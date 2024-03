Nevenka no puede volver a Ponferrada ni como película veinte años después

“Por segunda vez, promocionamos al acosador y, por segunda vez, prácticamente hacemos irse a la víctima”. Es la descripción que el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada, Olegario Ramón, hace sobre el hecho de que la película Soy Nevenka se esté rodando en Zamora, con interiores en Bizkaia, y no en Ponferrada, la ciudad leonesa donde ocurrió el caso y que es una parte fundamental de la historia. Ramón era alcalde cuando la directora Icíar Bollaín, a finales de 2022, fue por primera vez a Ponferrada para comenzar las labores de documentación. “La idea, como es de toda lógica, era hacerla donde se tenía que hacer”, cuenta el socialista. Pero no ocurrió: Ramón ganó las elecciones municipales de mayo de 2023, pero el PP formó Gobierno con Vox y Coalición por El Bierzo. El nuevo Gobierno local, donde aún pesa la influencia del exalcalde popular Ismael Álvarez, no le abrió las puertas al equipo de Icíar Bollaín.

“Nosotros fuimos a Ponferrada, también por cuestiones artísticas para tomar referencias, y no tuvimos una respuesta negativa, pero tampoco positiva, nos quedamos en un limbo, y en ese tiempo seguimos buscando y encontramos que Zamora no sólo era visualmente muy bonita, sino que nos ofrecía muchas instituciones para rodar. La acogida ha sido formidable, hasta la de la gente por la calle”, explica la directora, cuando se le pregunta por la razón de que no hayan grabado en Ponferrada si precisamente ella destaca la importancia que tiene la ciudad en su película. “Hemos recreado un tercer personaje protagonista que es Ponferrada, ese pleno, esos concejales, esa ciudad donde se desarrolla la historia y que también es testigo de lo que está pasando, y eso vamos a sentir en la ficción”, describe.

“Cuando haces un rodaje intentas ser práctico, y en Zamora encontramos más facilidades en todos los sentidos. Me da pena por la gente que nos ha facilitado la información en Ponferrada, y porque un rodaje siempre pone a una ciudad en el mapa, y porque Nevenka es ponferradina, no hay que olvidar que ella también es de allí, y hay una ponferradina como ella con coraje para plantarse ante el abuso de poder”, relata la directora, que ha contado en todo momento con el acuerdo y la colaboración de Nevenka Fernández García, que vive con su familia en Irlanda, pero ha visitado unos días el rodaje en Zamora.

En el Ayuntamiento de Ponferrada está uno de los concejales que apoyaron en el juicio del caso Nevenka al exalcalde Álvarez, Luis Antonio Moreno, quien ocupa la concejalía de la que la economista tuvo que dimitir por acoso, la de Hacienda. Han pasado más de dos décadas desde aquella sentencia histórica de 2002, la primera condena española a un político por acoso sexual, y el Gobierno de Ponferrada ha vuelto de este modo a darle la espalda a Nevenka Fernández García, la concejala que con 26 años y en 2001, dio un paso pionero con un gran coste personal. Su acosador sigue viviendo en Ponferrada, incluso volvió a presentarse a unas elecciones, mientras que ella nunca pudo volver y reside fuera de España.

“Él ahora no tiene vida pública, pero sigue siendo una persona con muchos contactos. Me consta que ha ayudado a concentrar el voto en el PP en las pasadas elecciones y que hay gente de su confianza en el Ayuntamiento”, explica Ramón, quien, como líder de la oposición, afea al Gobierno local “que no hayan dejado grabar la película para proteger al agresor, en lugar de pensar en la víctima”. “Eso es lo más sangrante, pero también es una decisión muy torpe desde el punto de vista de la generación de recursos y de promoción de la ciudad. Una película de Icíar Bollaín supone mucha gente pernoctando y generando recursos, la van a ver cientos de miles de personas”, esgrime.

Cuando el PSOE preguntó públicamente al Ayuntamiento por las razones detrás de esta decisión, el primer teniente de alcalde y portavoz de Coalición por El Bierzo, Iván Alonso, negó que se hubieran puesto trabas al rodaje, pero dijo que al alcalde, Marco Morala (PP), no le parecía conveniente que se usaran espacios públicos como El Ayuntamiento o el Castillo de los Templarios. Dos solicitudes que ni siquiera tuvo oportunidad de hacer el equipo de Bollaín, según explica el jefe de localizaciones de Soy Nevenka, Nico Mintegui. “No hubo un interés como el que hubo en Zamora, aunque tampoco nos dieron una negativa como tal, dejaron pasar el tiempo, que es clave en un rodaje”, relata. Ramón, jefe de la oposición municipal, describe escenas de “falta de atención, de interés y casi maltrato institucional”. “Vieron que no iban a poder en Ponferrada y decidieron buscar otras ubicaciones”, resume el socialista.

Ourense, León, Benavente, Miranda del Ebro, Oviedo y Avilés fueron otras de las ciudades que Mintegui barajó y con las que tanteó la posibilidad de rodar. Pero se decantó rápido por Zamora. “No la conocía y me encantó. El Ayuntamiento (que gobiernan IU y PSOE) enseguida nos puso todas las facilidades. Sacrificamos la veracidad, no estamos rodando donde ocurrió la historia, pero no es trascendental, queremos contar la historia en un sitio bonito. De hecho, Zamora, al ser capital de provincia y tener todas las instituciones, nos ofrecía más localizaciones que Ponferrada”, explica. La concejala de Cultura de Zamora, María Eugenia Cabezas Carreras (IU), recibió la llamada de Nitegui en verano de 2023 y a todo el equipo local le pareció una gran noticia. “Nos contó que les habría gustado rodar allí, pero como que no les hicieron mucho caso, fue pasando el tiempo y pensaron que Zamora podría ser similar. A nosotros nos pareció genial, porque estamos buscando atraer rodajes, una fuente económica importante que puede beneficiar a mucha gente”, indica. Y recuerda: en Zamora no había un rodaje de estas características desde Celda 211, donde no se veía apenas la ciudad, hace 16 años.

Soy Nevenka, de Movistar Plus+, se estrena en cines el 27 de septiembre y llega después de la miniserie documental Nevenka, que Ana Pastor hizo con Newtral para Netflix en 2021, y del libro Hay algo que no es como me dicen: el caso de Nevenka Fernández contra la realidad, que Juan José Millás publicó en 2005. “El cine y la ficción siempre aportan más emoción, uno se mete, mi intención es que estemos con Nevenka y que sintamos su proceso y su viaje, su historia de David contra Goliat”, comenta Bollaín, a la pregunta de qué busca aportar a lo que ya se conoce sobre este emblemático caso de acoso sexual. Nevenka Fernández es la actriz Mireia Oriol, que guarda un enorme parecido físico y de voz con la economista, mientras que Urko Olazabal hace el papel de su acosador, el entonces alcalde de Ponferrada Ismael Álvarez. “Sientes un poco la presión de que esta historia está basada en una realidad muy latente hoy en día. Lo que yo he querido es contarla con toda la verdad posible, porque es la única manera de poder llegar”, dice la actriz.

El rodaje, con seis semanas en Bizkaia para grabar en interiores y dos en Zamora con los exteriores, termina este viernes 22 de marzo. La escena más espectacular de la cinta se filmó en el Castillo de Zamora con 200 figurantes, caballos, antorchas y estandartes para escenificar la Noche Templaria de Ponferrada, una tradición en la que le gustaba participar a Ismael Álvarez y que fue uno de los escenarios de su acoso a Nevenka Fernández. Habrá premier en Zamora, como siempre suele hacer Bollaín allí donde rueda, pero también, eso desea, en Ponferrada, la ciudad de la que Nevenka tuvo que irse y cuyo Ayuntamiento, por segunda vez, le ha dado la espalda.