ha quedado tercera.

También ellos han sido los ganadores de uno de los galardones extraordinarios, el de Univisión, gracias al cual se desplazará hasta Miami para trabajar con un equipo local y hacer promoción en ese gigante mediático. El premio Spotify ha ido a manos de Asha grabará un tema en sus estudios centrales en Estocolmo.

Lo más visto del día

La quinta edición de Benidorm Fest fue lo más visto del día y líder de su franja, con un 12,1% de cuota y 4.134.000 contactos, así como el programa preferido de todos los públicos de 4 a 64 años.

Según destaca RTVE, la final del Benidorm Fest 2026, que reunió a una media de 1.085.000 seguidores, logra más de 25 millones de visualizaciones y 508.000 interacciones en redes sociales y es tendencia número 1 en X, junto a nombres de los artistas participantes e invitados en esa edición.

Captó el interés del público de diferentes edades, pero sobre todo entre los jóvenes: el 19,3% de 4 a 12 años; el 21%, de 13 a 24; y 28,4%, de 25 a 44 años, añade RTVE.

TVE confirmó su continuidad para el año que viene. "Continuará el año que viene en esta ciudad con la misma ilusión y con el amor que esta casa siente por la música", indicó Sergio Calderón, director de TVE.