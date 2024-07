Nacho Cano, tras su detención: "La única razón de esto es mi apoyo a Ayuso"

El músico Nacho Cano ha asegurado que los motivos de su paso por comisaría en una investigación por contrataciones irregulares en su espectáculo 'Malinche' es el de su "apoyo" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

450.000 entradas vendidas y trabajadores ‘sin papeles’: detenido Nacho Cano, el músico fetiche de Ayuso Ver más

"Se están sacando las cosas de contexto para ir a por mí por la única razón es que apoyo a Ayuso: como ya han ido a por su novio, a por su hermano o a por su padre, el que les queda soy yo", ha explicado el músico horas después de su detención y puesta en libertad, en una rueda de prensa en el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo en Madrid.

Cano ha calificado esta actuación de "persecución política" y ha reiterado que si se va a por él, "se va a por Ayuso". "Hay que llevar la atención a otro sitio que no sea la imputación de la mujer del presidente del Gobierno y como Nacho Cano opina como Ayuso..." , ha lamentado.

El músico ha explicado que ha salido de la comisaría tras diez minutos, "me han tomado la huella y ya está", sin tener conocimiento de los cargos de los que se le acusa. "En una democracia de verdad, el juez decidirá si soy criminal o no, no la policía, que viene dirigida", ha apuntado.