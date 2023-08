La periodista Lydia Cacho denuncia la censura de PP y Vox a su obra 'La infamia' en Toledo

La infamia es una representación teatral que cuenta el secuestro y las formas de extorsión de las mafias mexicanas hacia la periodista Lydia Cacho por realizar su trabajo. La obra, basada en su libro Memorias de una Infamia, es todo un alegato contra la violencia y a favor de la libertad de esta reportera que destapó la mayor red de pederastia de México. Una obra, programada para representarse en Toledo el 25 de noviembre, día mundial contra la violencia machista, que ha sido cancelada, porque, según denuncia la propia periodista, el Ayuntamiento toledano, donde gobiernan PP y Vox, la ha "censurado" , eliminándola de la programación de la próxima temporada del Teatro de Rojas.

"Es la primera vez en España que nos censuran", ha declarado Cacho en el programa La Ventana de la Cadena Ser, donde ha denunciado los hechos, relatando cómo ha sido todo el proceso. La periodista atribuye la cancelación al gobierno de PP y Vox, el cual ha eliminado la concejalía de Igualdad del municipio y, según denuncia la propia Cacho, también preguntó cuales eran las obras cerradas por el anterior consistorio para cancelarlas.

"Toda la persecución de las mafias y el estado mexicano estaba relacionada con la censura de mi trabajo periodístico. Es la primera vez que me censuran en España tan abiertamente"@lydiacachosi explica la censura que ha sufrido su obra de teatro junto a @patriciasimon pic.twitter.com/1xiBG7dye6 — La Ventana (@laventana) 31 de julio de 2023

La periodista está particularmente afectada, ya que la obra se basa en su autobiografía, y precisamente, denuncia la censura y las persecuciones que vivió en México por realizar su trabajo. "Francamente me movió emocionalmente. Toda la persecución que las mafias y el Estado mexicano corrupto hicieron en mi contra estaba relacionado con la censura de mi trabajo periodístico", declaró en el programa radiofónico.

Además, Cacho confiesa estar completamente en "shock", por no haber recibido ningún tipo de explicación por parte del consistorio en relación a la cancelación. Tan solo recibió una justificación económica que, según la periodista, no se sostiene: "Dicen que es un asunto presupuestario pero se trata de un monólogo bastante barato en comparación con otras obras que sí que se mantienen y otros proyectos culturales. Lo investigaremos”. ha zanjado.

La periodista ha explicado igualmente, en declaraciones a Ser Toledo, que existía un acuerdo entre la productora de la obra y la anterior Concejalía de Igualdad para estrenar al obra el 15 de diciembre en el Teatro de Rojas. Este pacto se realizó por correo electrónico, algo, según Cacho, muy habitual en estos casos, donde no se firma el contrato definitivo hasta unas pocas semanas antes de la representación. Sin embargo, la administración entrante, ha asegurado que no existía una dotación presupuestaria para financiar la obra. Un hecho que desmiente el PSOE, partido que gobernaba en Toledo hasta las pasadas elecciones: "la obra de teatro censurada formaba parte de la programación que el equipo de Gobierno de Milagros Tolón había dejado preparada hasta el final del año para el Teatro de Rojas, en este caso con la colaboración de la Concejalía de Igualdad que había destinado y reservado una partida de 7.400 euros".

En este sentido, el Ayuntamiento de Toledo ha negado tajantemente que la cancelación se deba al contenido de La infamia, y ha continuado aludiendo a motivos económicos, tal y como explicaba la periodista. "No hay dinero para gastarnos 9.000 euros casi en una obra de teatro, cuando hay otras muchas cosas que cubrir y que no vamos a dejar desatendidas, no tenemos unos recursos ilimitados", ha declarado la concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, del PP. En este sentido, también ha denunciado un "uso absolutamente torticero del lenguaje" a la hora de hablar de la cancelación, no descartando poder incluir la obra en otro momento de cara al futuro.

Por otra parte, el PSOE se ha referido a la cancelación como una "censura" por parte de la ultraderecha. "Es un grave ataque a la libertad de expresión que no se puede consentir y que confirma la deriva ultraderechista y radical del actual Gobierno local”, ha declarado Ana Belén Abellán, concejala de Igualdad durante la pasada legislatura.

La infamia ha cosechado numerosos premios en su andadura por los diferentes teatros de España durante dos años. La obra, dirigida por José Martret, fue finalista al premio al mejor espectáculo teatral y, además, sus dos actrices protagonistas, Marina Salas y Marta Nieto, fueron galardonadas con el Premio Max a Mejor Actriz en la edición de este 2023.